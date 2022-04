¡Qué tiempos! Aquí van 10 canciones para recordar tu época happy punk

Por ahí de mediados de los 90, el punk rock renació con una segunda ola encabezada por un puñado de bandas principalmente oriundas de California (bueno, no todas de ahí, pero sí algunas de las más icónicas). Uno de esos grupos fue Green Day, quienes significaron completamente un punto de quiebre entre el punk más underground y la escena mainstream.

Cuando ellos lanzaron el aclamado Dookie en 1994, era claro que venían de una escuela bien ‘punkarra’ impulsada en ese momento por otras bandotas como NOFX, Rancid, Anti-Flag, Goldfinger… pero Billie Joe Armstrong y compañía no eran tan excesivamente políticos, ni tan nihilistas y tampoco tan antisistema como sus contemporáneos. Por otro lado, se enfocaron en rolas igual de frenéticas en la composición, pero con una carga más personal, emocional y hasta fiestera: así nació el llamado ‘pop-punk’.

Hacia finales de los 90 y comienzos de los 2000, el estilo punky popero de Green Day se hizo tan -valga la redundancia- popular que la escena musical vio a más bandas de ese corte sobresalir y alcanzar los primeros puesto en las listas. Y la influencia era tanta, que series como Malcolm el de en medio y películas de la época como American Pie musicalizaron así sus soundtracks. O festivales como el Warped Tour dieron su espacio para esos artistas.

El pop-punk, conocido también en su momento como ‘happy punk’, dominó el mundo por un buen rato. Y bueno, como nos late ponernos nostálgicos, aquí les traemos una lista con algunas canciones para que recuerden esa etapa.

First Date – Blink-182

Honestamente, podríamos haber anotado en esta lista cualquier canción de Blink-182, porque para muchos fans ellos son los amos absolutos del pop-punk/happy punk. Si Green Day puso las bases para definir el estilo, el trío compuesto por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker capitalizaron el concepto por completo. Qué afortunados aquellos que disfrutaron del icónico Pop Disaster Tour del 2002 cuando ambas bandas tocaron juntas.

Blink fue esa banda que puso de moda la estética de los tenis skate, gorras de corte snapback, bermudas y muñequeras que pronto adoptaron otras bandas venideras de aquella época. Y en ese sentido, no solo los recordamos por el estilo de la vestimenta y sus rolas; sus videos musicales siempre tenían un toque divertidísimo… o bueno, al menos así fue en los discos Dude Ranch, Enema of the State y Take Off Your Pants & Jacket. Inolvidable ese temazo que es “First Date”.

Nice Guys Finish Last – Green Day

Este es quizá uno de los videos más geniales de Green Day y uno de los más olvidados en el tiempo. La temática del fútbol americano, la frase “in punk-rock nice guys finish last” (en el punk-rock, los chicos lindos quedan al último) que abre el video, el divertido montón de situaciones que suceden… esta es por mucho, la canción más happy punk de la banda.

Para este momento, los liderados por Armstrong ya eran estrellas de la movida pop-punk tanto que esta rola se utilizó en el sountrack de aquella cinta Varsity Blues de finales de los 90, con James Van Der Beek (ese mero de Dawson’s Creek) y Paul Walker (el actor fallecido de Rápido y Furioso).

Además, en lo musical, este tema es todo lo que evoca el happy punk: power chords sencillos y rápidos pero divertidos, una voz melodiosa, una lírica sobre un tema chistoso como el hecho de que ser un marginado es ser cool y la gente guapa apesta… en fin, rolota.

Want You Bad – The Offspring

The Offspring fue una de esas bandas que evolucionó de ser parte de la movida más fiel del punk-rock noventero a experimentar de lleno en el pop-punk de comienzos de los 2000. Cuando comenzaron a despegar duro, eran parte del sello punk Epitaph Records que lideraba Bad Religion y de ahí, nos dejaron temas poderosos como “Self Esteem” o “Come Out and Play”.

Luego, a medida que transcurrían los 90 hacia el nuevo milenio, experimentaron un poco lo mismo que Green Day respecto a la difusión que consiguieron en cadenas como MTV con el disco Americana y rolas como “Pretty Fly (for a White Guy)” que se hizo un clásico de la época.

Cuando por fin llegó el 2000, lanzaron el disco Conspiracy of One que significó su introducción completa al happy punk. La canción que lo deja bien claro es “Want You Bad”, ese sencillo que todos usamos alguna vez para dedicarle a esa chica ruda que tanto nos gustaba. La canción se hizo tan conocida que incluso apareció en American Pie 2, una de las cintas que retrataba a la perfección cómo eran las fiestas gringas adolescentes del verano y cómo el pop-punk era parte de esa cultura popular.

