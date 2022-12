Bad Bunny ha alcanzado el estatus de artista global. No es una novedad tomando en cuenta los números que registra en plataformas de streaming, en YouTube y hasta en redes sociales. Y es que el ‘conejo malo’ forma parte de esta camada de exponentes latinoamericanos -especialmente del género urbano- que se han ganado el reconocimiento internacional masivo.

Pero Benito Antonio Martínez Ocasio (su verdadero nombre) puede presumir algo más que la mayoría de sus colegas contemporáneos del reggaetón no; una cosa que realmente habla más de él más allá de las cifras millonarias de ingresos, las joyas y la colaboraciones con marcas de ropa de primera línea… El tipo no duda en usar su figura mediática para exponer, denunciar y hablar sobre temas sociales, especialmente relacionados con su natal Puerto Rico.

Aquí, repasamos cinco ocasiones en las que Bad Bunny se convirtió en una plataforma de denuncia sobre problemas sociales.

El importante reportaje en el video musical de “El apagón”

Como parte de la promoción del disco Un verano sin ti, Bad Bunny lanzó en septiembre de este 2022 el clip musical de “El apagón”. Y lo que parecía ser un himno para la fiesta, pronto sorprendió al mundo pues el video que acompaña la rola, incluye un reportaje llamado Aquí vive gente de casi 23 minutos relatado por la periodista Bianca Graulau.

Este trabajo periodístico nos muestra a grandes rasgos las desigualdades y el abuso del sector inmobiliario en Puerto Rico. Se tocan temas sobre cómo el gobierno boricua ha facilitado que empresas extranjeras compren asentamientos urbanos populares y cómo se han privatizado algunas playas, desplazando a los lugareños de la isla. El reportaje incluye testimonios de personas que han perdido su hogar debido a esas transacciones inmobiliarias.

Y bueno, la canción no se llama “El apagón” nomás porque sí… En el video musical/reportaje, se critica a la empresa Luma Energy, encargados del suministro de electricidad, por no solucionar el problema de los constantes apagones en la isla.

Estos se hicieron cada vez más constantes a raíz del huracán María que azotó Puerto Rico en el 2017, así que entre 2021 y 2022, el gobierno local le otorgó a Luma la licitación para hacerse cargo del asunto. Como indica la BBC, el tema de los apagones no solo sigue sin solución, sino que la falta de electricidad incluso ha provocado que pacientes en hospitales no reciban la atención debida.

Bad Bunny se pronuncia en el show de Jimmy Fallon contra el asesinato de una mujer transgénero

En febrero del 2020, justo en los días previos al lanzamiento de su disco YHLQMDLG, Bad Bunny se presentó en The Tonight Show de Jimmy Fallon para cantar la canción “Ignorantes” junto al panameño Sech.

La presentación tuvo en detalle particular. Casi al final, el cantante puertorriqueño se quitó el saco que llevaba puesto y mostró una playera que decía “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”.

Esa frase correspondía a los hechos de ese mismo mes de febrero, en los cuales una mujer transgénero sin hogar identificada como Alexa Negrón Luciano apareció sin vida al costado de una carretera. Su cuerpo presentaba diversas heridas de bala.

A través de redes sociales, también circularon videos de agresiones verbales contra Alexa en las horas previas a que la encontraran sin vida. El caso resonó en Puerto Rico pues diversas figuras públicas, además del propio Bad Bunny, se pronunciaron contra las expresiones transfóbicas y de odio que siguen latentes en una parte de la población de la isla. El fallecimiento de Alexa incluso abrió una investigación por parte del FBI.

Las protestas contra el exgobernador Ricardo Rosselló

“Y que se enteren todos los continentes, que Ricardo Rosselló es un incompetente. Homofóbico, embustero, delincuente, a ti nadie te quiere, ni tu propia gente”, es uno de los versos que Bad Bunny canta en la canción “Afilando los cuchillos” que realizó junto a Residente en el 2019.

El tema se lanzó en medio de las protestas del pueblo puertorriqueño contra el ahora exgobernador Ricardo Rosselló. Las manifestaciones derivaron del llamado ‘Telegramgate’, que fue una investigación periodística a través de las cual se filtraron 889 páginas de una polémica conversación por Telegram entre el propio Rosselló y miembros de su gabinete.

Aquella conversación evidenció a Rosselló y sus allegados por su lenguaje homofóbico, machista y sexista, insultando a personalidades de diferentes ámbitos. Por si fuera poco, se dice que en alguna parte de la conversación se podían leer burlas sobre las muertes que provocó el huracán María, así como mensajes de empresarios con los que se negociaba la entrega de licitaciones públicas. POR ACÁ les contamos más sobre el Telegramgate.

Una vez que se hizo público ese chat, la gente y diversas figuras de la industria musical puertorriqueña como Residente, Ricky Martin y el propio Bad Bunny, se sumaron a las protestas en las calles como abanderados de los contingentes.

Criticando al machismo desde el reggaetón

Especialmente en Latinoamérica, existe un debate sobre el contenido lírico del reggaetón y cómo algunas canciones, tanto de la vieja como de la nueva guardia, llegan a denigrar o a hipersexualizar a la mujer. Y en ese sentido, son pocos los artistas del género los que han cuestionado o debatido esa parte.

Bad Bunny es uno de los pocos de los que podemos decir, ha puesto sobre la mesa las conductas o actitudes machistas dentro el género musical para cuestionarlas. Para prueba de ello, las canciones “Yo perreo sola” y “Andrea”.

La primera de estas rolas, ya con el título lo dice todo. Para el perreo, no es necesario que un vato este de encimoso o acosando a la gente.

“Yo perreo sola” se convirtió de inmediato en un himno de fiesta. Pero “Andrea”, canción que Bad Bunny hizo con Buscaballa, toma otro rumbo más serio en versos como: “Ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten/Que cuando compre pan, no le piten/Que le den respeto y nunca se lo quiten…”.

Esta última canción, que pertenece al disco Un verano sin ti, se pensó por un momento que estaba dedicada a Andrea Ruíz Costas, una mujer puertorriqueña que fue asesinada por su expareja en abril del 2021. El feminicidio volvió a hacer eco en Puerto Rico y el mundo entero, y muchos pensaron que el reggaetonero se había inspirado en su historia para ese tema.

Sin embargo, en una entrevista con el comediante Chente Ydrach, Bad Bunny negó que el caso de Andrea Ruíz Costas fuera la principal inspiración detrás del tema. Eso sí, el cantante dijo que le agrada que la gente refleje esos temas en ciertas canciones, pues al final de cuentas el track y su letra tienen un mensaje claramente en contra del acoso.

El apoyo de Bad Bunny para los trabajadores del sector público en Puerto Rico

En febrero de este 2022, durante un show en Denver, Bad Bunny aprovechó el escenario para hablar sobre una protesta que llevaban a cabo diversos trabajadores del sector público en Puerto Rico. La manifestación conocida como la Gran Marcha de la Indignación, buscó visibilizar a los trabajadores que piden una mejora de salarios, derechos y condiciones laborales en la isla.

Si bien no pudo estar presente en las protestas, Benito Antonio dedicó unas palabras a la gente: “Precisamente hoy hay una cantidad de puertorriqueños y puertorriqueñas manifestándose por un mejor salario, mejores condiciones por la educación de Puerto Rico, los maestros y maestras de Puerto Rico que desde acá les digo que cuentan con mi apoyo“. Además, utilizó sus redes sociales para compartir videos de la gente, las quejas y las peticiones que hacían al gobierno puertorriqueño.

