Ulalá: Billie Eilish es la estrella pop actual con el mejor vocabulario

Componer una canción no es una tarea sencilla, pues los artistas tienen que combinar un montón de cosas para lograr que lo que tienen en la mente se convierta en un éxito que no solo la rompa en las listas de popularidad, sino que también le llegue a millones de personas. La letra es parte fundamental de una rola y hay músicos que son unos verdaderos poetas a la hora de escribir, pero al parecer, en la actualidad la mera mera en este tema es Billie Eilish.

Como recordarán, el pasado 30 de julio y después de mucha expectativa, la cantante de 19 años lanzó su esperado segundo material discográfico, Happier Than Ever. Un álbum en donde dejó muy claro que ha madurado en tan solo un par de años y que tiene ganas de experimentar en todos los sentidos (POR ACÁ pueden checar nuestra reseña). Sin embargo, también está demostrando que es muy buena con las palabras.

Billie Eilish es la artista actual que mejor usa las palabras

Resulta que los desarrolladores de una herramienta de búsqueda de palabras llamada Wordtips, examinaron las letras de los artistas activos más escuchados de Spotify, los que normalmente vemos en las listas de estrellas de pop moderno. Y luego de contar las palabras utilizadas por cada cantante en sus letras y sumando el número de palabras únicas que utilizaron por cada mil frases, descubrieron que Billie Eilish es la que tiene mejor vocabulario.

De acuerdo con NME, Eilish encabeza esta lista al utilizar 169 palabras únicas por cada mil en sus rolas. Después de Billie, en el segundo lugar tenemos a Harry Syles con 159 palabras y Lizzo se quedó con el tercer puesto al usar 153. Otros nombres que aparecen en el top son los de Shakira (151) Janellle Monáe y Lorde empatadas con 149. Así que como verán, los artistas actuales sí leen y cultivan su lenguaje.

También hay una lista con músicos legendarios

Cabe aclarar que este listado donde Billie Eilish se lleva a todos de calle solamente abarca a las estrellas pop del momento. Wordtips también tiene un ranking con artistas legendarios de todos los tiempos y para nadie es una sorpresa que esa lista la encabece Patti Smith con 217 palabras únicas, luego le siguen Joni Mitchell con 199, Björk con 197 y Jim Morrison con 177. Pa’ pronto, las mujeres dominan este tema.

Y si se están preguntando cuál es la rola con más palabras rebuscadas de toda la historia, quizá les sorprenda porque el mismísimo Nobel de Literatura, Bob Dylan no tiene este enorme honor. Para no hacerles el cuento más largo, Lou Reed es quien logró componer la canción con el mejor vocabulario hasta ahora, pues “The Murder Mystery” que grabó junto a The Velvet Underground contiene 639 términos únicas. ACÁ pueden checar todo el análisis de Wordtips.