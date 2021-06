Baia, baia: Estas son las 20 canciones y artistas más escuchados para ‘hacer del baño’

A lo largo de 2020, la cuarentena se convirtió en ‘nuestro pan de cada día’ y tuvimos que adaptar muchas de nuestras actividades para realizarlas en casa. O sin irnos demasiado lejos, nos arraigamos más a otras tareas cotidianas. Sea como sea, no nos dejarán mentir: la música estuvo presente para hacer llevadero el momento.

Ya sea para el home-office, la limpieza, la cocinada o el ejercicio, mucha gente armó su playlist para ponerle algo de sazón a sus quehaceres del día a día. Y aunque no lo crean, hubo quienes incluso armaron sus listas de reproducción no solo para bañarse, sino hasta para ‘hacer del dos’.

Así como lo leen… En esta ocasión, les contaremos cuáles son las 20 canciones y artistas que la gente escuchó más para hacer del baño, porque pues todo -absolutamente TODO- es mejor con algo de música.

Las canciones y artistas más escuchado para ‘hacer del baño’

Como mencionamos, hay gente que definitivamente ama tanto la música que arma sus listas de reproducción específicas para cualquier momento. Solo un buen melómano sabe cómo ponerle inspiración a sus actividad a través de la música, hasta aquellas que resultan más cotidianas.

Aprovechando que la pandemia nos obligó a quedarnos en casa, el sitio web Uswitch se dio a la tarea de recopilar varios interesantes datos sobre los hábitos de reproducción musical que la gente y así, recopilar un listado con las canciones y artistas más escuchados para ‘hacer del baño’… Sí, lo leíste bien: la gente hace playlist no solo para tomar una ducha, cocinar o hacer ejercicio, también las crean para ir a ‘hacer sus necesidades’.

Para la recopilación, Uswitch se echó un clavado en Spotify para buscar playlist con palabras clave como ‘hacer caca’, ‘baño’, ‘ducha’, ‘home office’ y de más. En el caso específico de los listados para ir a hacer popó, encontramos que “Sweater Weather” de The Neighbourhood es la rola que más veces apareció en listas de reproducción, seguida de “Chanel” de Frank Ocean, “505” de Arctic Monkeys, “Lucid Dreams” de Juice WRLD y “EARFQUAKE” de Tyler, The Creator.

Ahora bien, Uswitch también recopiló a los artistas de pop más sonados al momento de ir al retrete. En este rubro, Billie Eilish fue la cantante que más veces apareció en playlist (154), seguida de The Weeknd, Tame Impala y Bruno Mars. Dato curioso: el sitio web le puso a esta lista The Pop Poop Playlist.

Y si lo suyo es el rap, también tenemos detalles. Los artistas de hip-hop más escuchados al momento de ‘hacer del dos’ fueron Juice WRLD, Tyler The Creator, Eminem, Lil Uzi Vert y Kanye West. A continuación te mostramos la listas completas y más POR ACÁ puedes ver todo el estudio de Uswitch, donde investigaron otras playlist para home office, para cocinar, levantarte de buenas y más.

Canciones más escuchadas para ‘hacer popó’

1. “Sweater Weather” – The Neighbourhood

2. “Chanel” – Frank Ocean

3. “505” – Arctic Monkeys

4. “Lucid Dreams” – Juice WRLD

5. “EARFQUAKE” -Tyler, The Creator

6. “Slow Dancing In The Dark” – Joji

7. “Redbone” – Childish Gambino

8. “See You Again” – Tyler, The CReator ft Kali Uchis

9. “20 Minutes” – Lil Uzi Vert

10. “Goosebumps” – Travis Scott

11. “Robbery” – Juice WRLD

12. “The Less I Know The Better” – Tame Impala

13. “Are You Bored Yet?” – Wallows ft Clairo

14. “I Can’t Handle Change” – Roar

15. “Wet Dreamz” – J. Cole

16. “Godzilla” – Eminem ft Juice WRLD

17. “XO Tour Llif3″ – Lil Uzi Vert

18. ” Star Shopping” – Lil Peep

19. “Potty Song” – Little Baby Bum Nursery Rhyme Friends

20. “Pumped Up Kicks” – Foster The People

Artistas de pop más escuchados (The Pop Poop Playlist)

1.Billie Eilish

2. The Weeknd

3. Tame Impala

4. Bruno Mars

5. The Neighbourhood

6. Taylor Swift

7. Ariana Grande

8. Elton John

9. Queen

10. Lana Del Ray

11. Harry Styles

12. Red Hot Chilli Peppers

13. Miley Cyrus

14. The Beatles

15. Coldplay

16. Lady Gaga

17. Katy Perry

18. Nicki Minaj

19. Lil Nas X

20. Justin Bieber