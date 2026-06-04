Lo que necesitas saber: Boards of Canada es un dueto de música electrónica de culto y, después de 13 años, está de regreso con el disco 'Inferno'. Buen pretexto para hablar de esta gran banda

Entras a una casa vieja, subes a las habitaciones y, en una de ellas, encuentras una computadora abandonada. Quizás IBM, de ésas que los años han puesto en color amarillento. La enciendes y luego de arrancar el lento CPU, revisas las carpetas. Con el monitor a medio encender y con las líneas de escaneo visibles, comienzas a abrir los archivos.

Uno a uno: fotos, documentos codificados, algunos en MS-DOS, clips de audio y algunos videos de corta duración extraídos de cassetes VHS. También hay disquetes y CD. Revisando, así puedes pasar horas, días, semanas, años… porque no existe el tiempo. Éste ya ha sido almacenado en el aparato. A eso suena Boards of Canada.

Arte de Boards of Canada / Imagen: facebook.com/boardsofcanada

El origen de Boards of Canada y su sonido

Fundado en los 80 por los hermanos Michael Sandison y Marcus Eoin, este dueto escocés ha creado todo un mundo paralelo en una discografía conformada por sólo cinco trabajos. Su sonido podría denominarse como la perfecta representación de la nostalgia posmoderna, pero también apunta a su decadencia permanente: en el pasado glorificado, en el presente inmóvil y en el futuro perdido.

El origen del nombre Boards of Canada también dice mucho de qué es lo que podemos esperar (pero, aún así, sorprendernos) al darle play a cualquiera de sus discos: Boards of Canada, así se le denomina a la dependencia del gobierno canadiense que se encarga de la realización y distribución de documentales educativos; producciones llenas de viejo material de archivo sobre naturaleza, sociedad, ciencia y cultura.

Todos esos sonidos son manipulados y “corrompidos”. Pareciera que las cintas que sirvieron para la musicalización de esos documentales han sido cortadas y luego unidas arbitrariamente buscando algo de coherencia. De hecho, así fue el inicio de Boards of Canada.

“Alrededor de 1987 o 1988, comenzamos a experimentar con cintas de collage de demos que habíamos destruido deliberadamente, para dar la impresión de cintas de biblioteca masticadas que se habían encontrado en algún campo. Esa fue la semilla de todo el proyecto”, señaló el dueto en entrevistas realizadas por motivo de su primer álbum, el esplendoroso Music Has The Right To Children (1998) y rescatadas por Pitchfork.

Arte de Boards of Canada / Imagen: facebook.com/boardsofcanada

Música en la que la tecnología suena a pasado

Aunque comenzó a trabajar desde los 80, Boards of Canada salió a la luz (formalmente, ya antes se conocían algunos trabajos poco distribuidos) en pleno apogeo de la música electrónica: en los 90… y precisamente donde estaba el foco de la escena, en Reino Unido.

Sin embargo, Sandison y Eoin nunca tuvieron en mente insertarse en esa vertiginosa escena, por el contrario: más que beats reconocibles y bailables, sus composiciones lo que buscaron desde un inicio fue crear melodías “extrañas y hermosas”… y parece que lo lograron eliminando todo lo característico de la música electrónica: beat bailables, estructura en ascenso y uso de la más sofisticada tecnología.

Lo de Boards of Canada queda como paisaje sonoro al que se puede contemplar y en que es posible adentrarse indefinidamente. Y suena a lo que se utiliza y donde se realiza: “Tenemos un estudio principal que está literalmente en una granja rodeada de ciervos y conejos. Definitivamente preferimos trabajar lejos de la ciudad porque hay algo atemporal en nuestro entorno”, señaló el dueto para The Guardian.

Influencias de Boards of Canada

Además de documentales y soundtrack de películas de ciencia ficción de los 70, el dueto escocés ha declarado su gusto por compositores contemporáneos como John Carpenter, Wendy Carlos, Michael Nyman, Stefano Mainetti y Paul Giovanni.

Quizás lo anterior no apunta directamente hacia el sonido de Boards of Canada, hay elementos, pero no. Entonces, para dilucidar a qué suena este dueto es mejor citar a los artistas que han sido influidos por su trabajo: el más popular, Radiohead.

Imagen ilustrativa de Thom Yorke. Foto: vía Facebook oficial de Radiohead.

En repetidas ocasiones, Thom Yorke ha aceptado que mucho de lo que se percibe en sus discos es resultado de la influencia del dueto y de toda la música proveniente de Warp Records, sello al que pertenece Boards of Canada, Aphex Twin, Autechre y varias bandas más (y a la que recientemente Yorke se ha unido). Esa influencia se nota, especialmente, en lo que logró Radiohead con el Kid A.

“Fue refrescante porque la música era pura estructura y no tenía voces humanas (…) Estaba harto de la melodía, solo quería ritmo. Todas las melodías me parecían una auténtica vergüenza”, cita Music Radar.

Discos para entrarle a Boards of Canada

El primero de su discografía, definitivamente. En Music Has The Right To Children, Boards of Canada creó el universo “utópico” con el que dialogan el resto de sus trabajos. En él, existe algo fascinante alrededor de la tecnológia analógica, haciendo que lo digital tenga ese aire de antigüedad.

El álbum debut de Boards of Canada está plagado de voces infantiles y muchos fans lo consideran como un tributo a la infancia… añoranza de ella, sin embargo, ésta es derrumbada para el segundo álbum del dueto: Geogaddi, donde la crítica considera que se abandona la idea de mistificar al mundo.

Mundo que, luego de que han pasado algunos años, se encuentra en llamas: Inferno es el más reciente disco de Boards of Canada… 13 años después del Tomorrow Harvest y en donde se continúa con la complejidad y la urgente necesidad de decir algo: algunos dicen que “algo” sobre el satanismo, algo sobre la guerra… algo sobre lo apocalíptico, dicen algunos.

¿Cuál de todas? Al parecer, todas y más las que los fans vayan encontrando tras escuchar una y otra vez el disco. “Creo que si lo explicáramos todo, perdería su esencia”, comentó en una ocasión Sandison para The Guardian. Entonces, lo que queda es encender esa vieja computadora y seguir analizando los archivos.