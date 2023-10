La industria musical ha cambiado muchísimo en los últimos años. Lejos quedaron las épocas donde las bandas o artistas tenían que conseguir un contrato discográfico para sonar por todos lados. Gracias al internet y a distintas plataformas digitales como Bandcamp, los proyectos independientes encontraron un espacio para ganar dinero y darse a conocer ante un nuevo público.

Sin embargo, parece que las cosas con esta tienda en línea se van a transformar para siempre… no exageramos. Y es que en los últimos días, su destino está en la cuerda floja, pues han ocurrido varios movimientos importantes que han puesto en peligro su futuro. Aunque eso sí, aún no está claro qué sucederá (al menos hasta ahora).

Para entender mejor lo que está sucediendo con Bandcamp, tenemos que regresarnos un año antes, específicamente al 2 de marzo de 2022. En esa fecha, Epic Games compró la plataforma, quedándose con un catálogo de más de 5 millones de canciones, así como más de 600 mil álbumes originarios de 183 países. Sin embargo, esto lejos de alegrar a las bandas o artistas, los inquietó muchísimo.

En particular, a los músicos y grupos que usan la tienda en línea les preocupaba que una plataforma exclusivamente centrada en los artistas para los artistas pudiera empeorar. Sobre todo porque además de hacer comunidad y ganar fans, en este servicio pueden llevarse el 82% de las ganancias de sus canciones y discos, algo que sería imposible en las plataformas de streaming más populares.

Y de alguna manera, el temor de los artistas no era de gratis, aunque más allá de que ellos salieran perdiendo, los que pagaron los platos rotos de la compra de Bandcamp fueron los empleados. Pero ahora, la cosa se está poniendo peor, pues una vez más, la plataforma fue vendida y todas las personas que trabajaron en ella e hicieron que creciera, parece que se van a quedar sin chamba.

De acuerdo con Wired, Epic Games le vendió la plataforma y el catálogo de la plataforma la empresa de licencias de audio Songtradr. Sin embargo, la cosa se empezó a poner tensa cuando –según algunos de los trabajadores– les mandaron un correo donde les avisaban que Epic despediría a 830 personas, lo que representa alrededor del 16 por ciento de la fuerza laboral de la compañía.

Por si esto no fuera suficiente, también les informaron a los empleados de Bandcamp que no recibirían ofertas de trabajo de Songtradr. Y ya para rematar, afirmaron que comenzaron a perder acceso a muchos de los sistemas necesarios para realizar su chamba, dejándolos sin herramientas y a la plataforma funcionando con una supervisión limitada.

A pesar de que al personal de la tienda musical en línea le dijeron en una reunión por Zoom con los ejecutivos de Songtradr que querían que siguiera siendo un servicio amable para los artistas, aunque la serie de cambios con el personal y el trato que han recibido, hace pensar que lo que buscan es algo completamente diferente. Pues solo compraron el negocio y la operación de la plataforma, no a sus trabajadores.

Por supuesto que en toda historia hay dos versiones. Es por eso que luego de que esta situación empezara a generar revuelo en la industria musical, el director ejecutivo de Songtradr, Paul Wiltshire, dijo en entrevista para Billboard que Bandcamp era “una gran plataforma tal como es” y que “no hay necesidad de cambiarla”. Además agregó que la compañía planeaba agregar nuevas oportunidades de licencias musicales para los artistas.

Sin embargo, los comentarios de Wiltshire jamás contemplaron a los trabajadores de Bandcamp. Es por eso que la gente que aún trabaja en el servicio decidió tomar cartas en el asunto, pues se juntaron para crear una unión con el que buscan conservar sus empleos y a la vez, recordarles a los nuevos dueños que ellos son importantes para el éxito de la plataforma.

Para que se den una idea de qué tan serio va este asunto, la unión de trabajadores de Bandcamp le está exigiendo a Songtradr que ofrezca puestos para todos los empleados actuales, reconozca su alianza y continúe las negociaciones iniciadas con Epic Games. Además, armaron una campaña para reunir firmas con usuarios y fans que respalden sus demandas.

Y es que los miembros de esta unión argumentan que para que el servicio siga teniendo como prioridad a los artistas, necesita retener a sus trabajadores, pues tienen los conocimientos y entienden tanto el compromiso como la misión del sitio. Por ahora así está la situación, y solo queda esperar a que las cosas terminen con un buen acuerdo para ambas partes.

