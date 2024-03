Las teorías más locas detrás del supuesto significado del nombre de Blink-182

Lo que necesitas saber: El origen del nombre de Blink-182 es uno de los grandes misterios de la música y estas teorías alocadas lo comprueban.

Desde hace años, en el mundo existen grandes misterios que aún no tienen respuesta. Ahí tenemos por ejemplo el llamado ‘Triángulo de las Bermudas’, la incógnita de quién le disparó a JFK y también, el verdadero origen del nombre de Blink-182.

Con discos como ‘Enema of the State’ (1999), Blink-182 se convirtió en uno de los grupos más influyentes del punk que definió el sonido de dicho género musical a finales de los años 90 y principios de los dos mil, donde además comprobaron que la música y el sentido del humor ácido no tienen que ser ajenos uno del otro.

Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker de Blink-182. Foto: Getty Images

Blink-182 es una de las bandas más conocidas dentro del punk

Tras una separación, una posterior reunión y el regreso de Tom DeLonge a la alineación original –que nos dio un show en Coachella de 2023–, nos queda claro que Blink-182 es una de las bandas consentidas del público. Sobre todo en Latinoamérica, donde los esperamos desde hace años.

Durante tres décadas, fans de Blink-182 en todo el mundo han historias detrás de canciones como “Adam’s Songs”, el cómo se formó la banda en California y hasta otros temas relevantes como la manera en la que consiguieron colaborar con artistas como Robert Smith, de The Cure.

Pero, ¿cuál es el origen detrás de su peculiar y conocido nombre?

Y aunque todas estas preguntas tienen una respuesta certera que encontramos en entrevistas de Mark Hoppus y los involucrados, la cosa se vuelve complicada cuando se trata de la historia detrás del nombre de Blink-182, pues después de muchos años no existe una contestación real por parte de los integrantes de la banda.

Al contrario, Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge se han empeñado tanto en contestar irónicamente al origen detrás del nombre de Blink-182, que en internet existen una infinidad de teorías sobre el significado del mismo o la razón por la que terminaron llamándose así.

Hoy hablamos de las teorías más locas detrás del nombre de Blink-182. Foto: Getty Images

Acá hablamos de algunas de las teorías detrás del nombre de Blink-182

El peso que quería tener Mark Hoppus y su relación con el nombre de Blink-182

Entre los fans es muy conocido el rumor de que el número 182 vino a la mente de Mark Hoppus, cofundador de la banda, imaginando el peso soñado que quería tener en ese entonces (que son libras y a kilos se convierten en 82 kilogramos).

Mark Hoppus de Blink-182 en Brasil. Foto: Getty Images

La supuesta inspiración de ‘Scarface’ en el nombre de Blink-182

En otra entrevista, Mark aseguró que el 182 en el nombre de la agrupación californiana era por la cantidad de veces que el personaje de Tony Montana (Al Pacino) dice la palabra “Fuck” en ‘Scarface’, una de las películas favoritas de Hoppus.

Como dato cinéfilo, se encontró que la palabra “Fuck” se escucha durante 226 veces durante la trama de ‘Scarface’.

Supuestamente el 182 de la banda es por la película ‘Scarface’. Foto: Especial

Una referencia a su antigua escuela

Otra teoría interesante detrás del nombre de Blink-182 es que el 182 representaba las letras número 18 y 2 del alfabeto (18=R, 2=B) que eran las iniciales de la escuela secundaria, Rancho Bernardo, a la que Tom DeLonge asistió.

Esta teoría nos da a entender que Blink-182 nació como una indirecta a dicho plantel que no fue mucho del agrado del músico, pero tampoco es algo que se haya confirmado.

Otros dicen que tiene que ver con el amor de Tom DeLonge a los aliens. Foto: Getty Images

El significado de Blink-182 y su supuesta relación con los aliens

Sabemos que Tom DeLonge es un aficionado del fenómeno OVNI y una de las teorías detrás del nombre es que el 182 son los días que hay entre el 1 de enero y el 2 de julio todos los años. ¿Y eso qué? Pues que el 2 de julio es el ‘Día Mundial del OVNI’.

Esa fecha es cuando se conmemora el incidente con aliens de Roswell, en Nuevo México, y muchos aseguran que el 182 fue una manera en la que Tom DeLonge, con ayuda del gobierno estadounidense, pudo promover una agenda alienígena sin levantar sospechas.

Y está relacionado con el ‘incidente de Roswell’. Foto: Getty Images

El cambio de nombre para evitarse una demanda

La banda estadounidense comenzó en el mundo de la música bajo el nombre de “Blink”, al cual tuvieron que agregar el número “182” luego de que una banda irlandesa con el mismo nombre les avisara que podrían meterse en una demanda legal.

Esta más que una teoría, es la explicación más real que tendríamos respecto al origen del nombre de Blink-182. Y es que en el libro ‘Blink-182: Tales from Beneath Your Mom’, escrito por Anne Hoppus (hermana de Mark), habla de cómo Mark han jugado con las respuestas detrás de esta gran duda de los fans.

La hermana de Mark escribió en este libro varias memorias detrás de la agrupación. Foto: Especial

Pero ahí también se menciona que el número 182 apareció en una llamada telefónica que la banda tuvo con su sello discográfico y de manera random. En pocas palabras, no tuvo un trasfondo más allá de buscar un distintivo para evitar un pleito en la corte por términos de derechos de autor.

Tendremos a Blink-182 de regreso a México (Finalmente)

Ya entrados en el tema, este 2024 por fin tendremos el regreso de Blink-182 a nuestro país y con todo el revuelo que ya existe en internet (tanto por su show en el Tecate Pal’ Norte o los cuatro conciertos en el Palacio de los Deportes), estamos seguros que la banda dará de qué hablar en estos días. ¿A quién veremos por allá?

