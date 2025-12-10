Lo que necesitas saber: Luego de casi dos años de tour, ahora viene la película en la que se retrata lo vivido en los shows... proyectado en 3D.

Acabaron las presentaciones, pero no lo que Billie Eilish preparó con su “Hit Me Hard and Soft Tour”. Ahora está por estrenarse una película y aquí va toda la información que fans necesitan.

Fotografía @billieeilish

Película de Billie Eilish será proyectada en 3D

Durante el último show del exitoso tour de Billie Eilish, se anunció la fecha de estreno de la esperada película-concierto que llevara por título simplemente Hit Me Hard and Soft: The Tour… toda una experiencia, ya que la película contará con proyecciones en 3D.

De acuerdo con Paramount Pictures, la película en la que se plasma lo vivido durante los conciertos del tour que llevó a Billie Eilish por varios países es dirigida por James Cameron… y por la propia Billie Eilish.

Billie Eilish en Lollapalooza 2023/Foto: Getty Images

¿Cuándo se estrena la película de Billie Eilish?

Hit Me Hard and Soft: The Tour se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 20 de marzo… y ya, con eso Billie corona todo el éxito que comenzó desde 2024, cuando lanzó el disco con el mismo nombre.

Con el disco Hit Me Hard and Soft Billie Eilish fue reconocida en los American Music Awards con los premios a Artista del Año, Mejor Álbum del Año, Mejor Canción y Mejor Álbum Pop.

Por cierto, a desde el 10 de diciembre (y sólo por 72 horas) habrá registro para comprar (antes que nadie) boletos para las proyecciones de Billie Eilish-Hit Me Hard and Soft: The Tour (da click aquí)… y, mientras, aquí el trailer oficial: