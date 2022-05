Este fin de semana se llevaron a cabo las actividades de la primera edición del Tecate Emblema con un line up que apeló mucho a la nostalgia de los 90. Y vaya tino. Fue entre los headliners, comandados por los Backstreet Boys y Gwen Stefani, donde el Emblema más triunfó.

Sin embargo, también lo hizo con algunas propuestas más “pequeñas” en el plano interacional y nacional. Por ejemplo, Bratty y Chucho Rivas reunieron a un buen público que coreó sus canciones con mucha emoción. Y ni qué decir de Oliver Tree, a quien aún no podemos superar.

Así que por acá les platicamos de los actos que vimos, y cuáles fueron más destacados en un festival que promete regresar y convertirse en uno de los más importantes en la capital de nuestro país.

Foto: Ocesa/ Liliana Estrada

Wiplash

La fiesta en el Tecate Emblema comenzó con un show lleno de energía por parte Wiplash. La banda mexicana trajo las vibras pop-punk y hard-rock al escenario principal del festival donde hasta hubo tiempo de invitar a algunos fans a la tarima.

El vocalista incluso mencionó que tienen menos de un año de haberse formado. Así que ha sido una gran sorpresa tenerlos en la primera edición del Tecate Emblema, en un momento que seguro no olvidarán. Sin duda, se rifaron abriendo las actividades del viernes 13 de mayo.

Wiplash en el Tecate Emblema / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Bratty

Jenny Juárez, mejor conocida como Bratty, se subió al escenario Park Stage durante unos 40 minutos. La cantante dijo que le emocionaba estar en el mismo line up que los Backstreet Boys, y si somos sinceros, fue poco respecto a la buena vibra que lanza junto a su banda entre canciones que mantienen su característico bedroom pop: rolas sinceras y melancólicas que van con dedicatoria.

La originaria de Sinaloa, se chutó algunas rolas de su más reciente disco como “tdbn” (el mismo que lleva el disco) y “Contigo”, pero también algunas como “Cruel”, “tuviste” y “Honey, no estás”, esta última para cerrar. AQUÍ el perfil que armamos de la artista. También se echó el cover que le hizo a Karol G de “Bichota”.

Bratty en el Tecate Emblema / Foto: OCESA

Elsa y Elmar

Elsa y Elmar apareció en el escenario Park Stage como el acto sorpresa de esta primera edición del Tecate Emblema. ¿Por qué? Little Simz no pudo tocar de último momento, pero los organizadores se rifaron y como artista sorpresa, invitaron a la rifada de Elsa y Elmar. El rumor de que ella sería la artista que se agregaba de último momento estaba fuerte, pero no había nada confirmado… y no defraudó en lo absoluto.

“Decir que no”, “Atravesao”, “Ojos noche” y “Amantes y amigos”, fueron algunas de las rolas que sonaron y que la gente coreó con todo. Elsa quedó sorprendida por el tremendo recibimiento y lo dio todo en el escenario. Por algo, es una de las cantantes más interesantes de la escena latina en este momento.

Elsa y Elmar en el Tecate Emblema / Foto: OCESA

CHVRCHES

CHVRCHES dio uno de los mejores shows del viernes en el Tecate Emblema. Sin duda. Lauren Mayberry y compañía trajeron un setlist de primer nivel con rolas de la talla de “Forever”, “Violent Delights”, “Never Say Die”, “How Not To Drown”, “Asking For A Friend”, “Clearest Blue”, donde la emotividad no faltó y la gente no paró de bailar cuanto pudo.

Pero no sólo eso. Lauren se mostró realmente cercana con el público, interactuando con la gente desee escenario. Y como no podía faltar, alguien le arrojó un peluche del Dr. Simi a la banda, además claro de sombreros, una capa verde y algo más por ahí. Mucho cariño de la banda para los fans, y de estos últimos para el combo escocés.

CHVRCHES en el Tecate Emblema / Foto: OCESA

Backstreet Boys

Sin duda, la presentación de los Backstreet Boys para cerrar fue la cereza del pastel no sólo en el escenario principal, sino del primer día de actividades. Kevin, Brian, AJ, Howie y Nick salieron poco después de las 10 de la noche con un repertorio de más de 30 canciones que incluían sus más grandes éxitos, además de algunas de su más reciente producción titulada DNA.

