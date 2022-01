Mitología en la vida diaria: El art pop de AURORA en su disco ‘The Gods We Can Touch’

Apenas dos meses después de presentarse en el Corona Capital (con mucho éxito), Aurora Aksnes lanza su tercer disco de estudio bajo el título de The Gods We Can Touch, sucesor de su debut All My Demons Greeting Me as a Friend de 2014 y el LP en dos partes Infections of a Different Kind (Step I) (2018) y A Different Kind Of Human (Step II) (2019). ACÁ les dejamos nuestros perfil de la artista.



Para The Gods We Can Touch, la cantante noruega se une de nuevo con Magnus Skylstad, productor habitual de sus discos pasados y parte de su banda. Pero también invitó a Jamie Hartman (Christina Aguilera, Rag’N’Bone Man), Glenn Roberts, Martin Sjolie (Sigrid, Sam Smith), Askjell Solstrand (Sigrid, Iris), y Matias Tellez (Sondre Lerche) a colaborar en esta nueva producción.

Art Pop con muchos conceptos

Basada en el género pop, con tintes de folk, beats, breakbeat y hasta sampleos, AURORA genera Art Pop que juega entre atmósferas oscuras y luminosas con la sorprendente capacidad para crear música que tiene tintes cinemáticos y mucha fuerza narrativa. Como muestra, “Exist for Love” consigue esto en una canción de amor entre arreglos de cuerdas que van perfecto con su voz.

Para esta entrega, AURORA tomó inspiración de la mitología griega, los Dioses antiguos y la comparación con nuestra vida actual, enfocándose en encontrar lo divino en cada ser humano, con errores y aciertos. El tema persiste a lo largo del disco, recordando a Prometeo, Artemisa y la imperfección de los Dioses griegos.

Además, como artista que toma del pasado pero ve al futuro, toca temas actuales como el empoderamiento femenino en “Heathens”, en tributo a las mujeres que han conquistado libertades; habla sobre identidad de género en “Giving In To The Love”, desafiando al cuerpo con el que nacimos; y recuerda la importancia de la salud mental y ayudarnos mutuamente en “Exhale Inhale”.

Canciones centradas en el trabajo vocal

El equilibrio que logra la producción, al crear las atmósferas ideales para que brille la voz de AURORA, es magnífico. No importa si nos encontramos entre sintetizadores un tanto oscuros o guitarras acústicas sin distorsión, el detalle en la ejecución y grabación de la voz de AURORA está pulidísimo.

La cantante noruega convive con baterías lo-fi y beats, cuerdas y piano, pero las canciones las protagoniza por completo su voz con todos los recursos que tiene: falsetto, potencia y agudos icónicos. Ejemplo de esto es “Blood In The Wine”.

Ya sea con grabaciones de su propia voz o modificaciones para voces de apoyo, el disco es una maravilla en la producción, colocando frecuentemente la voz de AURORA con reverbs ligeros y profundos que la hacen brillar aún más.

Su propio mundo sonoro

En los momentos más genuinos creados por su manera peculiar de contar historias a través de su música, AURORA es magnífica. No importa si el tono es de reclamación de espacios o amor cursi, logra tener su propia gravedad en canciones como “You Keep Me Crawling” o “This Could Be A Dream”.

En esta entrega, encontramos espacios que van más hacia lo edm pop, por lo que se siente un poco ajeno al sitio en donde mejor se desempeña la cantante noruega. Canciones como “The Innocent” o “Temporary High” quizás son las menos congruentes con el sonido del resto del álbum. Pero nada grave.

Contrastamos esto con una de las mejores canciones del álbum: “Everything Matters”, en la que las voces de apoyo, inquietantes y distorsionadas, funcionan increíble cuando acompañan la voz de AURORA, con un intenso reverb y entre sintetizadores que agregan tensión a un tema que reflexiona sobre los milagros cotidianos, el esplendor de la vida diaria. Para agregar a la estética de misterio, y a lo inesperado en el disco, AURORA incluso cierra cantando en francés este tema.

The Gods We Can Touch está disponible en plataformas de streaming y en formato físico en distintos paquetes con ediciones especiales en vinil, CD y cassette, así como con demás productos de AURORA.