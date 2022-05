La espera terminó, la fiesta se armó y fue espectacular. El Tecate Emblema trajo su primera edición al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y fue una celebración musical como la que esperábamos: con artistas geniales, mucho colorido y buena vibra.

La gente se dio cita en el 13 y 14 de mayo para entrarle a un evento que tuvo de todo y que sin duda, levanta la expectativa sobre una venidera segunda entrega. Si no pudieron ir o si fueron y quieren recordar un poco, aquí recapitulamos cómo se vivió el festival.

Foto: OCESA/César Vicuña

Lo que rifó del festival

Las experiencias virtuales y presenciales de Tecate

Sí, la música es lo más importante en un festival, pero sin duda habemos muchos que también andamos buscando un ambiente chido para pasarla increíble, y acá en Tecate Emblema no solo se sentía una vibra súper relax y colorida, sino también tuvimos mucho qué explorar para pasar el rato en lo que esperábamos a nuestros artistas favoritos. Muchas de esas experiencias corrieron a cargo de Tecate y la verdad es que merecen una mención especial.

Foto: Sopibecario

El Tecate Digital Rally

Todo comenzaba con el Tecateverse, un stand en donde te conectabas a wifi (mil gracias por eso), podías tener una experiencia inmersiva de realidad virtual rifadísima dentro del metaverso de Tecate, y además era el inicio de un rally súper entretenido pues te daban una pulsera para que pudieras hacer Check- In y completar el resto de las experiencias Tecate para ganarte premios muy cool. ¿Logramos completar el rally? Sigan leyendo.

Foto: Sopibecario

La cerveza más fresca del condado en la Tecate Chill Zone

Rumbo al escenario principal nos topamos con una pipa gigante de cerveza, y no solo eso, también un lugar genial donde podías relajarte en la sombrita y echarte una chela súper fresca, pero de verdad fresca pues estaba recién salidita de la planta. Así que obvio teníamos que llegar para completar nuestro rally, pero también para recargarnos de energía para seguir.

Foto: Sopibecario

Foto: Sopibecario

Distrito Tecate, el hospitality con la mejor vista del festival

Después de hacer Check-In en las micheladas, la Chill Zone, el Tecateverse, y más experiencias, llegamos al Distrito Tecate, un increíble hospitality que estaba justo al lado del escenario principal y donde pudimos vivir una experiencia de realidad aumentada para así completar nuestro rally y dirigirnos a la Tecate Store donde obtuvimos nuestro premio, un bucket hat súper cool que nos hizo un paro con el sol que pegaba con todo.

Finalmente, decidimos darnos una vuelta para presumir nuestro bucket hat y disfrutar de la vista. Una chela y un lugarcito privilegiado para ver al artista en turno nos reseteó la vida.

Foto: Sopibecario

FOTO: Raúl Fernández

Un line-up variado y genial

Tecate Emblema, como dijimos, brilló en lo que respecta a la música y nos entregó un cartelazo de primera que tenía para todos los gustos. Pop, indie-rock, música urbana, exponentes de la electrónica y algunos más experimentales… En fin, fue una fiesta musical total.

La gente pudo disfrutar de artistas talentos y de renombre internacional como Chvrches, Oliver Tree, Diplo, Tones & I, Kali Uchis y muchos otros. Y si se trata de la movida tanto mexicana como latina en general, Danna Paola, Bratty, Danny Ocean y Elsa & Elmar (como acto sorpresa) se rifaron como los grandes.

Además, el debut del Tecate Emblema también fue el lugar ideal para otras ‘primeras veces’, pues el talentoso Chucho Rivas dijo que era la primera vez que tocaba en un festival así de grande, mientras que los españoles Fuel Fandango se mostraron contentos por venir a tocar a México por primera vez.

Kali Uchis en el Tecate Emblema / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Gwen Stefani y Backstreet Boys se llevaron el festival

¿Creían que nos olvidábamos de las leyendas? Claro que Gwen Stefani y Backstreet Boys tenían que aparecer entre lo mejor del Tecate Emblema porque ellos se llevaron el show por completo y demostraron por qué aún después de tantos años en la industria, siguen emocionándonos a tope.

El viernes 13, los BSB trajeron la nostalgia, las canciones vibrantes y se confirmaron como la boy band más icónica del pop (AQUÍ la reseña de su show). “Show Me the Meaning of Being Lonely”, ”As Long As You Love Me”, ”Everybody”, ”Langer Than Life” y ”I Want It That Way” nos trasladaron a esa época en la que ellos eran la sensación más grande del mundo. Y aunque los años han pasado (y la edad de cada uno evidentemente), las coreografías no fallan y tampoco sus voces.

Backstreet Boys / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Por su parte, Gwen Stefani nos mostró que no solo es una reina total; también nos dio la prueba de que sus canciones ya son clásicos y ella, una leyenda. Pero no solo eso ya que trajo su repertorio variado, con rolas propias de su carrera solista y los hitazos de No Doubt… ”The Sweet Escape”, ”Rich Girl”, ”Cool”, ”Hollaback Girl”, ”Underneath It All”, ”Don’t Speak”, ”Hella Good” y “Spiderwebs” fueron solo algunos de los temas que tocó Gwen y que llevaron su show a otro nivel. Vaya, hasta le dio su autógrafo a una fan y se tomaron una selfie juntas.

