Lo que necesitas saber: Ponte bien atento y éntrale a las dinámicas para llevarte boletos con Sopitas.com

Qué intensa la temporada de festivales en México, eh. Ahora, nos ponemos en mood Axe Ceremonia 2024 y si no tienen boletos, pónganse bien buzos que llegó el momento de participar.

Una vez más, el tío Sopitas.com se va a poner ‘guapo’ con las entradas para que no se pierdan el festival…. Y lo mejor: de nuevo tendremos varias dinámicas para que tengan chances de ganar.

Imagen ilustrativa. Foto: Sopitas.com

El Axe Ceremonia 2024 trae cartel de lujo y nosotros te regalamos los boletos

Una vez más, el festival nos sorprendió con un cartel de lujo que incluye a Yves Tumor, Romy, Sampha, James Blake, LCD Soundsystem y al mero mero Kendrick Lamar (aquí les traemos el posible setlist que tocaría).

Sí, lo sabemos… hay demasiada expectativa de por medio rumbo a la fiesta que llegará al Parque Bicentenario una vez más. ¿Están Listos? ¿Emocionados? Y sobre todo… ¿Ya tienen sus boletos para el AXE Ceremonia?

El AXE Ceremonia nos dejó con la boca abierta con el lineup que armaron para este 2024/Foto vía Twitter: @AXECeremonia

Si no tienen entradas para el festival, no se preocupen que una vez más el tío Sopitas.com se rifa con los tickets para que no se queden sin asistir al evento. La cosa es bien sencilla, así que no hay pierde…

Tendremos diferentes dinámicas para que tengan la oportunidad de llevarse boletos del AXE Ceremonia. Podrán concursar en aquí en nuestro sitio web, en las redes sociales de Sopitas.com, en el newsletter y en nuestro programa de radio de Sopitas FM x Radio Chilango a lo largo de esta semana.

Cada día tendrán una dinámica diferente en estos canales, eh. Así que bien atentos para que no se pierdan los detalles… Y dicho esto, ¿les late que arranquemos con la primera dinámica? Sigan leyendo…

Aquí la dinámica #1 para que se lleven boletos del AXE Ceremonia 2024

Para nuestra primera dinámica, solo deben seguir las siguientes instrucciones:

1. Seguir las redes de Sopitas (Facebook, X/Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, X/Twitter e Instagram). Paso muy indispensable, eh.

2. Comparte esta nota en tu cuenta de X/Twitter con el hashtag #Ceremonia2024XSopitas y dinos cuál es el acto que te urge ver en el festival y por qué. Recuerda tener tu cuenta pública para que podamos verificar este paso.

3. Responde esta pregunta:

¿Qué explicación dio James Murphy sobre la inspiración detrás de “Daft Punk Is Playing At My House”? Aquí encuentras el dato antes que nadie.

Aquí encuentras el dato antes que nadie. Menciona a dos artistas que hayan colaborado en el disco Mid Air de Romy Madley Croft. Por aquí puedes hallar la info.

4. Pásale a este enlace y llena el formulario con la información que se te pide: nombre, teléfono, correo electrónico, link de tu tuit del paso 3, las respuestas de las preguntas del paso 4…

¡Y listo! Ya estás participando en la primera boletiza de Sopitas.com rumbo al AXE Ceremonia. Rífense como los grandes.

Habrá más dinámicas para llevarte tus boletos

Ahora, si participaron en la primera dinámica y no ganaron, estén atentos a las redes sociales y newsletter de Sopitas.com, y al programa de radio de Sopitas FM x Radio Chilango en el 105.3 de FM que transmitimos de 9 a 11 AM, porque en todos estos canales estaremos regalando boletos.

En la emisión del programa de radio del próximo miércoles 20 de marzo, lanzaremos una pregunta al aire para que la contesten. OJO: Deberán poner la respuesta de esa pregunta y algunos datos de contacto en un formulario que actualizaremos aquí, en esta misma nota. La nota se actualizará con el formulario después de que se lance la pregunta, así que abusados.

IMPORTANTE

– Las dinámicas que se realicen van dirigidas a mayores de edad.

– Para la dinámica #1 es necesario que sigas las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM.

– La dinámica #1 comienza el martes 19 de marzo y termina el miércoles 20 por la tarde.

– El premio de estas dinámicas solo contempla los boletos para el AXE Ceremonia 2024; no incluyen traslado al lugar del evento ni otro complemento.

– Pondremos los nombres de los ganadores de cada dinámica en esta nota y los notificaremos vía correo electrónico con las instrucciones para recoger los boletos.

– El ganador de la dinámica de radio se dará a conocer en el programa, y también se le notificará por correo electrónico.

– Ten en cuenta que los boletos se entregarán en una dirección de la Ciudad de México. No se hacen envíos.

– No puedes ganar en más de una dinámica. Si ya ganaste en alguna, tu nombre será registrado y no lo tomaremos en cuenta para las demás dinámicas.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

