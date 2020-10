¡Checa los tráilers para los documentales de Frank Zappa y The Bee Gees!

La pandemia parece no tener fin y por lo tanto, tampoco la cuarentena. Sí, ya estamos desesperados por volver a la vida cotidiana, salir a pasear y de más, pero pues no se puede todavía. Entonces, hay que seguir buscando maneras de sobrellevar la situación y una buena opción es viendo documentales.

Si eres un melómano hasta los huesos y te encanta cultivar tu mente con la historia de los más grandes artistas de la música, estás de suerte. Precisamente hoy se liberaron los avances de los documentales de The Bee Gees y Frank Zappa que llegaran durante los últimos meses del año.

‘The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart’

The Bee Gees, uno de los grupos más renombrados de los 60 y de la industria musical en general, tendrá su propio documental que será producido y distribuido por HBO. En este metraje nos adentraremos en la vida de los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb, quienes a lo largo de su carrera colocaron más de 20 éxitos en la parte alta de las listas musicales.

How Can You Can You Repare a Broken Heart es dirigido por Frank Marshall, cineasta que entre otras cosas hizo entrevistas con Barry y rescató antiguos clips de archivo -inéditos, por supuesto- con declaraciones de los fallecidos gemelos Maurice y Robin. Además, el documental contará con comentarios y apariciones de artistas como Eric Clapton, Noel Gallagher (Oasis), Nick Jonas, Chris Martin (Coldplay), Justin Timberlake y Mark Ronson, entre otros.

Acá te mostramos el tráiler para que veas un poco de lo que vendrá en este material listo para estrenarse el próximo 12 de diciembre a través de HBO Max.

Documental ‘Zappa’

A 27 años de su fallecimiento, Frank Zappa sigue siendo una de las figuras más importantes de la historia de la música. Para este nuevo ejercicio cinematográfico, el director Alex Winter tuvo acceso al fideicomiso de la familia Zappa con lo que pudo recabar imágenes y video de archivo exclusivos del compositor ítalo-estadounidense.

“Este es un número que siempre tocamos cuando la gente nos pide que toquemos más, porque sabemos que después de tocar esto no sería posible que ellos quieran volver a escucharnos” es la frase que abre el tráiler que te dejamos a continuación. También vemos diversas secuencias de Frank tocando en la convulsionada década de los 60 junto a The Mothers of Invention y en su etapa en solitario.

La viuda del músico, Gail Zappa, aparecerá para dar entrevistas exclusivas así como también lo hicieron músicos de la talla de Steve Vai, Ian Underwood, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White, entre otros que colaboraron con él. Mangonlia Films lanzará Zappa el próximo 27 de noviembre a través de su página web.