In Too Deep – Sum 41

Sum 41 es una bandota icónica de la movida happy punk dosmilera, pero quizá no recibieron la misma atención que otras bandas de la época porque les tocó competir (por decirlo de alguna manera) con los también canadienses Simple Plan -que eran la sensación máxima de su país en ese entonces- y la máquina enorme que ya era Blink-182.

Pero si somos justos, el disco debut de Sum, All Killer No Filler, es una joyita imperdible para los fans del género. De ese disco, que además tiene también unas vibras hip-hop muy chidas, quedaron un montón de temazos como “Nothing On My Back”, “Motivation”, “Fat Lip” (que apareció también en American Pie) e “In Too Deep”, la canción más conocida posiblemente y una que además formó parte del genial soundtrack de Malcolm el de en medio, musicalizando la escena de Reese aprendiendo a manejar y escapando de los policías.

Shut Up! – Simple Plan

Bueno, ya que tocamos el tema de las bandas canadienses del happy punk… obviamente no se nos podía escapar Simple Plan. Es válido decir que eran el grupo más pop de la escena y que con los años se hicieron el grupo más comercial, pero eso no les quita mérito. De hecho, aún después de muchos años, sus shows siguen siendo muy divertidos y sus canciones ahora despiertan una nostalgia poderosa de aquellos que crecimos escuchando sus canciones. Apenas los vimos en el WTC Pepsi Center de la CDMX (ACÁ la reseña) y muy buen show.

Eso sí, de todas sus rolas, quizá la que mejor ejemplifica la esencia pop-punk de la banda, debe ser “Shut Up!” junto con todas las que son contemporáneas de sus primeros discos. Ya en la segunda mitad de los 2000 para adelante. dejaron un poco el estilo y se adentraron más en el pop-rock y en el rock alternativo, pero en años recientes parece que han retomado la esencia de sus primeros álbumes.

My Friends Over You – New Found Glory

A New Found Glory le pasó lo mismo que Sum 41 respecto al hecho de que les tocó crecer en una escena donde había un montón de bandas que capitalizaron todo el espectro de la escena pop-punk/happy punk. Pero igual, tienen un montón de canciones muy buenas que los ponen como uno de los grupos favoritos de muchos.

Desde luego, la canción más reconocida de la banda es “My Friends Over You”, que no deja de ser un himno sobre disfrutar de la vida con tus compas para olvidar el mal de amores. Además, la banda se hizo tan conocida en el circuito californiano del punk que en su video aparecen artistas icónicos como Travis Barker de Blink-182, Tim Armstrong de Rancid y Brody Dalle de The Distillers.

Punk Rawk Show – MxPx

Si Green Day, Simple Plan y Blink-182 era la parte más comercial del happy punk, en su época muchos consideraron a MxPx la contraparte de esas bandas pero respetando su esencia más underground. Ellos también comenzaron a inicios de los 90 y muchos les recuerdan por esas rolas de su disco debut que incluso sonaban a hardcore punk, pero con voces melódicas y algo felices.

La banda no experimentó el mismo auge ultra popular de otras bandas del pop-punk de su tiempo, pero sin duda tienen el estilo. Muchos los consideran una de las bandas más infravaloradas de esa escena.

My Favourite Accident – Motion City Soundtrack

Si bien Motion City Soundtrack no sobresalió como muchas otras bandas de esta lista, sin duda es la más única dentro del estilo. No eran la típica banda de happy punk dosmilero ya que a sus rolas les metían muchos elementos del rock alternativo y coqueteaban de repente con el estilo emo, al igual que en su momento lo hizo Jimmy Eat World, a quienes también agregaremos a la lista.

MCS nos dejó temazos como “Everything Is Alright” y sobre todo, “My Favourite Accident”. Acá se las dejamos para que la escuchen y recuerden aquellos tiempos.

The Middle – Jimmy Eat World

Al igual que Motion City Soundtrack, Jimmy Eat World es una banda incluso de culto que conecta el mundo del pop-punk con otras vertientes como el rock alternativo y el emo-core. Habrá quien dude si son realmente parte del happy punk, pero los agregamos a la lista ya que crecieron en esa camada y despegaron por completo con el disco Bleed American, que es una prueba de lo versátiles que son.

En ese álbum, su rola más pop-punk es “The Middle” que también se convirtió en un clásico de la escena y de la propia banda. Imperdible.

Little Things – Good Charlotte

La banda ya no ha sonado tanto como en su momento lo hicieron, pero Good Charlotte es nostalgia pura. Sus primeros tres discos son puro pop-punk del bueno y sus videos eran pura diversión. Todavía recordamos cuando eran totalmente unos punkies con pantalones a cuadros y cabellos pintados tocando canciones rápidas.

Ya luego vino el Good Morning Revival y el estilo happy punk quedó en el pasado junto con la estética… pero el disco en sí no es malo la verdad. Como sea, acá recordamos “Little Things” de sus disco debut porque sigue siendo un temazo genial.