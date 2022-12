Puede que no te guste el llamado género urbano –como le llaman a nivel internacional al reggaetón– o seas el fan número uno del perreo, lo que une a todos es que nadie puede escapar de Bad Bunny. Por más que a algunos les cueste aceptarlo, es uno de los artistas más famosos y exitosos del momento, y la verdad es que se ha ganado toda esa fama por mérito propio, pues supo cómo aprovechar sus ideas para llevar el reggaetón a esos rincones del planeta que les faltaban por llegar.

Sin embargo, Benito Antonio Martínez Ocasio –como en realidad se llama–, ha demostrado en muchas ocasiones ser más que un simple cantante de reggaetón, pues a través de sus sencillos y discos, se ha atrevido a hacer lo que nadie más hasta la actualidad: experimentar con los ritmos y géneros que a él le gustan. Y si no nos creen, es momento de repasar rápidamente todas esas veces en las que se ha salido de su zona de confort para dejarnos con la boca abierta por su versatilidad.

La música de Bad Bunny va más allá del reggaetón y sus primeros discos lo demuestran

Desde su álbum debut, X 100pre, Bad Bunny dejó muy claro que venía a romper las reglas del juego urbano. Si bien, su primer material discográfico, en su mayoría, está conformado por canciones de trap y reggaetón, por ahí nos dio mezclas de estos géneros con otros que parecen opuestos. El ejemplo perfecto de esto es “Tenemos que hablar”, una rola que combina el rap con el rock, con un riff de guitarra que fácilmente podría armar cualquier banda de pop punk. Sin embargo, la diversidad está presente en todo el tracklist, pues tiene influencias del synth pop, bachata, la música andina, el dembow dominicano y hasta hay tintes de baladas de desamor, de esas con las que te desgarras la voz.

Para su siguiente disco, YHLQMDLG (o “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”), Benito volvió a sorprender a la industria musical, porque básicamente, hizo lo mismo que el título del álbum, lo que quiso. Por supuesto que aquí encontramos rolas del perreo de la vieja escuela como “Safaera” o “La santa”, pero también le agregó sonidos caribeños a esta fórmula reggaetonera. Pero lo más llamativo de este material es que se puso más alternativo, creando temas que dificilmente podemos encasillar en un solo género, como “Si veo a tu mamá” o “Hablamos mañana“, que una vez más tiene una vibra medio rockera.

En mayo de 2020, Bad Bunny lanzó Las que no iban a salir, un compilado de rolas en donde se vuelve a enfocar en el reggaetón clásico. Sin embargo, tan solo unos meses después regresó para presentarnos El último tour del mundo, un material discográfico en el que una vez más, se pone a experimentar con ritmos sin importarle mucho lo que opine la crítica y hasta sus propios fans. Y si no nos creen, aquí pueden encontrar de todo un poco, desde pop rock con “Maldita pobreza”, riffs más pesados en “Yo visto así”, hasta el dembow lento como “La noche de anoche” junto a Rosalía y el trap duro en “Booker T”. Aunque eso sí, también incluyó “Dákiti”, un himno para perrear hasta el suelo –como dice la chaviza–.

‘Un verano sin ti’, el álbum donde lleva a otro nivel la diversidad musical

Y cuando pensábamos que Bad Bunny no podía volver a romperla a granescala, en 2022 estrenó Un verano sin ti, su disco más exitoso hasta la fecha. Obviamente, la mayoría de las 23 canciones de este álbum –una cantidad enorme de temas para un álbum– están basadas en beats reggaetoneros, pero a través de ellas, Benito se aventó un verdadero viaje por la música del caribe. “Después de la playa” es una rola llena de sintetizadores que a la mitad te agarra de bajada convirtiéndola en una canción que arma una fiestota al ritmo del merengue y mambo.

“Tití me preguntó” es un experimento bastante interesante, pues arranca con dembow pero que al inicio nos engaña, porque tiene unas guitarras típicas de la bachata. En “Un ratito”, Benito de nuevo arma una balada electrónica combinada con perreo, justo para pasar a “Yo no soy celoso”, que fácilmente podría ser una rola de bossa nova. A pesar de que “Tarot” tiene toda la pinta de ser un hitazo para darle macizo contra el piso, llama la atención los sintetizadores que nos llevan por una melodía completamente EDM. Y por supuesto que no podemos dejar pasar “Neverita”, que es tan pegajosa por su sonido pop rap.

Benito armó varias colaboraciones inesperadas en este material

Otra de las grandes sorpresas de este álbum de Bad Bunny son las colaboraciones que armó. Más allá de los artistas del género latino que reunió, para este material trabajó con proyectos alternativos que sin duda, jamás pensamos ver en alguno de sus discos. “Ojitos lindos” junto a Bomba Estéreo, donde ambos combinan sus estilos para armar una rola reggaetonera con detalles dance espectaculares como los sintetizadores, trompetas y demás. Y ni qué decir de “Otro atardecer” en colaboración con The Marías, que arranca como un tema pop rock y que inesperadamente, nos cambia la movida cuando entra un beat para mover el bote mezclado con un riff que se te queda en la cabeza.

Para terminar con estos featurings alucinantes que escuchamos en Un verano sin ti, tenemos “Andrea” con Buscabulla, canción a la que el dúo le aportó su vibra psicodélica. Aunque el cierre del disco no deja de cambiarnos de un género a otro. “El apagón” es un tributo a Puerto Rico con influencias de house y ritmos latinos, pero “Un coco” no se queda atrás, con una base de trap lo-fi bastante pegajosa. Por supuesto que no podíamos dejar de lado “Me fui de vacaciones”, que es una tema totalmente reggae que nos hace sentir en la playa. La rola homónima nos deja escuchar la voz de Benito con unos cuantos sintetizadores para cerrar con “Callaita”, que concluye por lo alto este álbum perreando duro.

En pocas palabras, este material discográfico empuja el sonido de Bad Bunny a nuevos lugares trabajando con grandes colaboradores y productores. No por nada, el disco está nominado a disco del año en los Grammy 2023, algo que ningún artista latino ha conseguido hasta el momento y que demuestra que su propuesta va más allá de lo más básico del reggaetón, si saben a lo que nos referimos.

Bad Bunny ha demostrado que se pueden hacer cosas interesantes en el reggaetón

Puede que no te latan las letras y la forma de cantar de Bad Bunny (lo cual es completamente válido, pues el gusto se rompe en géneros), pero si hay algo que reconocerle es que está rompiendo con muchas fórmulas y esquemas del género urbano. Él no es el típico artista cantando con autotune detrás del clásico ritmo de “patupatum”, junto a las personas que lo ayudan a componer sus rolas, intenta aportar algo nuevo a nivel musical y se divierte en el intento, dando como resultado una combinación alucinante de estilos que podemos escuchar en un mismo disco.

Sin embargo, además de esto, también tenemos que darle el mérito del impacto cultural que está generando con sus canciones, pues ha logrado que la música latina llegue a lugares inesperados. Pero sobre todo, está consiguiendo algo que hasta hace algunos años era impensable: que el público anglosajón cante cada una de sus letras en español. Benito no es un genio por sí solo, pero sí ha demostrado que tiene el talento para refrescar un género como el reggaetón, que por años estuvo bastante estancado utilizando las mismas reglas exitosas y eso, lo hace un artista al que sin duda, hay que prestarle atención.