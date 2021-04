Billie Eilish anuncia los detalles de su nuevo disco, ‘Happier Than Ever’

¿Hay alguien que en este punto no conozca a Billie Eilish? Les guste o no a muchos, es la artista más relevante que hay en estos momentos, además, ha trabajado durante un buen rato para alcanzar el éxito que actualmente tiene. Durante el encierro por el confinamiento se puso las pilas y armó cosas muy interesantes, como su programa de radio en Apple Music y hasta lanzó su propio documental, pero ya nos quedó claro que no es lo único que hizo todo este tiempo.

Fue en 2019 cuando la cantante sensación del momento sorprendió a todo el mundo con el lanzamiento de su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Con ese material se presentó en los escenarios y festivales más importantes del planeta, conquistando a millones de personas, pero también se robó por completo la edición 2020 de los Grammy, siendo la artista más ganadora de toda la noche y consolidándola dentro de la industria.

Billie Eilish presenta su segundo álbum: ‘Happier Than Ever’

Desde hace ya un buen rato se andaba rumorando como chismecito que Billie Eilish estaba planeando todo para estrenar un nuevo material discográfico. Durante el año pasado nos presentó algunos sencillos como “my future”, “Therefore I Am” y este 2021 colaboró con artistas como Khalid y Rosalía. Sin embargo, después de mucha especulación, por fin anunció los detalles de su segundo álbum de estudio, el cual se llamará Happier Than Ever.

Se trata de una colección de 16 canciones que –para no perder la costumbre y continuando con la tradición– escribió la propia Billie junto a su hermano y productor, FINNEAS. Sobre este disco, la cantante mencionó en su cuenta de Instagram que: “esta es mi cosa favorita que jamás he creado, y estoy tan emocionada, nerviosa y ansiosa de que lo escuchen. Ni siquiera puedo decírselos. nunca he sentido tanto amor por un proyecto como por este, espero que sientas lo que yo siento”.

El álbum estará disponible en boxset deluxe y super deluxe, así como en 2 exclusivos vinilos de colores, casetes, libros de fotos y CD, los cuales pueden ir checando POR ACÁ y rompan el cochinito si son fans de hueso colorado. Por si esto no fuera suficiente, Billie anunció con bombo y platillo que el próximo 29 de abril estrenará una rola completamente nueva, así que es momento de andar pilas para escucharla desde que la lanza.

Happier Than Ever, el segundo material discográfico de Billie Eilish llegará en formato físico y plataformas digitales el próximo 30 de julio. Pero mientras esperamos a que se estrene, a continuación les dejamos el tracklist del disco y escuchemos unas rolas que vendrán incluidas, “Therefore I Am”: