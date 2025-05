Lo que necesitas saber: Una nueva rola de Avicii "Let's Ride Away", será lanzada con el compilado póstumo del DJ, lo que ha generado polémica.

Un nuevo álbum recopilatorio póstumo del aclamado DJ y productor sueco Avicii, titulado Avicii Forever, será lanzado el 16 de mayo de 2025. Recordemos que Avicii falleció el 20 de abril de 2018, en circunstancias bastante peculiares, pero después se aclaró que se trató de un suicidio.

Alrededor del tiempo de su muerte, versiones oficiales señalaron que Tim Bergling se retiró de los escenarios por razones de salud. 2 años antes de retirarse (2014), se sometió a una extracción de vesícula y apéndice.

En el documental Avicii: True Stories, el DJ habló sobre padecimientos físicos y mentales, así como la presión que sentía antes, durante y después de tomar la decisión de retirarse.

La compilación incluirá una canción inédita llamada “Let’s Ride Away”, que cuenta con la colaboración de Elle King y ha generado bastante polémica, porque como suele pasar, existe la incógnita de lo que realmente hubiera querido el artista.

Un compilatorio para celebrar el legado que nos dejó Avicii

Avicii Forever estará compuesto por un total de 20 temas, abarcando 19 éxitos del extenso catálogo del artista junto a la pista inédita. Entre las rolas seleccionadas están “Wake Me Up”, “Levels” y “Heart Upon My Sleeve”.

En la preventa oficial del sitio del artista, estaban disponibles la versión en vinil y disco compacto, pero están completamente agotadas.

El compilado también estará disponible en formato digital, por lo que podremos poner las rolas más conocidas de Avicii en repetición, y se anunciará contenido exclusivo a través de las redes sociales oficiales de Avicii a partir de la fecha de lanzamiento.

La polémica por el lanzamiento de “Let’s Ride Away”

La familia del DJ compartió en ese entonces algunos pensamientos sobre Avicii. “Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales (…) un perfeccionista ambicioso que viajaba y trabajaba a un ritmo que le causaba un estrés extremo.””, compartieron entonces.

Ahora, este lanzamiento viene con su polémica, ya que Sandro Cavazza, colaborador de Avicii, afirma que no aprobó el reciente lanzamiento de “Forever Yours”. Declaró: “No quiero lanzar ninguna de esas canciones sin que Tim esté aquí”.

Veremos qué sucede con el lanzamiento de Avicii Forever, que sin duda nos deja con una sensación agridulce por compilar la carrera de uno de los DJs más prolíficos del boom del EDM, pero cuya partida le duele aún a un fandom impresionante.

El tracklist de Avicii Forever es el siguiente:

1. ‘Wake Me Up’

2. ‘Levels’

3. ‘Let’s Ride Away’ (feat. Elle King)

4. ‘The Nights’

5. ‘Waiting For Love’

6. ‘Without You’ (feat. Sandro Cavazza)

7. ‘SOS’ (feat. Aloe Blacc)

8. ‘Hey Brother’

9. ‘Lonely Together’ (feat. Rita Ora)

10. ‘I Could Be The One’ [Avicii vs Nicky Romero]

11. ‘Silhouettes’

12. ‘Fade Into Darkness’

13. ‘You Make Me’

14. ‘The Days’

15. ‘For A Better Day’

16. ‘Addicted To You’

17. ‘Friend Of Mine’ (feat. Vargas & Lagola)

18. ‘Broken Arrows’

19. ‘Heart Upon My Sleeve’ (feat. Imagine Dragons)

20. ‘Heaven’