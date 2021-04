Arcade Fire lanza una rola de 45 minutos llamada “Memories of the Age of Anxiety”

La música ha sido clave durante toda la pandemia. A muchos les está sirviendo para distraerse de tantas cosas que están pasando en el mundo, pero para otros es una verdadera válvula de escape para todos los problemas que tienen. Pero hay quienes la prefieren para calmar la ansiedad, y qué mejor si esas canciones vienen directamente de una banda que nos encanta y que lleva varios años planeando su siguiente álbum, como Arcade Fire.

Desde hace un buen rato, Win Butler y compañía han dado señales de que han estado trabajando en rolas nuevas y que probablemente podrían lanzar su sexto material discográfico. Sin embargo, y mientras se animan a estrenarlo, los hemos visto muy activos en los últimos meses, sobre todo porque durante un especial por las elecciones del pasado 3 de noviembre de 2020, estrenaron una canción inédita llamada “Generation A”.

Arcade Fire regresa con una rola de 45 minutos

Después de poner el soundtrack de compusieron para Her de Spike Jonze en plataformas digitales, parece que Arcade Fire seguirá sorprendiéndonos con música recién salida del horno. Resulta que el 14 de abril, la banda publicó en su cuenta de Instagram que había lanzado un tema instrumental de poco más de 45 minutos llamado “Memories of the Age of Anxiety” la cual tiene truco, pues solo se puede escuchar en Headspace.

Esta es una aplicación de meditación muy popular, que ofrece todo tipo de sonidos para la relajación y la concentración. Todo indica que esta canción es una colaboración exclusiva entre el grupo canadiense y la empresa que se encarga de cuidar la salud mental, y por lo poco que sabe –porque la banda lo mencionó en una publicación– es una rola con “vibraciones meditativas para ayudarte a concentrarte y sentirte inspirado”.

De acuerdo con Consequence of Sound, algunos usuarios de Reddit han comentado que la canción suena como música ambiental relajante pero que a la vez te llena de energía. Según lo que estas personas mencionan, “Memories of the Age of Anxiety” no tiene las típicas melodías de Arcade Fire, pero bajita la mano y dentro de sus 45 minutos de duración, hay pasajes que por momentos recuerdan a ese sonido tan característico del grupo.

Por ahora y como mencionábamos antes, esta rola instrumental solo está disponible en la aplicación de Headspace junto a otros temas de artistas como John Legend, aunque no sabemos si es porque también trabajó con los canadienses. Si quieren escuchar la completa tendrán que descargar la app y registrarse, aunque también se pueden echar el preview de unos cuantos segundos que compartieron en su cuenta de Instagram: