Blink-182, Skrillex y Fred Again.. cerrarán el segundo fin de semana de Coachella 2023

En tan solo unos días, el segundo fin de semana de Coachella se mandó unos cambios brutales. Frank Ocean se bajó del evento, Blink-182 ocupará su lugar como headliners… Y ahí no acaba la cosa pues oficialmente Blink-182, Skrillex y Fred Again.. serán los encargados de cerrar el evento. Esto es lo que sabemos.

Tom Delonge tocando con Blink-182 en el primer fin de semana de Coachella 2023. Foto: Getty

Blink-182, Skrillex, Fred Again.. y Four Tet serían el nuevo acto sorpresa de Coachella 2023

Por segundo año consecutivo, Coachella ha tenido que improvisar debido a cancelaciones casi de último momento. En 2022, le pasó así con Kanye West y le entraron al quite tanto The Weeknd como Swedish House Mafia.

Un año después, la historia se repitió con Frank Ocean, quien se presentó durante el domingo del primer fin de semana, para luego anunciar que no repetiría para el segundo fin debido a una lesión en una pierna (aquí el dato).¿Quiénes le entran al quite ahora? Como ya les decíamos, Blink-182, Skrillex, Fred Again.. y Four Tet.

Skrillex, Fredd Again.. y Four Tet han estado tocando juntos recientemente., Foto: vía Facebook de Fred Again.

Primero, Blink-182 fueron quienes confirmaron que ocuparán el espacio de Frank Ocean como headliners en el cartel. En el horario actualizado del festival, aparece que tocarán de las 9:20 a las 10:20 PM del domingo 23 de abril (en el horario de California, que en México es una hora más). Aquí el setlist que tocó Blink-182 en el primer fin de semana de Coachella 2023.

En esa actualización de horario, llamó la atención que había un ‘to be announced’ después de Blink. Pues bien, Variety mencionó que ese espacio correspondía a Skrillex, Fred Again.. y Four Tet, quienes recientemente han estado tocando juntos.

Y al parecer, fue el propio Skrillex quien lo confirmó en su cuenta de Instagram con el posteo que les mostramos acá abajo. Se fue un artista, pero cuatro más llegaron a ponerle un toque más al Coachella 2023. ¿Qué les parece el nuevo line-up que cerrará el festival?

Skrillex confirmó su aparición en Coachella 2023 con Fred Again.. y Four Tet. Foto: Captura de Instagram.

No te pierdas la transmisión de Coachella 2023 en vivo

Ahora que sabemos que Blink-182, Skrillex y compañía cerrarán el Coachella 2023, es momento de recordar que puedes ver el festival totalmente en vivo a través de YouTube. Por acá te dejamos todo el dato con los canales y lo que debes saber de las transmisiones de la plataforma de videos.