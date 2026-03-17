Lo que necesitas saber: Billy Corgan, líder absoluto de The Smashing Pumpkins, nació el 17 de marzo de 1967.

En el más reciente Vive Latino, The Smashing Pumpkins fueron una de las bandas que más aplausos se llevó del público. Pues, por lo usual: dar un graaaaaan show, complaciendo a sus fans con un setlist conformado por muchos de sus hitazos.

“Zero”, “Butterfly With Bullet Wings”, “Ava Adore”, “1979”, “Disarm”, “The Everlasting Gaze”, “Heavy Metal Machine”, puro trancazo de la muy aplaudida discografía de Corgan y compañía. Ahhh pero también destacó de entre todo, el cover que le hizo a “Take my Breathe Away” de la banda synth pop, Berlin.

Momentazo… que a algunos les cayó de variedad y a otros nomás no les fue de mucho agrado. ¿Una broma? Para nada. Aunque muy oscuro y toda la cosa, Billy Corgan tiene alta dosis de cursilería y pop del bueno en la biblioteca musical que lo ha influido para la creación de su obra. Un gustito personal, entonces, eso de tocar el éxito de Berlin.

Pero de lo que pasó en el Vive Latino no fue una excepción: Billy Corgan cada que puede y quiere se echa covers de bandas de las que es fan. Hay de todo, algunos bastante buenos, otros no tanto. Chequen.

Billy Corgan / Foto: Facebook/BillyCorgan

“Wrecking Ball” (cover a Miley Cyrus)

Les dijimos que había de todo y Billy Corgan hizo esta versión del éxito de Miley Cyrus durante una gira solista que hizo en el ya lejano 2017. Muchos videos de parte del público hay en redes, pero de la que hay mejor registro (por obvias razones) fue en las sesiones del “Cover Room” del Tonight Show With Jimmy Fallon. Y repetimos: no hay broma o parodia en los cover de Corgan.

“Es mejor estrella del pop que el 99,99% de ellas”, llegó a decir el líder de The Smashing Pumpkins, en una entrevista en la que reveló que se le propuso escribir canciones para Miley Cyrus.

“To Love Somebody” (cover a Bee Gees)

Canción que no fue una ocurrencia de un show en vivo o algo parecido. Esta viene en su álbum debut como solista, el TheFutureEmbrace de 2005… y no sólo eso: para hacer más increíble este homenaje a la banda de los hermanos Gibb, Billy Corgan se hizo acompañar de Robert Smith de The Cure… otro personajes oscuro que nunca ha negado su muy acentuada vena romántica. Rolón.

“Identify” (cover a Natalia Imbruglia)

¿Es un cover, si de esta canción él fue compositor? Bueno, es un éxito de Natalia Imbruglia que escribió el buen Corgan. Y quizás si uno escucha la canción en voz de la cantante britanicoaustraliana ni lo note… pero una vez sabiendo que es obra del líder de Smashing Pumpkins, es algo que es muy evidente. No sólo en lo musical, sino en la letra: “Identify /

“With you, my life? / To leave me empty and see if I’d survive?”, Seeeeee, sí podría ser una de los Smashing.

“Space Oddity” (cover a David Bowie)

Esta con los Smashing Pumpkins… que más bien era “Billy Corgan y compañía”, ya que ni Jimmy Chamberlain ni James Iha estaban en esa tan olvidable formación. Un cover en el que, como casi siempre, luce la increíble guitarra de Corgan. Increíble y emocionante forma de hacerle homenaje a Bowie con una de sus canciones más emblemáticas.

“Terrapin” (cover a Syd Barrett)

Una del álbum solista del primer líder de Pink Floyd, en el cual se olvidó de las guitarras eléctricas y se lanzó casi totalmente acústico. La versión original de Barrett pone un poco en evidencia la condición que llevó a que éste a separarse de su banda y, en el cover, Corgan trata de conservar un poco de ese aire lisérgico. Una canción que apareció como B-Side de “I am One”, canción del disco debut de Smashing Pumpkins. Una rareza en el amplio catálogo de la banda de Chicago.