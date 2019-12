Este año sin duda fue el de Billie Eilish, y es que la cantante y compositora –de ahora 18 años– ha estado en todos lados, seguramente hasta en la sopa la viste. Bueno, pues ahora no la recordaremos por alguna presentación extravagante que haya dado alrededor del mundo, o por de plano no tener ni idea de quién es Van Halen, jiar jiar, sino por un gesto bastante emotivo que tuvo con dos de sus más grandes admiradoras.

Resulta que hace algunos días fallecieron Skylar Davis y Kira Stanley, dos fanáticas de la joven a causa de diferentes enfermedades inexplicables. De acuerdo con E! News, Kira estaba luchando contra el cáncer y le habían diagnosticado un tumor cerebral, en el caso de Skylar aún no saben a ciencia cierta qué fue lo que pasó, un día solo se desplomó, su corazón dejó de latir y nunca se recuperó.

Today we lost two very special people who are one of us. Our family has hole missing which will never be able to be filled. We need to be their for Billie and each other. You need to put your differences aside.

Our thoughts and prayers are with Kira’s and Skylar’s families. We pic.twitter.com/cFEZzbvb6R

— _bellyachebillie_ (@billieilishuk) December 27, 2019