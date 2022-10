Actualmente, el pop está viviendo una época bastante interesante. Lejos quedaron esos años donde solo las caras bonitas vendían más que el talento y muchos sellos –tanto grandes como independientes– le apuestan a artistas que tienen algo qué decir con sus canciones. Pero entre todas esas propuestas que hay en todo el mundo y que seguramente son grandiosas, en esta ocasión queremos hablarles de Ashe.

Sí, sabemos que este nombre no les suena nadita, pero más vale que lo tengan en el radar porque es cuestión de tiempo para que lo escuchen en todos lados. A pesar de su edad, esta joven cantautora tiene una carrera bastante interesante que la ha llevado a colaborar con nombres grandes como FINNEAS, Niall Horan, The Chainsmokers y hasta la mismísima Diane Keaton… sí, como lo leyeron. Sin duda, tienen que prestarle sus oídos a esta chica porque los enganchará con su proyecto.

Foto: Getty Images

¿Quién es Ashe?

Ashlyn Rae Willson –como en realidad se llama Ashe– nació el 24 de abril de 1993 y se crio en un hogar cristiano conservador en San José, California. Desde temprana edad se interesó por la música y a pesar de que creció escuchando artistas cristianos, gracias a su abuelo descubrió a Bob Dylan, The Beatles y Jefferson Airplane. Sin embargo, su pasión por este arte fue tan grande que decidió entrar al Berklee College of Music –uno de los más prestigiosos del mundo– y en 2015 se graduó con una especialización en Escritura y Producción Contemporánea.

Al terminar la escuela, Ashlyn empezó a cantar algunas de sus primeras rolas en Nashville, pero su vida tuvo un giro inesperado cuando el productor de deep house, Ben Phipps quien le pidió que cantara en su canción “Sleep Alone”. Durante los siguiente años, esta artista se consolidó como voz principal en temas de artistas de dance y house como Louis the Child y Whethan. Para 2017, lanzó el sencillo “Let You Get Away” con el DJ canadiense Shaun Frank, el cual fue nominado para la grabación de baile del año en los premios Juno, los Grammy de Canadá.

Trabajando con artistas bastante pesados

Durante 2017, Ashe trabajó con Demi Lovato, ayudándola con la composición de su rola “You Don’t Do It For Me Any More”. Entre octubre de ese mismo año y enero de 2018, esta artista salió de gira dando a conocer su propuesta en los shows de artistas como Louis the Child, Lauv y The Chainsmokers, con quienes cantó en su tour Memories Do Not Open y que la llevó a presentarse por primera vez en Coachella. Además, presentó algunos sencillos como “Used to It” y “Girl Who Cried Wolf”, gracias a los cuales entró a la lista de artistas de Vevo para tener en el radar junto a Billie Eilish y Lewis Capaldi. Un año más tarde y después de firmar con el sello independiente Mom + Pop, Ashlyn lanzó su EP debut The Rabbit Hole, el cual incluyó siete canciones interesantes que llamaron la atención de la prensa especializada.

Para 2019 estrena un nuevo material discográfico de corta duración, 2019, Moral of the Story: Chapter 1 , que contó con cuatro rolas producidas en su totalidad por Finneas O’Connell –sí, el Finneas que están pensando– y que también apoyó con la producción de cuatro temas del segundo capítulo. Pero otro de los pasos importantes que esta artista dio en aquel año fue colaborar con Niall Horan, con quien presentó la rola “Moral of the Story” que apareció en la película de Netflix, A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero.

Su álbum debut y presentaciones en festivales importantes

En 2020 y a pesar de lo complicado que fue para muchos, Ashe estrenó varios sencillos como “Save Myself” y “Till Forever Falls Apart” donde una vez más, vuelve a colaborar con FINNEAS. Finalmente, estas rolas formaron parte de su primer álbum de estudio titulado Ashlyn, el cual apareció en 2021 y en el que reúne 14 canciones que reflejan por completo el estilo y la personalidad de esta cantautora.

Por si esto no fuera suficiente, también logró presentarse en Lollapalooza por su propia cuenta. Sin embargo, esta artista no se puede quedar quieta, es por eso que en 2022 continuó lanzando varios sencillos como “Another Man’s Jeans” y “Hope You’re Not Happy”, además ha tenido chance de mostrar su proyecto por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, Irlanda, Francia y Bélgica, tocando en festivales importantes como Bonnaroo, Osheaga, Outside Lands y más.

Ashe cerrará este año con todo. Y no lo decimos a la ligera pues el 14 de octubre de 2022 estrenará su segundo material discográfico, Rae, del cual hemos escuchado sencillos como “Love is Letting Go que cuenta con la colaboración de la actriz Diane Keaton… sí, leyeron bien. Y para rematar, se presentará por primera vez en México como parte del lineup del Corona Capital donde comparte cartel con Arctic Monkeys, My Chemical Romance, Miley Cyrus, Yeah Yeah Yeahs y más artistazos, así que será una gran oportunidad para de checarla en vivo y a todo color en nuestro país.

¿Qué es lo que hace especial a Ashe?

Si de algo no podemos quejarnos es que en la actualidad, hay un montón de artistas pop increíbles con una gran propuesta. No son las típicas cantantes que antes imponía la industria musical, pues esta nueva generación tiene mucho qué decir y expresar a través de sus canciones, y ese es justo el caso de Ashe, quien curiosamente se atreve a entrarle a toda clase de ritmos y sonidos.

Quizá lo más fascinante de esta cantautora es eso, su versatilidad, ya que en sus rolas podemos iniciar escuchando algo fuertemente influenciado por el indie-pop más suave o pasar a otra canción que tiene guitarrazos macizos y terminar con un tema con tintes de country. Eso hace que el proyecto de Ashlyn tenga una gran frescura y no se parezca a nada de lo que está sonando en estos momentos. Además, sus letras son completamente honestas y directas, las cuales pueden tener un tono divertido o serio, dependiendo de lo que quiere contarnos.

Si tienen ganas de checar a una artista original, con una propuesta que puede gustar tanto a aquellos que les late algo más tradicional como a todos los que buscan algo fuera de lo convencional, tienen qué echarle oído a las canciones de Ashe. Así que ya lo saben, si ustedes se van a lanzar al Corona Capital 2022, anoten en su lista a esta chica porque les aseguramos que los dejará con un gran sabor de boca.