Celebrando sus 29 años de carrera, los Backstreet Boys llenaron de energía a un público diverso que coreó, bailó y gritó éxitos como “Show Me the Meaning of Being Lonely”, “More Than That”, “As Long As You Love Me”, “Nunca te haré llorar”, “All I Have to Give”. AQUÍ la reseña completa.

Backstreet Boys al cierre de su presentación en el Emblema / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Chucho Rivas

El segundo día del Tecate Emblema abrió con Chucho Rivas en el escenario principal, y sin duda, demostró porque uno de los artistas más interesantes del pop mexicano en la actualidad. Su shows estuvo bastante interesante, regalándole al público temas propios, covers, unos muy románticos y otros más dolidos (de esos que calan en el cora).

“Cuando te veo” y “No sé brillar” fueron algunas de sus rolas más coreadas… pero también hubo covers cool como “No hablaré de mi amor” (esa mera de la película de Hércules) y “La gata baja la lluvia” de Rocío Durcal. El joven cantante se mostró muy contento en lo que dijo es la primera vez que toca en un festival.

Chucho Rivas en el Tecate Emblema / Foto: OCESA / César Vicuña

Fuel Fandango

En la primera edición del Tecate Emblema también hubo oportunidad de que algunos artistas se presentaran por primera vez en México. Y de hecho, ese fue el caso de Fuel Fandango, el proyecto español encabezado por Cristina Manjón y Alejandro Acosta que nos trajo su tremenda propuesta llena de vibras experimentales, beats electrónicos, ritmos bailables y mucha energía.

Con su voz cercana los tintes del flamenco, Manjón y compañía sorprendieron a sus fans mexicanos con rolas como “Silencio”, “Despertaré”, “Medina y más. La gente bailó y recibió de gran manera a los ibéricos, quienes en todo momento se mostraron agradecidos por la energía de la gente que ya los conocía y otros más que seguro se encontraron con una nueva propuesta musical que añadirán a sus listas de reproducción.

Fuel Fandango en el Emblema / Foto: OCESA

Kali Uchis

Uno de los actos más esperados en el Tecate Emblema era el de Kali Uchis, quien regresó a México después de tres años con el material discográfico que la lanzó al punto más alto de su carrera: Sin miedo (del amor y otros demonios). La cantante de ascendencia colombiana se subió al escenario principal para tocar algunas canciones de discos anteriores y del más reciente.

La mayoría del público esperaba escuchar las rolas más populares, de las cuales si hubo en su set. Pero también tuvimos oportunidad de escuchar algunos de sus éxitos anteriores como “Loner”, “After the Storm”, “Dead to Me” y más. El punto más alto fue la interpretación de “telepatía” para el cierre (en un show, es justo decirlo, que duró menos de lo que se esperaba).

Kali Uchis en el Tecate Emblema / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Oliver Tree

No tenemos palabras para describir el show de Oliver Tree en el Park Stage del Tecate Emblema. Y tampoco podemos describir la respuesta del público entre una presentación que se movía en el stand-up y acciones surreales por parte del cantante estadounidense. En pocas palabras, podríamos decir que fue una locura bastante divertida.

No sólo es la imagen que maneja el músico de 29 años, sino la forma en la que toca su música; es decir, combinada con algo de comedia entre sketches donde se pone a pelear con su guitarrista y un sujeto en tanga sale a separarlos. ¿Y el público? Lleno de niños, padres y muchos jóvenes que llegaron a Oliver por TikTok y ahora pudimos ser testigos de su impacto.

Oliver Tree en el Park Stage de Emblema / Foto: OCESA / Lulú Urdapilleta

Gwen Stefani

Si nos preguntan, Gwen Stefani se llevó la primera edición del Tecate Emblema. La icónica cantante cerró el escenario principal en el segundo día de actividades, y lo hizo con un show de poco menos de una hora y media (menos de lo que se esperaba de acuerdo a los horarios) en donde revisó su larga carrera como solista y dentro de No Doubt.

La cantante abrió con “The Sweet Escape”, levantando el ánimo del público, el cual se quedó en el mismo nivel mientras tocaba e interactuaba con la gente de una manera natutal y divertida. Se echó las grandiosas “Sunday Morning”, “It’s My Life”, “Rich Girl”, “Hella Good”, “Don’t Speak”, ”What Are You Waiting For?”, ”Hey Baby” y más. ACÁ la reseña completa.

Foto: Ocesa/Liliana Estrada