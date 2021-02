‘The World’s A Little Blurry’: La mirada íntima al complejo mundo de Billie Eilish

Cada cierto tiempo, la industria musical nos presenta a artistas que se convierten en verdaderos fenómenos. Sin embargo, en muchas ocasiones y hablando desde el punto de vista del oyente, no entendemos cómo es que personas con tanto talento llegan a tocar a millones de personas alrededor del mundo a través de sus canciones. Eso es lo que sucedió cuando el nombre de Billie Eilish apareció por todos lados.

Su camino hacia la fama inició cuando era sumamente joven. Gracias al internet, grabó varios covers y los publicaba en YouTube, pero no fue hasta que lanzó su sencillo debut, “ocean eyes” en 2015 que la bomba explotó. A partir de ahí llegó su primer EP dos años más tarde y después de eso, para 2019 y tras varios shows en Estados Unidos y Europa, vio la luz el disco con el que conquistaría a todo el planeta: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Billie Eilish cuenta su historia en un documental

A pesar de que es sumamente abierta en sus redes sociales, en entrevistas y en todo lo que expresa en sus canciones, la vida de Billie Eilish, lo que pasa por su mente y lo que siente aún eran un misterio. Pero eso cambió cuando se anunció a finales de 2020 que AppleTV+ estaba trabajando en un documental llamado The World’s A Little Blurry, dirigido por R. J. Cutler, el cual pretende mostrarnos sin tapujos el mundo de esta artista.

Todo inicia precisamente cuando Billie lanza “ocean eyes” junto a su hermano y productor, FINNEAS. A partir de ahí vemos cómo empiezan a grabar lo que sería su primer álbum de estudio. Pero más allá de que lo grabaron en un cuarto de la casa de su infancia, lo impresionante es observar la química y complicidad que hay entre los dos a la hora de escribir música, pues él tiene la capacidad de plasmar a la perfección en canciones todas las ideas que tiene la cantante.

Una amplia mirada a su carrera

Cuando pensamos en documentales de músicos, normalmente nos presentan entrevistas con nuestros protagonistas para intentar generar cercanía e intimidad con el espectador. Casi siempre estos segmentos se suelen intercalar con momentos musicales, que nos hacen creer que tenemos más conversación con los involucrados, pero un acierto de la cinta de Billie Eilish es que en lugar de usarlo como relleno, están ahí para darnos un respiro de todo lo que vemos.

A lo largo de The World’s A Little Blurry nos llevan por la corta pero certera carrera de la joven estrella, una visión muy particular de cómo es que llegó hasta donde está. En este lapso nos muestran desde la composición de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, su presentación en Coachella y en distintos festivales del planeta, hasta arrasar con la entrega de los Grammys 2020. Todo a lo largo de poco más de dos horas de duración.

Adentrándonos a su mundo

Pero más allá de repasar su trayectoria, lo más interesante del documental es cuando aparecen los problemas que vive Billie Eilish mientras el mundo la aclama. Desde hace mucho tiempo hemos visto como aquellos que se convirtieron en estrellas a temprana edad terminan pasando por momentos complicados donde muchas veces sus vidas están en peligro, al no poder con la presión de la fama y de la industria musical.

Billie no tiene miedo de mostrarle a todos que sufre de síndrome de Tourette y que en ocasiones tiene que lidiar con tics cuando está sumamente nerviosa o estresada. Por otro lado, tampoco tiene pelos en la lengua al decir que a pesar de estar con sus padres y hermano, cuando está de gira se siente sola. Además de estas broncas, hay que sumarle una relación amorosa donde no es correspondida y que por sus distintos compromisos e intereses tiene que terminar.

Un vistazo a su relación con la industria

Es después de tomar en cuenta estos puntos cuando empiezas a entender sus canciones y por qué conecta con personas tan jóvenes. Billie Eilish ha hablado de todo esto a lo largo de los años, y hasta cierto punto puede resultar incómodo para aquellos que no comprenden los problemas que los adolescentes tienen en la actualidad. No hace música ‘extraña’ porque sí o por tener hits, sino para representar los miedos e inseguridades de su generación.

Por si esto no fuera suficiente, también tenemos una mirada de cómo es que la industria musical la trata. De un momento a otro pasó de crear canciones en un cuarto junto a FINNEAS a tocar en los escenarios más grandes del mundo, y claro que al no tener tanta experiencia en el tema, muchas veces le genera estrés y ansiedad, por tener que cumplir con todos los compromisos –aunque no siempre esté de acuerdo– y con la expectativa que tienen sobre ella.

No todo ha sido malo para Billie

En ocasiones la han tachado de antipática en distintos eventos, pero hay un momento incómodo dentro del documental en el que comprendemos por qué suele presentarse con esta actitud. Todo lo contrario sucede cuando está cerca de sus fans, pues a ellos los abraza, se muestra emocionada y atenta a lo que dicen y deja que les cuenten cómo es que su música les ha salvado la vida. Quizá este punto pueda ser controversial, pero al verlo entenderán de qué hablamos.

Aunque puede sonar caótico, también nos muestran las cosas buenas que le ha traído la fama a Billie Eilish. Entre ellas conocer a su ídolo, Justin Bieber, trabajar con él, platicar y hasta recibir unos cuantos consejos de su parte, considerando que el también entró a la industria musical cuando era prácticamente un niño. Aunque por ahí otros artistas le confiesan que son sus fans, como Katy Perry y su prometido, Orlando Bloom (con quien por cierto, tiene un momento sumamente divertido).

Un documental sumamente honesto

Si de plano no tienes idea por qué o cómo es que Billie Eilish llegó hasta donde está, The World’s A Little Blurry te dejará muy claro todas esa interrogantes. Esta es una visión completa de su mundo, de las cosas que la inspiran y la atormentan, del enorme camino que ha recorrido desde que componía junto a FINNEAS en un cuarto hasta convertirse en una estrella internacional que llena cualquier escenario en el que se presenta.

En un punto de vista muy personal, desde Some Kind of Monster de Metallica, no había visto un documental tan brutalmente honesto e íntimo como este. Pues no pretende ocultarnos que detrás de la artista que siempre luce perfecta frente a todos, hay distintos problemas que como ser humano tiene que lidiar, además de esto nos queda claro que más allá de ser reconocida mundialmente, sigue siendo la misma chica que vive en casa de sus padres.

Es cuando nos enseña el cuaderno en el que compone sus primeras canciones y donde plasma los dibujos de sus sueños cuando te das cuenta de que este documental vale por completo la pena. No importa si eres fan from hell de Billie Eilish o alguien que no conoce su música, disfrutarás por completo este filme y entenderás por qué tantas personas le prestan tanta atención a lo que hace.