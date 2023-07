"Es un reflejo de lo que pasa en mi vida": Romy nos cuenta lo que hay detrás de 'Mid Air', su disco debut solista

A principios de este mes de junio, en el que se celebró el mes del Orgullo LGBTQ+, Romy Madley-Croft anunció el lanzamiento de su disco debut como solista, el cual llevará como título ‘Mid Air’ y el cual llegará a los oídos de los fans el próximo 8 de septiembre.

Este nuevo álbum no sólo representa una nueva faceta en la carrera de la también vocalista de the xx, quien al igual que Jamie xx y Oliver Sim se aventura a un disco en solitario. Sino que además se convierte en la materialización de la vida de la cantante en los últimos años.

Romy anuncia la fecha de estreno de su disco debut solista. Foto: Prensa/Vic Lentaigne.

Romy estrenará su disco solista ‘Mid Air’ este 2023

Hace unas semanas tuvimos una charla vía Zoom con Romy, quien nos contó un poco de lo que hay detrás de su disco como solista y el porqué es importante para ella este trabajo que finalmente verá la luz este 2023 después de haber atrasado la fecha de estreno por la pandemia.

Seguramente muchos recordarán, fue hace casi tres años (en septiembre de 2020) cuando Romy lanzó su primer sencillo como solista: la canción “Lifetime”, una que inevitablemente estuvo inspirada en los sentimientos provocados por el COVID-19, donde ella trataba de mantener el ánimo al escuchar el disco ‘Chromatica’ de Lady Gaga.

Esta es la porrada del disco ‘Mid Air’ de Romy. Foto: Young Records.

“Lifetime” fue el primer sencillo solista de Romy

“Esa canción salió como una especie de reacción a sentirme en casa y extrañar a mis amigos y conectarme con las personas que amo, ya sabes, un poco tratando de crear ese sentimiento para mí con la música y con la canción, como en mi imaginación”, nos contó Romy sobre “Lifetime”.

“Fue difícil hacer esos sentimientos sucedieran estando en casa o separados durante covid. Así que era más una canción de “ensueño”, y ahora cuando la toco se siente realmente especial el poder conectarme con la gente y bailar esa canción juntos”, afirmó la cantante británica.

Romy se inspiró en los sentimientos que extrañaba de estar rodeada de sus amigos

A pesar de los sentimientos del encierro, “Lifetime” es una canción bastante enérgica con evidente influencia del Eurodance de los años 2000 y que, según las palabras de la misma Romy, está inspirada en la cantante sueca Robyn.

“Está inspirada en ese tipo de canciones emotivas, pero con las que también puedes bailar. El tema que me ha atraído mucho a lo largo de estas canciones y el álbum es hacer que la letra se conecte con las emociones, pero la música es edificante”, nos detalló Romy.

“Lifetime” es una canción que uno no imaginaría, salió de emociones del aislamiento provocado por la pandemia: “No estaba segura de si era lo correcto lanzar la canción, pero esperaba que hiciera feliz a la gente”, comentó Romy quien aseguró, le hizo feliz cuando la rola tuvo la respuesta esperada.

Fred Again… estuvo a cargo de la producción del disco solista de Romy

El disco solista de Romy, ‘Mid Air’, contó con Fred Again… como uno de los productores principales. Algo que definitivamente ayudó a Romy a poder crear canciones muy personales, pues tiene un lazo muy estrecho y especial con el productor inglés.

Una de las pruebas más grandes de ello es el sencillo “Strong”, el cual Romy y Fred escribieron hace años cuando el primo de la cantante (quien sale en el video oficial de la canción) pasaba por un rato de luto tras la muerte de su mamá.

Esta es la portada de “Strong”, el sencillo de Romy junto a Fred again../Foto: Young

La parte más poderosa para mí fue cuando comencé a cantarla en vivo y realmente me conecté con la letra. Otra parte impactante fue cuando hicimos el video musical para “Strong”, yo en el video estoy abrazando a mi primo y es él con quien estoy hablando de mi propio viaje con dolor, pero también estoy pensando en él y en cómo ha lidiado con la pérdida de su madre cuando era joven. Fue un momento muy emotivo en donde realmente pude decirle de qué se trataba la canción y luego estuvimos de pie juntos abrazándonos. Las personas en la filmación del video decían “¿cuál es su conexión?” Porque ellos podían sentir que había algo entre nosotros en términos de la conexión familiar. Romy Madley-Croft sobre su canción “Strong”.

El productor estuvo involucrado en varios sencillos especiales para Romy

El disco solista de Romy apenas tiene cuatro sencillos, siendo “Enjoy Your Life” y “Loveher” los que más atención han llamado para los fans de la cantante y dj británica. En el caso de “Enjoy Your Life”, es por la participación de Jamie xx, amigo y compañero de Romy en la banda the xx.

“Fred y yo habíamos creado “Enjoy Your Life” y sonaba muy diferente. La tocamos para Jamie y él dijo “Oh, ¿conoces esta otra pista que también se llama “Enjoy Your Life”? Y entonces la sampleó en ella. Eso realmente evolucionó la canción”, aseguró Romy sobre la influencia de Jamie en esta rola.

Jamie XX también participó en el disco debut como solista de Romy

Luego de la intervención de Jamie XX en esta canción, Romy llevó “Enjoy Your Life” a manos del otro productor, Stuart Price, quien le ayudó a unir y equilibrar todas esas ideas diferentes, pues varias personas se habían involucrado en la creación de la canción.

