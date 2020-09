¡Checa el teaser del documental de Billie Eilish para AppleTV+!

Durante 2019, muchos artistas sorprendieron al mundo lanzando hitazos que rompieron las listas de popularidad, pero si tuviéramos que elegir solo una sin duda sería Billie Eilish. En aquel momento, tan solo tenía 17 años y estaba conquistando al planeta con su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en el cual vienen rolas que la catapultaron como “when the party’s over”, “bury a friend” y por supuesto, “bad guy”.

Eso se vio reflejado en los premios Grammy de 2020, pues la cantante sensación se llevó por completo cada una de las categorías donde estuvo nominada, ganando en total cinco gramófonos. Es por eso que la consideraron para componer la canción de la cinta número 25 de James Bond, No Time To Die, y ni qué decir de sus conciertos, pues prácticamente cualquier lugar en el que se presentaba (antes del coronavirus) era un lleno seguro.

Apple trae para nosotros el primer documental sobre Billie Eilish

Como recordarán, a finales del año pasado Apple desembolsó unos cuantos milloncitos de dólares (25 para ser exactos) para producir un documental sobre la vida de Billie Eilish . Desde entonces poco se supo de este proyecto, pero para calmar nuestras ansias, la joven se junto a su hermano y productor, FINNEAS, echó su primer concierto acústico para los premios que los de Cupertino organizaron en diciembre.

Pero ahora por fin tenemos un poco más de información, pues esta cinta llevará por nombre Billie Eilish: The World’s A Little Blurry y será dirigida por R.J. Cutler –quien ganó en 2015 el Emmy y el BAFTA por el documental Listen To Me Marlon–. Por si esto no fuera suficiente, también revelaron que esta película llegará a cines y a la plataforma de AppleTV+ el próximo 21 de febrero de 2021. Sí, aún falta mucho para verla.

Solo nos queda queda esperar a que llegue la fecha de estreno para tener un vistazo más claro de este interesante proyecto. Pero por el momento, chequen a continuación el teaser que Billie Eilish compartió con todos sus fans: