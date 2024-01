Lo que necesitas saber: La banda británica confirmó que se separaran una vez que terminen su actual gira.

Es momento de decirle adiós a uno de los grupos dosmileros que marcó a la escena del pop-punk británico y la escena emo de aquellos lares. Así como lo leen: es inminente la separación de You Me at Six.

La banda lo dio a conocer recientemente en sus redes sociales, esto mientras aún se preparan para terminar el tour que tienen en puerta de cara a lo que resta de este 2024… ¿y una posible gira de despedida?

Se confirma la separación de You Me at Six

En una publicación de Instagram, You Me At Six escribió “2005-2025, este es el final. Gracias por ser el latido en el corazón de esta banda”, dirigiéndose a sus fans prometiendo que los conciertos programados para este par de años venideros continuarán.

Los liderados por John Franceschi todavía alcanzaron a lanzar en el 2023 el disco Truth Decay, que incluso los trajo a México para tres fechas en diferentes ciudades durante el pasado mes de diciembre.

¿Hubo fricciones en la banda o a qué se debe la separación?

Cuando escuchamos que una banda está lista para ponerle punto final a su carrera, regularmente se piensa que hubo fricciones entre los miembros o algunas cosas por el estilo. Pero en el caso de la separación de You Me at Six, parece que todo ha sido de mutuo acuerdo por los integrantes.

De acuerdo con un comunicado (vía NME), Franceschi explicó que las cosas entre los miembros están bien; solo decidieron que era momento de cerrar este ciclo de 20 años como banda. “Empezamos a YMAS cuando éramos chicos. Todo lo que queríamos era longevidad para viajar y experimentar la vida como un grupo de amigos”, mencionó el vocalista.

“Ahora en las vísperas de nuestro 20 aniversario como banda, creemos que es un buen momento de que termine… Estamos en una posición afortunada donde nuestros fans aún quieren vernos en vivo y venir a celebrar la vida de la banda”, dice frontman.

El comunicado menciona que You Me at Six, además de los conciertos que tiene asignado el tiene pensado realizar una gira de despedida con algunas fechas para el 2025. A ver si en una de esas, regresan a México para despedirse de los fans de acá con un show especial.

La importancia de You Me at Six

Como dijimos, la separación de You Me at Six llega después de que lanzarán el disco Truth Decay el año pasado. Pero en total, en prácticamente 20 años de carrera, lanzaron 8 álbumes de estudio.

La aparición de la banda en el panorama internacional se dio con los discos Take Off Your Colours (2008) y Hold Me Down (2010), que convirtieron al grupo en una de las principales apuestas del Reino Unido dentro de las escenas emo y pop-punk de esos años.

Su aparición fue importante debido a que aquellas movidas musicales eran dominadas por las bandas estadounidenses principalmente, mientras que un su país de origen se encontraba en auge el indie-rock de la mano de bandas como Arctic Monkeys.

Sin embargo, a lo largo de sus lanzamientos, You Me at Six varió su estilo inclinándolo de a poco hacia el rock alternativo, el pop de influencia electrónica, entre otras cosas que demostraron que podían salir de su zona de confort.

Con Truth Decay, retomó parte de su esencia emo/post-hardcore en la que incluso incluyeron la colaboración “No Future? Yeah Right” junto a Rou Reynolds, vocalista de Enter Shikari.

La banda se hizo de una buena base de fans en México, debutando en nuestro país en el 2017 como parte del Corona Capital de ese año. ¿Recuerdan aquella presentación?

