Un acuerdo sin precedentes: Bob Dylan vende todo su catálogo musical a Universal Music

Sabemos que el 2020 ha sido muy extraño para la industria musical, nos quedamos sin conciertos y festivales en vivo; sin embargo, a pesar de esta situación, muchas bandas y artistas no pararon, al contrario, ya que la gran mayoría aprovechó el encierro para componer y lanzar rolas durante todos estos meses. Aunque también los músicos de la vieja escuela están dando de qué hablar, como el caso del gran Bob Dylan.

Como recordaran, el legendario compositor regresó después de ocho años sin publicar un disco compuesto por rolas inéditas con Rough and Rowdy Days. Este material discográfico es bastante especial, pues cuenta con “Murder Most Foul”, la canción más larga en la enorme trayectoria de este artista, y en el que una vez más nos recuerda la enorme capacidad que tiene para transformar la poesía en música.

Universal Music compra el catálogo de Bob Dylan

Cincuenta y ocho años después, más de 600 canciones y con un Premio Nobel de literatura, Bob Dylan sigue dando de qué hablar. Y en esta ocasión fue por el enorme acuerdo al que llegó con Universal Music Publishing, quienes compraron todo el catálogo musical del artista, incluyendo clásicos que han cambiado al mundo como “Blowin’ in the Wind”, “The Times They Are A-Changin'” y “Like a Rolling Stone”, en lo que puede ser la mayor adquisición de derechos en la historia de la música.

De acuerdo con The New York Times, el trato, que abarca toda la carrera de Dylan, desde sus primeras canciones hasta los temas de su último álbum de estudio lo cerraron directamente con el compositor de 79 años, quien ha controlado durante mucho tiempo la mayoría de los derechos de autor de sus canciones. No revelaron la cifra que le pagaron a Bob, pero se estima que el movimiento podría haber sido por 300 mil millones de dólares.

Un acuerdo histórico

“No es un secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda gran música, ni tampoco es un secreto que Bob Dylan es uno de los más grandes practicantes de ese arte. Representar el trabajo de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser exagerada, es tanto un privilegio como una responsabilidad”, dijo Lucian Grainge, el director ejecutivo de Universal Music Group.

El músico no ha dicho nada al respecto, pero este contrato reúne el 100 por ciento de los derechos de todas las canciones de su catálogo, incluyendo tanto los ingresos que recibe como compositor como el control de los derechos de autor de cada rola. Aún así, dentro del acuerdo no vienen los temas que Dylan escriba en el futuro, lo que deja abierta la posibilidad de que elija trabajar con otro sello discográfico.

Sin duda, Universal salió rayado en todo este contrato, pues el catálogo de Bob Dylan es una de las últimas joyas del mundo de la música, pues no por nada tiene temas que reformaron el folk, el rock y el pop e inspiraron a innumerables artistas. No sólo su trabajo resistió el pasao del tiempo, sino que la mayoría de las canciones las escribió sólo y han sido frecuentemente covereadas por otros músicos.