Debut sorpresa: Lennon Gallagher y Automotion lanzan su primer EP titulado ‘In Motion’

Lennon Gallagher ha dedicado una buena parte de su carrera al mundo de la moda, haciéndola de modelo para diversas marcas y pasando por una que otra pasarela a sus 21 años. Sin embargo, las ganas de incursionar en la industria musical no le son ajenas.

Este viernes, el hijo de Liam Gallaghe y su banda Automotion lanzaron su EP debut titulado In Motion. El material contiene cinco tracks con algunas canciones que habían sido mostradas previamente y por supuesto que por acá te lo traemos para que le eches una escuchada.

Lennon Gallagher y Automotion liberan su primer EP

De la pasarela a los estudios de grabación… La trayectoria de Lennon Gallagher, si bien se ha desempeñado con más como rostro de marcas como Saint Laurent, Topman o MSGM, no esta distanciada de la música. Y esto no solo decimos por el hecho de que su padre es el ex vocalista de Oasis.

Ya de un tiempo atrás, había manifestado su deseo por emprender una carrera musical y hoy eso es toda una realidad. Este 4 de junio, Lennon y su banda Automotion liberaron el primer EP de su carrera el cual lleva por nombre In Motion. A lo largo de cinco tracks, el grupo británico nos muestra su gusto por las guitarras enérgicas y los sonidos atmosféricos.

En un comunicado de prensa (vía Consequence of Sound), la agrupación reveló que este trabajo explora y habla sobre “el dominio de la tecnología en la sociedad, el devenir y la superación y el inicio de un viaje hacia la creación de algo nuevo“. Además, enfatizan en que sus influencias van desde la obra de Robert Fripp hasta John Cage y más.

Los primeros adelantos que Lennon Gallagher y Automotion mostraron fueron las rolas “Flight of the Screaming Baboon”, “Mind And Motion” y “View From the Precipice”, a las que ahora se agregan dos nuevos temas para completar el extended play. POR ACÁ puedes escuchar In Motion completito y a continuación te mostramos el tracklist y el arte de portada.

También puedes leer: “SI NO LA TOMAS, ERES UN TONTO”: NOEL GALLAGHER CUENTA CÓMO LO CONVENCIERON DE VACUNARSE CONTRA COVID-19

Tracklist de In Motion

Además de Lennon Gallagher, la banda esta compuesta por los compañeros de colegio del vocalista; el guitarrista Jesse Hitchman, el baterista Otis Eatwell-Hurst y el bajista Luke Chin-Joseph.

1. “Flight Of The Screaming Baboon”

2. “Auto 3”

3. “Mind And Motion”

4. “View From The Precipice”

5. “Meeting At The Periphery”