Lo que necesitas saber: Recordamos bandas icónicas y algunas más nuevas de Canadá, uno de los 3 anfitriones del mundial de fútbol 2026

Canadá tiene una historia riquísima, que ha hecho del país de América del Norte una licuadora multicultural. Muchas veces, cuando pensamos en exportaciones canadienses, la mente se va directo a solistas masivos como The Weeknd, Drake o Justin Bieber pero, si nos clavamos más allá de la superficie comercial, nos damos cuenta de una de las escenas de bandas más ricas, diversas e influyentes del mundo.

Para que ahora no te agarren en curva al hablar de uno de los 3 anfitriones del mundial 2026 , te dejamos algunas bandas gigantes que abrieron el camino, junto a las joyas modernas y alternativas que merecen muchísima más atención de la que reciben. Ojito, que hablamos de puras bandas y no solistas.

Las leyendas: 5 bandas icónicas de Canadá

Estas son las agrupaciones que han definido el sonido de Canadá a nivel internacional. Si no las tienes en tu radar, te estás perdiendo de historia pura.

Rush

Uno de los power trios definitivos del rock progresivo. Geddy Lee, Alex Lifeson y el difunto maestro Neil Peart demostraron que no necesitas ser una banda de cinco o seis miembros para sonar como una orquesta completa. Su nivel técnico y poético es inigualable. Vienen la semana que entra a nuestro país, y si no les has entrado, recomendamos hacerlo con “Tom Sawyer” o “The Spirit of Radio”.

&list=RDauLBLk4ibAk&start_radio=1 &list=RDauLBLk4ibAk&start_radio=1

The Tragically Hip

“The Hip” traen un rock folk que explica mucho del sonido de bandas actuales que siguieron en el género. Liderados por el legendario Gord Downie, son considerados tesoro nacional de Canadá. Su rock de raíces cuenta historias de la vida canadiense como ninguna otra banda lo ha hecho. Éntrales con “Bobcaygeon” o “Ahead By A Century”, aunque sus 13 discos de estudio valen la pela.

Arcade Fire

Los responsables de que el indie art rock explotara con una grandiosidad teatral a mediados de los 2000. Surgidos en Montreal, mezclaron instrumentación clásica, aceleración punk y letras sobre angustia existencial, entregando álbumes que definieron a toda una generación. Aquí, recomendamos echarse su discografía en orden, pero las imprescindibles son “Rebellion (Lies)”, “Wake Up”, “The Suburbs” y “Everything Now”.

Broken Social Scene

Más que una banda, son un colectivo musical enorme (a veces de hasta 19 miembros). Son ya clásicos de la escena indie de Toronto. Su sonido es caótico, hermoso, denso y lleno de capas con texturas diferentes; una verdadera pared de sonido emocional. “Anthems for a Seventeen Year-Old Girl” o “7/4 Shoreline” deben estar en tus playlists.

Metric

Liderados por la inconfundible Emily Haines, Metric logró el balance perfecto entre el indie rock guitarrero y el synth-pop bailable. Han mantenido una consistencia brutal a lo largo de los años, y traen disco nuevo, Romanticize the Dive, lanzado a finales de abril de 2026. De inicio, échate “Gold Guns Girls” o “Help I’m Alive”.

Sangre fresca: 5 bandas más nuevas que deberías de escuchar

Para mostrar que Canadá sigue generando proyectos nuevos y emocionantes, te recomendamos algunos salidos de la escena underground canadiense en los últimos años.

PUP

Una explosión absoluta de energía. Esta banda de Toronto hace punk rock catártico, ruidoso y lleno de humor negro sobre la depresión, la ansiedad y crecer. Sus coros están diseñados para gritarse a todo pulmón en un cuarto sudoroso. Éntrales con “DVP” y de su disco más reciente, “Cruel”.

Men I Trust

Unos de nuestros consentidos. Para bajar un poco las revoluciones, este trío de Quebec es pura magia dream-pop y lo-fi que te hará flotar. Bajos con mucho groove, guitarras suaves y una voz hipnótica te atrapan desde el primer minuto. Date una idea de su proyecto con “Show Me How” o “Tailwhip”.

The Dirty Nil

Rock and roll sin pretensiones. Son ruidosos, distorsionados y tienen una actitud que mezcla lo mejor del punk con la arrogancia clásica de las bandas de rock de estadio de los 70s. Si te gustan los riffs pesados y la actitud descarada, son para ti. Desde Ontario, te recomendamos “Doom Boy” y “Do You Want Me?” para entrarles.

Preoccupations (antes Viet Cong)

Post-punk oscuro y fascinante desde Calgary. Sus atmósferas pueden llegar a ser densa, pero están llenas de ritmos hipnóticos y sintetizadores fríos que atrapan desde la primera escucha. Éntrales con “March of Progress” y “Death of Melody”.

TOPS

Desde Montreal, esta banda trae de vuelta lo mejor del soft-rock y el pop de los 80s, pero con un filtro más indie y melancólico. Las melodías vocales de Jane Penny te atrapan luego luego. Es música perfecta para pasar una tarde de domingo, a gusto. Empieza con “Petals” o “I Feel Alive”.

¿Qué otra banda canadiense no puede faltar en tus playlists?