Finneas nos cuenta cómo Flea de los RHCP inspiró su disco debut ‘Optimist’

A sus 24 años de edad, Finneas O’Connell se ha convertido en uno de los productores más reconocidos de la industria musical. No sólo por ser responsable (en una parte) del éxito de su hermana menor, Billie Eilish, a quien produce sus canciones y le ayuda a componerlas. También, porque a través de sus trabajos con otros artistas ha demostrado que es capar de convertir en oro todo lo que toca.

Si bien Finneas ya es conocido en el mundo de la música por ser un multiganador del Grammy o producir canciones para estrellas pop como Camila Cabello, el músico y productor originario de Los ángeles, California de igual manera ha logrado sorprender al mundo a través de su faceta como músico solista. Una con la que nos entrega su primer disco de estudio.

Platicamos con Finneas sobre su disco debut

Se trata de ‘Optimist’, el primer álbum de Finneas en donde el multiinstrumentista nos regala 13 canciones compuestas y producidas por él desde su ciudad natal, en las cuales plasmó su sentir sobre el amor, la diversión, el internet y esas cosas que nos producen felicidad. Una emoción que a veces olvidamos gracias al caos que nos rodea.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Finneas sobre esta primera placa discográfica para que nos contara más a detalle cómo fue el proceso creativo de la misma. De paso, aprovechamos para preguntarle más detalles sobre su faceta como productor y cómo el internet ha ayudado a su inminente éxito.

Finneas creó ‘Optimist’ en el tiempo con el que el mundo tuvo menos optimismo

La pandemia de COVID-19 detuvo a la industria musical por varios meses. Varios artistas aprovecharon para poner en marcha proyectos musicales que estaban pendientes o surgieron a raíz del aislamiento y uno de ellos fue el propio Finneas, quien en abril de 2021 regresó a su casa en Los Ángeles y puso manos a la obra para su disco debut.

El productor comenzó a trabajar en su habitación y, con ayuda del piano y una guitarra, comenzó a concentrarse en las 13 canciones que hoy componen ‘Optimist’. Un álbum donde Finneas conservó el proceso creativo que suele tener con otros artistas, aunque en esta ocasión con la ventaja que significa ser el encargado de tu propio proyecto.

Un álbum debut hecho desde el amor y con inspiración de Flea, de los Red Hot Chili Peppers

“Hice toda la letra de la canción y la música, luego grabé todo. La música y las letras casi siempre vienen al mismo tiempo”, nos dice Finneas sobre el proceso creativo de ‘Optimist‘. “Ese proceso realmente no ha cambiado. Lo que más cambió durante el confinamiento fue que no tenía fechas límite, fue bueno ponerme a trabajar en algo hasta que sentí que estaba terminado y no porque me dijeran ‘tiene que hacerse antes del viernes'”, agrega.

A pesar de haber sido realizado en una de las etapas más difíciles para la humanidad, ‘Optimist’ es un disco en donde Finneas habla de cómo el amor le ha ayudado con la angustia y los miedos que lo rodean. “Creo que es una elección tener esperanza, incluso si estás viendo que suceden cosas malas, al final no ganas nada al pensar que van a suceder más cosas malas. Siempre vas a ganar más fluyendo”, afirma.

“No siempre estarás en lo cierto, a veces te equivocarás, pero al menos pasarás por tu vida con más esperanzas de lo que la que tendrías de otra manera. Y a veces no puedo ser tan optimista como me gustaría ser y me deprimo, pero cuando puedo encuentro formas de convencerme de que las cosas podrían estar bien. Soy una persona más feliz”, nos cuenta Finneas sobre su primer disco.

De acuerdo con el mismo artista, ‘Optimist’ está hecho desde el amor y con una perspectiva del niño interior de Finneas, el cual es extremadamente curioso y hasta un poco ansioso: “Supongo que así es como me sentí. Cuando era niño siempre estuve preocupado por el retraso del crecimiento, por mis padres, mis amigos, estuve asustado por muchas cosas”, nos relata.

A medida que crecía, nunca perdí ese tipo de sentimiento. La última vez que estuve en la Ciudad de México empecé a leer la autobiografía del bajista Flea de los Red Hot Chili Peppers y es realmente buena. En ella habla de cómo desde que era un niño siempre se ha sentido incómodo y yo siempre me he sentido incómodo, no lo sé. Toda mi vida me he sentido nervioso por las cosas y soy aprensivo. Cuando él lo describió de esa manera yo estaba como “Diablo, es verdad, verdad, verdad.

Y en donde Finneas tuvo que confiar en sí mismo como quizá no lo había hecho antes

Este primer disco viene después de su EP debut de 2019, Blood Harmony, el cual logró obtener más de mil millones de reproducciones y puso a Finneas en un reflector en donde no sólo destacaba por su trabajo como productor, tal y como le ocurre cuando está detrás de los éxitos de su hermana u otros artistas como Justin Bieber o Ringo Starr.

“Los otros artistas son brillantes y puedes probar muchas cosas como productor y ellos te dirán cómo se sienten con ello y si les gusta tu idea o no”, dice Finneas sobre la diferencia entre trabajar para sí mismo y para otros artistas, pues básicamente en esta ocasión tuvo que confiar mucho en sus capacidades musicales.

“Cuando soy solo yo tengo que confiar en mí de una manera realmente intensa. No tengo que hacer eso con otros artistas, pues puedo probar algo y si es bueno el artista me lo dirá y si es malo también. Ese puede ser el desafío de producir para uno mismo, el saber si tal vez lo que haces es lo correcto o no”, detalla el compositor.

‘Optimist’ es sólo una parte del proyecto de vida de Finneas

Ya sea como compositor o productor, en ‘Optimist’ Finneas da cátedra de los talentos que posee y los cuales lo han llevado a ser considerado como el productor estrella de la industria del pop. Una donde seguramente seguirá cosechando más éxitos como los que ya ha conseguido hasta ahora y con los que espera materializar sus sueño de triunfar en otra área: el teatro musical.

“Siempre quise trabajar en el teatro y hacer musicales. Crecí amando ‘El Fantasma de la Ópera’, ‘Sweeney Todd’ y ‘West Side Story’, así que siempre quise escribir musicales. Eso es algo que quiero hacer en los próximos 10 años, sería muy divertido”, finaliza.