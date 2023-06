Un cambio de foto de perfil en redes sociales, así como decenas de rumores y carteles falsos después, el Corona Capital finalmente dio señales de vida este mes de junio y reveló el cartel de bandas y artistas que se presentarán en el Corona Capital 2023.

Como ya les contamos, Blur, The Cure, Pet Shop Boys, Pulp, The Black Keys, 30 Seconds To Mars y muchos artistas más serán los encargados de poner la música en los distintos escenarios del Corona Capital 2023, que se realizará el próximo 17, 18 y 19 de noviembre.

Robert Smith, Damon Albarn y Jarvis Cocker/Fotos: Getty Images

El Corona Capital 2023 nos presentó un cartel bastante variado

El cartel del Corona Capital 2023, como era de esperarse, trajo muchas opiniones al respecto. Por un lado quienes se alegraron de ver a varias bandas consentidas y esperadas en el lineup del festival, y por el otro quienes tuvieron dudas de artistas que esperaban y no aparecieron.

Tal fue el caso de Olivia Rodrigo, Kendrick Lamar, Florence + The Machine y otros artistas que el 5 de junio se hicieron tendencia en redes sociales luego de no aparecer entre los nombres que se rumoraban para presentarse en el Corona Capital 2023.

Inhaler en la edición 2022 del Corona Capital. Foto: Facebook

¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar a los artistas y bandas en el Corona Capital 2023?

Pero si algo ya nos quedó claro es que el seleccionar a las bandas que se presentan en un festival como el Corona Capital no es cosa sencilla, pues en muchos casos se contacta a las bandas desde años antes como fue el caso de Blur, o se le pregunta al artista qué prefiere, como ocurrió con The Cure.

Con el anuncio del cartel del Corona Capital 2023, a nosotros nos entró la duda genuina de cómo le hacen los organizadores del evento –en este caso a cargo de OCESA– para seleccionar qué bandas sí entran en los carteles que el festival presenta cada año.

Este es el cartel oficial del Corona Capital 2023/Foto: OCESA

Ocesa nos contó sobre los criterios y cómo se seleccionan a las bandas que participan en el Corona Capital 2023

Así que aprovechando nuestra charla con a Guillermo Parra, director de eventos internacionales de OCESA, le preguntamos cuál es el criterio para seleccionar a las bandas y artistas que se presentarán en el Corona Capital 2023, que cada año se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Es tratar de traer a artistas y grupos que no hayan venido en mucho tiempo o que sea su primera vez; artistas que estén tratando de decir algo en estos momentos, artistas clásicos, o qué artistas quieren trabajar”, nos mencionó Memo Parra en la charla que tuvimos.

Ocesa nos contó cómo se seleccionan las bandas y artistas que se presentan en el Corona Capital. Foto: Facebook

Algunos artistas también ponen sus condiciones para entrar al cartel del Corona Capital

De acuerdo con Parra, también influye si los artistas quieren cambiar de hacer un show propio a venir a un festival (como fue el caso de The Cure) “para que no siempre sea lo mismo”. E incluso, por increíble que parezca, algunos también aceptan dependiendo del lugar que les den en el cartel.

“Hay muchos artistas que quieren venir, pero si no es el lugar que ellos quieren tener en el cartel te dicen ‘no, muchas gracias, me bajo'”, detalló Guillermo Parra sobre la curaduría de artistas que se hace, misma que se hace siempre con límites de qué sí y no entra.

Los artistas también ponen sus condiciones para aceptar ser parte del Corona Capital. Foto: Facebook.

La edición del Corona Capital 2023 es la más especial y diferente a otras

“Se van dando las cosas y hay festivales que por suerte empezamos a irnos por un camino y ese camino te va llevando a más cosas. Este [Corona Capital 2023] no era planeado así, pero nos fue llevando. Y creo que está increíble porque es una edición especial y diferente a otras que hemos tenido”, indicó Parra en nuestra plática.

Como pueden ver, la tarea de traer artistas y bandas al Corona Capital no es bastante sencilla. Y aunque a veces tengamos la impresión de que al festival se agregan a bandas al azar, en realidad los organizadores tienen bien definidos los criterios para traer a los artistas. ¿Qué les parece?