Arctic Monkeys presentó su elegante nuevo álbum The Car en el Foro Sol ante más de 50 mil personas. Este es el recuento de la primera fecha.

A casi un año de su presentación en el festival Corona Capital, Arctic Monkeys regresó a México para cerrar su exitosa gira por Norteamérica.

¿Y por qué en la capital mexicana? Aquí va un fact: podemos rastrear el origen de The Car, su nuevo álbum, en estas mismas tierras. Alex Turner reveló el secreto, con emoción genuina, en una entrevista con Zane Lowe.

Durante su visita en 2019, la banda tenía una idea en mente: crear una nueva canción con la fuerza necesaria para cerrar los conciertos. Luego de pasar un rato creando y experimentando, nació The Car. Un álbum elegante, introspectivo y con dimensiones cinematográficas que demuestra la evolución de la banda.

The Car, el más reciente álbum de los Arctic Monkeys | Foto: Matt Helders

Con su nueva producción nos quedó claro que los Arctic Monkeys ya no son esos jovencitos que vivían de guitarrazos y sonidos saturados. Pero, ¿hay alguna nueva canción que tenga el potencial de cerrar icónicamente los conciertos? ¿Se cumplió el objetivo que se habían planteado?

Durante el concierto del pasado 6 de octubre en el Foro Sol demostraron que sí. Aunque, probablemente, no lo creímos cuando los vimos el año pasado. En aquella breve visita se despidieron con Body Paint, un tema que no muchos conocían todavía y que francamente pasó desapercibido.

Ahora, The Car está por cumplir un año y, poco a poco, este single se ha consolidado como uno de los favoritos entre los fans de la banda.

Poco a poco quedó atrás aquella época de su álbum debut y hits como When The Sun Goes Down. La banda vive una nueva era completamente diferente y de esto fuimos testigos durante el primero de dos conciertos que dieron este fin de semana.

¿Cómo es un concierto de los Arctic Monkeys en 2023? Así vivimos su nuevo show en México

Es bien sabido que los seguidores de Arctic Monkeys en México son famosos por la energía que desbordan. Desde afuera del Foro Sol ya caminaban maravillados entre la merch no oficial, se acomodaban los peinados y posaban sonrientes en la entrada.

Listos para dejar el alma en el venue le dieron la bienvenida a las dos bandas abridoras. The Backseat Lovers y Fontaines DC, se llevaron una probadita de la pasión mexicana. Pero no se comparó a la euforia que se disparó en cuanto el cuarteto de Sheffield apareció.

Fontaines D.C. es una de las bandas británicas más relevantes de la actualidad | Foto: Alejandro Vargas y Fernanda Rangel

Desde aquel histórico concierto en la Explanada del Estadio Azteca, hasta este último, es innegable que el amor fluye en ambos sentidos. De los Arctic Monkeys a sus fans y viceversa. “¡Qué hermoso público! Increíble, realmente increíble”, soltó Alex Turner al terminar Do I Wanna Know.

Pero no sólo los éxitos del AM retumbaron como nunca. La banda nos dio un paseo frenético por sus primeras producciones, con la gente brincando y las cervezas volando en Brainstorm y Teddy Picker.

¿La sorpresa? El ritmo no bajó cuando fue el turno de Tranquility Base Hotel + Casino y There’d Better Be a Mirrorball. Nos atrevemos a decir que tuvieron una mejor respuesta que el clásico The View From The Afternoon, que solo fue coreada por uno que otro de la vieja escuela.

Nos sorprendió la enorme cantidad de jóvenes que asistieron al concierto acompañados de sus padres. “Los descubrí en la pandemia mientras hacía tarea. Escuché Arabella, me gustó el solo de guitarra, los investigué y ahora aquí estoy”, nos contó una fan adolescente que conocimos.

The Car, la evolución de los Arctic Monkeys

Esta vez los Arctic Monkeys no nos despidieron con Body Paint, aunque sí cerró la primera parte del concierto con una enorme respuesta del público. La banda regresó al escenario luego de unos minutos para despacharnos con el encore perfecto: Hello You, I Bet… y R U Mine.

Con siete álbumes bajo la manga los Arctic Monkeys suenan mejor que nunca. ¿Y el show? Es de los más completos en su historia. El escenario estilo vintage, coronado con una esfera disco, hace que la experiencia valga cada centavo.

El escenario de Arctic Monkeys | Foto: Alejandro Vargas y Fernanda Rangel

Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley consienten a todos los asistentes y dejan claro el porqué son una de las bandas más grandes y queridas en nuestro país.

Quizás algunos de sus fans puedan reclamar la ausencia de algunos de sus primeros éxitos—se extrañan temas como A Certain Romance—; pero es bastante obvio que la banda vive un momento muy diferente a sus inicios.

¿Los veremos pronto? No lo sabemos, pero nos dejaron más que satisfechos.