Foto: Ocesa/Liliana Estrada

Regalos del público a los artistas

Había tanto cariño en general, que no faltaron los detallazos de la gente. Con ello, nos referimos a que varios artistas tuvieron la oportunidad de interactuar con sus fans directamente.

Gwen Stefani, además de que se tomó una selfie con una fan, recibió un ramo de flores. Lauren Mayberry de Chvrches fue una de las más ‘rayadas’ ya que le regalaron sombreros, prendas como capas y peluches (sí, incluso del famoso doctor de las farmacias que se anuncian en la tele).

Foto: OCESA/César Vicuña



El público estuvo a la altura

Salvo alguna opinión que tengan por ahí, el Tecate Emblema puede presumir de que su público estuvo increíble. No solo traían ganas de ver a sus artistas favoritos, sino que también no hubo incidentes graves, riñas o ese tipo de cosas por el estilo por donde el equipo de Sopitas.com pasó.

Además, hubo mucho colorido, outfits llamativos, bastante estilo y más. La gente de plano aprovechó el momento para echar el ’glam’ y armarse unas vestimentas geniales. Mucha inspiración en ese sentido.

Y bueno, también se trató de un evento para toda la familia, pues en actos como Oliver Tree o Bratty, había muchos jóvenes acompañados de sus familias. No dudamos ni tantito que fue un festival para todas las generaciones.

FOTO: OCESA/César Vicuña

Muchos servicios chidos

Como siempre, los organizadores hicieron lo posible por traernos un festival con los servicios necesarios para pasarla de la mejor manera. Y el Tecate Emblema no fue la excepción.

Empezando por el hecho de que pusieron a nuestra disposición la app oficial del evento donde podíamos consultar horarios, mapa y varios detalles importantes del festival. Un acierto que de a poco, más festivales están comenzando a implementar.

FOTO: OCESA/César Vicuña

Luego, se rifaron al poner algunas carpas donde podías rentar baterías/power banks para mantener tu celular cargado donde fuera. Ahora nada de excusas de que se te acaba la pila y no grabaste a tu artista favorito.

El calor andaba fuerte, así que fue un aliviane tener bebederos y puntos para refrescarnos, llenar la botella de agua, etc. Aunque suene a consejo de papá o mamá, es importante tener andar bien hidratados para disfrutar al máximo una jornada así bajo el Sol.

Los Sopitattos

Y debemos decir (coff, coff) que nuestros Sopitattos regalados por el equipo de Sopitas.com también fueron un rotundo éxito. Y qué onda, ¿encontraron el suyo por ahí?

¡Tatuajes, lleven sus tatuajes!? Si hoy le van a caer al @TecateEmblema, búsquenos por el festival de 3pm a 6pm ya que estaremos regalando unos tatuajes temporales de los @backstreetboys, @gwenstefani, @CHVRCHES y más ¿De cuál van a querer ustedes? ❤️?? #TattooFanXSopitas pic.twitter.com/fJdRBCfMy1 — Sopitas (@sopitas) May 13, 2022

Lo que no rifó tanto

Distribución de escenarios

Si bien llegar de un escenario a otro era fácil, la cercanía era tanta que a veces se colaba el sonido entre tarimas. No era una situación tan recurrente y tampoco que acaparara las presentaciones, pero se notaba un poco.

El domo VIP en el Tecate Stage

No tenemos nada contra los asistentes VIP; al contrario, qué bueno que la pasen cool. La cosa es que en Tecate Stage, una de las estructuras de la zona reservada quedó en medio de una buena parte de la pista, lo que complicó la vista y el acomodo de mucho público.

FOTO: OCESA/Lulú Urdapilleta

Algunos incidentes con el cashless

Por ahí, algunas personas en redes mencionan que las filas para el cashless eran interminables. Y bueno, quizá eso es en realidad más común de lo que parece ya que siempre habrá gente que irá a recargar su pulsera.

También por ahí, nos pasó que en una de nuestras pulseras aparentemente se hizo la recarga en efectivo, pero a la mera hora los lectores de los vendedores no pasaban la compra. Por fortuna, fuimos a que nos solucionaran el problema, nos comentaron que la pulsera estaba bloqueada y nos dieron solución sin bronca.

FOTO: OCESA/Lulú Urdapilleta

Los horarios de algunos artistas

La mayoría de los artistas cumplieron y se presentaron a la hora señalada… pero no todos. Los Backstreet Boys salieron entre 15 y 20 minutos después de su hora señalada, por ejemplo.

Kali Uchis terminó su set 10 minutos antes de lo pensado y Gwen Stefani salió puntual pero terminó a las 11 con veintitantos minutos, cuando su show estaba programado hasta las 12. Sin embargo, a pesar de esos detalles, sus presentaciones fueron demasiado buenas.