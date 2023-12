Lo que necesitas saber: Aunque no lo crean, Belle and Sebastian apareció en un episodio de 'Los SImpson' para acompañar a Willie el escocés en un momento importante.

Desde que aparecieron a finales de los 80, Los Simpson se convirtieron en uno de los referentes más importantes de la cultura pop, pues toda persona que se jacte de ser famosa tiene qué aparecer sí o sí en esta serie animada. Aunque por ahí nos dan una que otra sorpresa incluyendo artistas que quizá no tienen tantos reflectores, como el caso de Belle and Sebastian.

A lo largo de 35 temporadas, han aparecido un montón de bandas y músicos legendarios, desde The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers o U2 hasta Lady Gaga, Billie Eilish, Bad Bunny y muchos más. Sin embargo, ahora si nos dejaron con el ojo cuadrado porque aunque ustedes no lo crean, la icónica banda escocesa comandada por Stuart Murdoch tuvo una participación especial junto a la familia más famosa de la televisión.

Imagen de ‘Los Simpson’/Foto: Disney

Belle and Sebastian apareció ni más ni menos que en ‘Los Simpson’

Resulta que durante el episodio más reciente de Los Simpson (llamado Ae Bonny Romance), Belle And Sebastian apareció con una canción completamente original compuesta para ni más ni menos que el Jardinero Willie. Esta rola se llama “Willie And The Dream of Peat Bogs”, el cual sonó en los créditos del capítulo. Sin embargo, esto no fue lo único que hicieron dentro de la historia.

De acuerdo con Stereogum, el episodio trata sobre el matrimonio del jardinero escocés con el nuevo personaje Maisie (interpretado por la actriz Karen Gillan). Y por supuesto que la mejor manera de festejar este momento tan importante para Willie fue juntar a la agrupación de indie rock de Escocia para que toque en su cena de ensayo, la cual está musicalizada por la canción “If You Find Yourself Caught In Love”.

Por supuesto que ante la aparición de Belle and Sebastian en Los Simpson, los propios integrantes de la banda no dudaron en comentar al respecto. Uno de ellos fue el propio Stuart Murdoch, quien a través de su cuenta de X (o Twitter) mencionó lo siguiente: “Creo que nos hicieron bastante bien, ¿qué opinan? Beans y Stevie están particularmente bien representados”.

¿Qué les parece? Está cool la participación de los escoceses en la famosa serie animada, ¿no creen? Definitivamente ya se merecían un homenaje así, a gran escala por su enorme trayectoria e influencia en la música actual. Pero bueno, ya fue mucho texto, acá abajo les dejamos la canción inédita que la agrupación armó para los créditos de este episodio de la familia amarilla.

