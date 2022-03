¿No le pierde? Avril Lavigne quiere que Kristen Stewart la interprete en su biopic

Si algo nos queda muy claro es que las películas biográficas llegaron para quedarse. Desde hace un buen rato hemos visto un montón de cintas espectaculares sobre figuras de la música, el arte, el deporte, entretenimiento, ciencia y mucho más. Sin embargo, las más populares son las de esas personas que se encargan de crear canciones que nos conmuevan, tal es el caso de Avril Lavigne, quien aunque no lo crean, anda pensando en su biopic.

Como. recordarán, después de mucho tiempo sin saber de ella, la cantante canadiense regresó este 2022 con el séptimo material discográfico de su carrera: Love Sux. Por supuesto que esta noticia tiene emocionados a los miles de fans old school que tiene Avril por todo el mundo, pero al parecer no es el único proyecto que tiene entre manos… o algo así, ya que anda pensando en la idea de trabajar en una película sobre su propia vida.

Sí, Avril Lavigne quiere que Kristen Stewart la interprete en una cinta biográfica

Resulta que hace unos días y durante la alfombra roja de los iHeartRadio Music Awards 2022, a Avril Lavigne le preguntaron sobre quién querría que la interpretara en una cinta biográfica basada en ella. Luego de pensarlo fríamente por unos cuantos segundos y para sorpresa de todos los presentes, dejó a muchos con la boca abierta al responder que le gustaría que Kristen Stewart la llevara a la pantalla grande.

“Kristen Stewart sería genial para interpretarme en una película. Ella es genial”, dijo Avril para NME. Por supuesto que esta noticias le voló la cabeza tanto a sus fans como a la prensa, pero antes de que empiecen a pensar que esto será una realidad, debemos aclarar que solo fue una respuesta que la cantante de “Complicated” se aventó en el momento para contestar la pregunta. Esto no quiere decir que el proyecto ya esté en producción.

Avril Lavigne says she would like Kristen Stewart to play her in a potential biopicpic.twitter.com/i3hBxCXWCX — Film Updates (@FilmUpdates) March 23, 2022

De cualquier manera, que Avril Lavigne considere a Kristen Stewart para llevarla al cine es algo que probablemente no sorprenda a muchos, ya que la actriz de 31 años es casi una experta en el tema. Hace algunos años interpretó a Joan Jett en la biopic de The Runaways y por si esto no fuera suficiente, recientemente dio vida a Lady Di en Spencer de Pablo Larraín, papel por el que está nominada a mejor actriz en los Oscar 2022, así que la artista no está tan perdida.