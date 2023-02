Durante el año 2022 tuvimos enormes lanzamientos musicales y, aunque muchos ya lo daban por muerto, el rock fue uno de los géneros más propositivos. Los Premios Grammy 2023 dieron en el clavo con este panorama y nominaron por primera vez a varios nombres que fueron clave en esta nueva e interesante ola del género.

Honor a quien honor merece. A continuación te presentamos a los artistas que fueron nominados por primera vez en los Premios Grammy 2023:

Turnstile en los Premios Grammy 2023

Por acá creemos fielmente que a Turnstile le debemos posiblemente el revival del rock alternativo más importante desde The Strokes.

Nacida como una banda de hardcore, logró fusionar sus voces y guitarras furiosas con una serie de sonidos más accesibles cercanos al dream pop. Esta es una de las claves de su éxito y muy posiblemente lo que les permitió presentarse en varios programas de televisión en Estados Unidos como los night shows de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Seth Meyers.

Turnstile fue nominada en las categorías de Best Rock Song, Best Rock Performance y Best Metal Performance por las canciones Blackout y Holiday en los Premios Grammy 2023.

Foto: Getty Images

IDLES en los Premios Grammy 2023

Al igual que Turnstile, IDLES marcó un punto de inflexión en cuanto a la música punk y hardcore. La agrupación habla sobre temas como las masculinidades tóxicas, justicia social y migración, todo ello desde una perspectiva que busca crear empatía, concientizar y sanar los traumas de la época contemporánea.

Ellos están nominados en la categoría de Best Rock Album por el disco CRAWLER en los Premios Grammy 2023. A continuación te dejamos nuestra charla con la banda:

Foto: Getty Images

Spoon en los Premios Grammy 2023

¡Wow! ¿Apenas? Spoon tiene una carrera sumamente prolífica y longeva, sin embargo, esta es la primera vez que son nominados en los Premios Grammy.

Si bien nos quedamos con el coraje de ver fuera a su espectacular They Want My Soul en 2014, nos parece que esta es una gran oportunidad para reconocer la aportación de la banda al rock alternativo de los últimos 20 años.

La agrupación está nominada a la categoría de Best Rock Album en los Premios Grammy 2023.

Foto: Getty Images

Wet Leg en los Premios Grammy 2023

Rhian Teasdale y Hester Chambers sorprendieron al mundo con un rock lleno de coros ultra catchy, líneas de guitarra memorables y letras ingeniosas.

La banda giró por todo el mundo durante el 2022 y presentó su álbum debut en Primavera Sound, Lollapalooza y Glastonbury. El recibimiento fue monumental en todos sus conciertos, y con razón, la agrupación es una de las bandas con más hype de la actualidad.

Wet Leg está nominada en las categorías Best New Artist, Best Alternative Music Album, Best Engineered Album y Best Alternative Music Performance de los Premios Grammy 2023.

Foto: Getty Images

¿Cómo ven a los nuevos nominados? Esta edición estará muy pero muy competida. La transmisión desde la Crypto.com Arena arrancará este domingo 5 de febrero a las 5:00pm, hora de Los Ángeles, y 7:00pm, hora del centro de México.