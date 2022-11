La primera década de los 2000 fue increíble para el rock, pues surgieron bandas grandiosas alrededor del mundo. Sin embargo, en el Reino Unido y directamente de la ciudad de Sheffield aparecieron cuatro jóvenes que sin pensarlo, se convertirían en una de las agrupaciones más importantes de los últimos tiempos. Sí, por supuesto que hablamos de los Arctic Monkeys, quienes llegaron para armar toda una revolución dentro de la industria musical y convertirse en la voz de su generación.

Después de varios años haciéndose de un nombre en la escena independiente británica y convertirse en una de las primeras bandas en “impulsar” su carrera gracias al internet y a plataformas como MySpace, en 2006 sacudieron al planeta con su disco debut, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not. Tan solo un año después se consolidaron con su segundo álbum, Favourite Worst Nightmare pero vaya que dejaron a muchos con el ojo cuadrado cuando salió a la luz su tercer material discográfico, Humbug, pues en él adoptaron un sonido totalmente diferente al que los caracterizaba, dividiendo a los fans que los siguieron desde sus inicios.

Los Arctic Monkeys han cambiado (físicamente) y mucho con el paso de los años

Más tarde vendría Suck It And See, en donde una vez más, los Arctic Monkeys demostraron que la evolución es una constante para ellos. Sin embargo, para 2013 llegaría el disco quizá más exitoso –a nivel comercial de los de Sheffield–, el AM, con el cual se convirtieron en una de las bandas más grandes de todo el planeta. Pero como ya lo mencionábamos antes, ellos no se quedan estancados y en 2018 estrenaron Tranquility Base Hotel & Casino que de nuevo, causó polémica entre sus seguidores de hueso colorado.

En 2022, la agrupación regresó con The Car, un disco en el que vuelven a experimentar con su sonido y que sin duda, nos emociona porque gracias a este álbum los tendremos de vuelta en México. Sin embargo, los cambios no solo los hemos escuchado a nivel musical, pues es evidente que Alex Turner, Matt Helders, Nick O’Malley y Jamie Cook no son los mismos chavitos que tocaban “I Bet You Look Good on the Dancefloor”. Es por eso que acá repasaremos cómo han evolucionado –físicamente– cada uno de los integrantes con el paso del tiempo.

Matt Helders

Empecemos con Matt Helders, quien sin duda fue una de las piezas fundamentales para que los Arctic Monkeys se convirtieran en la banda que son en la actualidad. Y cómo no, si su creatividad, versatilidad, precisión y potencia con la bataca lo convirtieron en uno de los mejores exponentes del instrumento dentro del rock. Ahora sí que el apodo de “agile beast” le queda a la perfección, porque eso es, una bestia cuando se sienta detrás del bombo.

Sin embargo, más allá de su trabajo con los AM, Matt también ha tocado la bataca para otros artistas y proyectos como Iggy Pop, Lady Gaga, The Last Shadow Puppets, Toddla T y Mongrel (la banda de Andy Nicholson, exbajista de la agrupación). Por si esto no fuera suficiente, Helders ha producido a bandas como Good Cop Bad Cop y quizá no lo sabían, pero también es fan de la música electrónica. Es más, lanzó un álbum de mezclas en 2008 y ha armado remixes para artistas como The Hives, Roots Manuva, Duran Duran, Paul Weller y más.

Jamie Cook

Ahora vamos con Jamie Cook, un miembro infravalorado que quizá no se roba los reflectores, pero es muy importante para entender el camino que siguieron los Arctic Monkeys. Sobre todo en los últimos años, pues ayudó a Alex Turner a desarrollar Tranquility Base Hotel & Casino y supuestamente volvió a la banda en lo que es hoy en día

Jamie es un guitarrista bastante rifado, no es el más carismático pero es efectivo y tiene la capacidad de crear riffs icónicos, los cuales combina con un montón de efectos para darles ese toque especial. A diferencia de sus compañeros, Cook prácticamente solo se dedica a componer y tocar con la agrupación de Sheffield, pues la mayoría de su tiempo lo ocupa para su familia, ya que en 2014 se casó con la modelo Katie Downes y juntos tienen dos hijos: Forrest y Bonnie.

Nick O’Malley

En los inicios de los Arctic Monkeys, Andy Nicholson era el encargado de tocar el bajo. Pero en 2006, Nick O’Malley (quien era bajista de la banda The Dodgems) entró para reemplazarlo (pues Andy se estaba recuperando de la gira que armaron por gran parte de Europa) y a pesar de que pensó que solamente tomaría su lugar durante el tour que se aventaron en Norteamérica, al final, luego de rifarse y tener una gran química con los demás, se quedó como miembro permanente de la banda. Una decisión bastante complicada pero entendible.

Y es que basta con escuchar rolas como “Crying Lightning”, “Do Me A Favour”, “The Hellcat Spangled Shalalala”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?” y más para entender por qué se quedaron con Nick, pues sus líneas son una joya y sabe cuándo es el momento perfecto para sobresalir o simplemente tocar para cumplir con las necesidades de la canción. Al igual que Jamie Cook, O’Malley no tiene otros proyectos musicales, pero también está casado y tiene una hija llamada Hearst.

Alex Turner

Por último pero no menos importante, tenemos al frontman de los Arctic Monkeys y obviamente el miembro más famoso de la banda, por supuesto que hablamos de Alex Turner. A diferencia de muchos vocalistas de su generación, en sus inicios no era muy carismático que digamos, pero con el paso de los años agarró confianza y prácticamente se convirtió en un showman sobre el escenario. Aunque también creció a pasos agigantados como músico y compositor, creando rolas simplemente espectaculares que han marcado a millones de personas.

Quizá es el integrante de los AM que ha hecho más cosas fuera de la banda, pues como recordarán junto a su amigo Miles Kane, formó The Last Shadow Puppets. Pero eso no es todo, ya que como solista compuso el increíble soundtrack de la película Submarine y también ha colaborado con artistas como el propio Miles en su proyecto en solitario, Queens of the Stone Age, Reverend and the Makers, Dizzee Rascal, Mini Mansions y Alexandra Savior.

