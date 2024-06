Lo que necesitas saber: AURORA lanza 'What Happened To The Hear?', discazo de más de una hora , y en el que conviven baladas íntimas y sad bangers en armonía.

AURORA regresa con nuevo disco, para exhibir su hipersensibilidad frente a lo que le sucede, y es una letrista profunda que tiene una voz excepcional, con una visión que contrasta sonidos antiguos con lo más moderno en producción e instrumentación.

Después de su excelente The Gods We Can Touch (2022), la música noruega nos trae What Happened To The Heart? como una carta que profundiza en su sentimentalismo extremo, y a corazón abierto nos sigue conmoviendo rola tras rola sobre un pop reluciente. Es un disco apabullante, que pasa de la calma a la intensidad extrema de una rola a otra, y todo bajo la conducción de AURORA, Matias Téllez (Sondre Leche, Young Dreams) y Chris Greatti (YUNGBLUD, Grimes).

Con dieciséis nuevas canciones que sobrepasan la hora de duración, AURORA juega con un art pop bailable que contrasta con letras sentimentales que muestran con la capacidad de los loops vocales al quedarse en tu cabeza, como lo hace en “To Be Alright” y “Some Type Of Skin”.

“How can you say that I love too much?”, dice AURORA en “To Be Alright”, una frase que sintetiza en gran medida su nuevo disco, en el que la portada de un corazón plateado en manos de la cantante nos deja ver un símbolo sobre la necesidad de ponerlo encima de todo y así expresarse.

AURORA muestra cómo bailar ante la derrota amorosa con letras valientes

Una artista convencida de sus mensajes y de su sonido ante un mundo adverso

AURORA tiene una congruencia envidiable, y es que desde sus inicios ha mostrado una voz que no tiene miedo a compartir sus problemas, pero bajo un formato sumamente accesible y, sobre todo, bailable. Para este disco, de nuevo reitera que siente demasiado, que hay problemas que pasan por nuestras mentes, pero que siempre hay que creer y tener esperanza.

“Your Blood” llega como un mensaje directísimo de reclamo que tiene un formato acelerado para bailar, algo que repite en el disco. En “Do You Feel” se repite como mantra “Never give up on love”, y es que AURORA decide creer a pesar de todo lo que narra en cuanto a desamor, a lo largo de 16 rolas.

La salud mental expuesta sin censura a través de la extraordinaria voz de AURORA

AURORA cambia los formatos y tiene rolas en las que no necesita del art pop enorme, y escuchamos en “The Essence” una rola excepcional que toca con sus palabras fibras sensibles, diciéndole a alguien que prefiere no hablarle más: “It hurts so much to be in touch with the essence of us”.

En “Dreams”, AURORA tiene una baladota que luce los agudos de su voz, y parece un canto medieval que solo con guitarra y pocas percusiones hace pensar en tiempos pasados.

Un disco intenso, con algunos descansos, que puede llegar a abrumar

Para bien, AURORA lanza hoy su disco más ambicioso, y en el que contrasta momentos tranquilos con rolas sumamente aceleradas que parecen un collage de instrumentos y voces.

“A Soul With No King” es una rola asombrosa, en la que una mandolina suena como principal instrumento, sobre beats intensos en una rola atípica pero que tiene un efecto hipnotizante. AURORA no se puso límites y mezcla electrónica, efectos, e instrumentos bastante antiguos como violines y piano. Esta rola es una locura en cuanto a producción, conviven muchísimos elementos que no chocan entre sí.

Basta llegar a la brutal “Starvation” para darse cuenta que AURORA le metió todo lo que pudo a este disco: capas y capas de voces distorsionadas, beats pertenecientes al techno, y distorsiones en múltiples formatos. Este disco de más de una hora no es en todos los momentos sencillo de digerir, y hay que darse pausas para asimilar todo lo que AURORA nos trae.

Apenas dos años después de su disco más reciente, AURORA trae un disco que bien pudo haber sido lanzado en dos partes, pero que se entiende mejor como unidad, con rolas íntimas y sad bangers conviviendo en armonía.

AURORA visitará nuestro país a finales de año, y se rifó mercancía increíble que hace referencia a la portada de su disco, además de varias ediciones físicas y hasta mercancía autografiada. Todo lo pueden encontrar por acá.