“Me encantó trabajar con Jamie en eso. Cuando trabajo con Jamie en su música, hay un nivel de respeto porque sé que es su proyecto”, recalcó Romy sobre la diferencia que hay de trabajar con su compañero de banda afuera de the xx.

The xx. Foto: Getty Images

La cantante Robyn y el músico Beverly Glenn-Copeland también tuvieron qué ver en uno de los sencillos de ‘Mid Air’

“En the xx Jamie es muy honesto y nos desafiamos mutuamente de una manera diferente, pero cuando se trata de nuestros proyectos individuales, apoyamos más el tipo de las ideas que van saliendo de cada uno de nosotros“, enfatizó Romy.

La aportación de Jamie, como ya se mencionó, fue el sample a la canción “La Vita”, de Beverly Glenn-Copeland, un músico transgénero del que Romy supo por primera vez gracias a un concierto en Estocolmo al cual acudió gracias a Robyn.

Robyn tuvo que ver en la creación de “Enjoy Your Life”. Foto: Getty Images

“Cuando estaba escuchando la canción “La Vita” simplemente… la letra es tan simple, pero tan directa y realmente me hizo pensar mucho en mi madre y mi familia y la forma en que, ya sabes, lidiamos con el dolor y tratamos de ver los aspectos positivos en la vida a pesar de que a veces es tan difícil”, confesó Romy.

“Creo que lidiar con el dolor me hizo darme cuenta de que la vida es corta y hay que tratar de ser agradecido y ver lo bueno en las cosas cuando no siempre es fácil. Así que sí, realmente estaba tan inspirada por ese concierto”, recordó.

Aunque Robyn influyó en esta canción y Jamie XX le dio rumbo, Romy nos mencionó que después de ese concierto estuvo en el estudio con Fred Again… y comenzó a crear “Enjoy Your Life”. Claro, siempre dando créditos a Beverly por la letra de dicha canción.

En su disco como solista, por primera vez Romy habla abiertamente de amar a una mujer

El último sencillo solista de Romy (por ahora) y que es sin duda uno muy especial para la cantante, es “Loveher”. Una canción donde la cantante de the xx por primera vez habla abiertamente de amar a una mujer.

Algo que a final de cuentas es un retrato de su vida actual al lado de su esposa, quien se ha involucrado en el álbum solista de Romy al realizar las portadas de los sencillos de la cantante británica.

“Se sintió bastante simple de una manera, como que eso es normal para mí en mi vida. Pero sabes, a veces sé que no todos se sienten tan cómodos al ser abiertos sobre su sexualidad”, nos dijo Romy sobre “Loveher” y lo que significa la canción en su vida.

“No siempre es fácil para las personas y me tomó un tiempo sentirme cómoda solo para escribir eso en mis letras. Cuando escribí esa canción me sentí un poco liberada al decir ‘esto es honesto para mí, esto es como un reflejo de lo que esta pasando en mi vida y mi relación'”, señaló la cantante.

‘Mid Air’ también nos deja ver el lado más romántico de Romy

Y es que si bien Romy siempre ha cantado al desamor con the xx, la artista británica nunca había hablado abiertamente de amar a una mujer y compartir con ella momentos románticos. Algo que definitivamente hace en las canciones de ‘Mid Air’.

“A veces es difícil escribir canciones sobre ser realmente feliz y estar enamorado sin que se sienta demasiado cursi o poco genuino, pero realmente traté de desafiarme a mí misma para ser honesta y poner en palabras cómo me sentía acerca de sentirme positivo y feliz”, nos comentó la cantante.

Romy Madley Croft. Foto. Getty Images

El disco solista de Romy se creó en un ambiente donde fluyó la armonía, la seguridad y la creatividad

‘Mid Air’ llegará a nuestros oídos en septiembre de este año bajo un concepto donde Romy se rodeó de grandes amigos, como Fred Again… y Jamie XX, así como de varias colaboradoras femeninas, no binarias y queer que crearon un ambiente seguro.

“Estaba emocionada de colaborar más con las personas que me rodean y muchos de mis amigos son queer y tuve la oportunidad de conocer y mezclar con algunos productores realmente increíbles”, dijo Romy al asegurar que se sintió bien trabajar con esas personas.

“No diría que quería hacer eso exclusivamente porque eran queer, pero se sintió muy bien en términos de trabajar con personas nuevas a las que les gustó hablar sobre cuáles son sus experiencias y se sentía un entorno seguro para estar muy cómoda”, nos relató.

“Traté de trabajar con muchas personas diferentes para este álbum y al final, ya sabes, principalmente hice este álbum con Fred y Stewart Price, pero todo el viaje del álbum fue inspirado en haber conocido y trabajado con mucha gente, lo cual fue muy alentador”, agregó Romy.

‘Mid Air’ estuvo bajo la producción de ‘Fred Again’… Foto: Getty Images

‘Mid Air’, el álbum solista de Romy, llegará a nuestro oídos el próximo 8 de septiembre y sin duda muchos ya queremos escucharlo, pues mostrará la etapa más personal de Romy Madley-Croft en su viaje del dolor y el duelo, al amor y la plenitud personal, musical y en muchos otros aspectos.