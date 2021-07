Billie Eilish reflexiona sobre la presión de la fama en su nueva rola “NDA”

Lo veíamos lejísimos pero afortunadamente, por fin ya es viernes y además de emocionarnos por el fin de semana, andamos contentos porque hay un montón de estrenos musicales. Hasta el momento, varios artistas anunciaron que volverán con todo y nuevos discos este 2021, pero sin duda uno de los regresos más esperados de este año es el de Billie Eilish, que nos presentará en unas cuanta semanas su segundo álbum de estudio.

Parece increíble pero ya se cumplieron dos años desde que la cantante sensación del momento sorprendió al mundo con su material discográfico debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Luego de ganar el éxito comercial y el reconocimiento de la crítica, en plena pandemia esta joven estuvo sumamente activa con varios proyectos interesantes, pero bajita la mano presentó un par de canciones que nos mostraban una nueva etapa en su carrera.

Billie Eilish estrena “NDA”, otra rola de su nuevo disco

A finales de abril de este año, Billie Eilish anunció con bombo y platillo los detalles de su segundo disco, Happier Than Ever (ACÁ pueden checar toda la información). De este álbum ya hemos escuchado varias canciones como “my future”, “Therefore I Am”, “Your Power” y la más reciente de todas, “Lost Cause”. Pero ahora, y a unas semanas de este enorme lanzamiento, la cantante nos presenta un nuevo sencillo llamado “NDA”.

Se trata de un tema que brilla por tener una base rítmica oscura e intensa, con una espectacular combinación de cajas de ritmo y sintetizadores densos. Aunque lo que llama la atención de esta rola es la letra porque en ella, Eilish reflexiona sobre cómo ha sido para ella vivir a los 19 años bajo el ojo público desde que se convirtió en una superestrella, pues la presión la llevó a cuidarse de los paparazzis y la obligó a mantener relaciones en secreto.

Por si esto no fuera suficiente, Billie también estrenó el videoclip oficial de esta canción, el cual dirigió ella misma. En el visual la vemos caminando y cantando por una carretera desolada en medio del desierto, cuando de repente aparecen a su alrededor varios coches corriendo a gran velocidad y creando caos, junto algunos dobles de acción que van detrás de la cantante y que sin duda, refleja la paranoia que puede causarle a alguien la fama.

No olviden que Happier Than Ever, el segundo material discográfico de Billie Eilish estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 30 de julio. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para calentar motores, chequen a continuación el video del nuevo sencillo de la cantante, “NDA”: