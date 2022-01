¡Blossoms revela la fecha lanzamiento de su próximo disco inspirado en Frida Kahlo!

Blossoms lanzó su primer disco en 2016 y este lapso de prácticamente seis años, ha sido suficiente para que la banda sea considerada una de las más aclamadas de la movida actual de Manchester. Ahora, ya entrado de lleno en el 2022, el grupo se alista para traernos un nuevo material discográfico.

Este martes 25 de enero, los liderados por el vocalista Tom Ogden finalmente dieron detalles sobre su próximo disco. Este se llamará Ribbon Around The Bomb, saldrá a finales de abril y entre sus particularidades, está inspirado en la pintora mexicana más reconocida a nivel mundial: Frida Kahlo. También, tenemos un adelanto con la rola que le da nombre al álbum.

Blossoms se preparan para lanzar su nuevo disco

Han pasado dos años desde que Blossoms lanzó su última placa discográfica. Foolish Loving Spaces vio la luz en enero del 2020, poquito antes de que la pandemia por coronavirus se asentara en el mundo y complicando lo que sería su gira de promoción. Un momento complicado para la industria musical, sin duda.

Como sea, las cosas se han estabilizado un poco y la banda lo tiene bien clarito: es momento de regresar a las andadas. Y con esto, no solo nos referimos al regreso de los conciertos o las giras; Ogden y compañía tienen en la mira un nuevo disco al que titularán Ribbon Around The Bomb, material conceptual que se lanzará el 29 de abril próximo (ahí nomás pa’ que vayan apuntando la fecha).

¿Y qué hay detrás de este disco? Pues bien, como dijimos arriba, se trata de un material que está inspirado en la ya mencionada Frida Kahlo. “Mientras estábamos de tour por México en 2019, visité la casa de Frida Kahlo. Mirando sus pinturas, alguien describió una de ellas como una ‘cinta alrededor de una bomba’...Pensé en cómo muchas cosas en la vida podrían describirse como una cinta alrededor de una bomba en el sentido de que, como personas, a menudo disfrazamos cosas que tienen una oscuridad debajo de ellas“, dijo el vocalista de Blossoms en un comunicado.

En cuanto a la temática del álbum, el líder de Blossoms también mencionó que es un poco un disco conceptual donde el personaje de ‘El Escritor’ (o The Writer, que es el nombre de una de las rolas) tiene mucho peso. Las letras de Ribbon Around The Bomb, dice Tom, nacieron en parte cuando él se dio cuenta que la banda no se había tomado un momento para reflexionar lo que habían logrado en ocho años, pues siempre están viendo al frente con la idea de sacar discos y salir de tour.

Bueno, ya tienen algunos datos interesantes sobre este material. Recuerden que el disco sale el 29 de abril y para calentar motores, les dejamos a continuación la nueva canción, que es la que le da nombre al material.

Tracklist del disco

Les dejamos por acá el tracklist oficial de Ribbon Araound The Bomb, el nuevo disco de Blossoms:

1. The Writer’s Theme

2. Ode To NYC

3.Ribbon Around The Bomb

4. The Sulking Poet

5. Born Wild

6.The Writer

7. Everything About You

8.Care For

9. Cinerama Holy Days

10. Edith Machinist

11. Visions

12. The Last Chapter