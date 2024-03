Lo que necesitas saber: Te traemos la boletiza para que te lances al primer concierto de Blink-182 en la CDMX de este 2024.

¡Pooooooor fiiiiin! Luego de un año de espera, finalmente se nos va a hacer la buena de ver el regreso de Blink-182, quienes tocarán en el Palacio de los Deportes. Y aquí es cuando les preguntamos, ¿ya tienen sus boletos?

Bueno, bueno… En caso de que no, entonces agárrense que les tenemos un regalo muy especial. Y sí, lo único que tienen que hacer es sumarse a la dinámica que le traemos en esta ocasión.

El regreso de Blink-182 es emocionante

Como recordarán, originalmente Blink-182 tenían planeado venir a México en el 2023. El regreso resultaba emocionante porque, luego de muchísimos años, Tom DeLonge se unía a Travis Barker y a Mark Hoppus para volver a integrar la alineación clásica de la banda.

Pero no solo esto era una celebración para los fans nostálgicos de la banda… Por otro lado, resulta emotivo luego de la lucha contra el cáncer que el propio Mark Hoppus libró en años recientes y la cual afortunadamente ganó.

Y bueno, la celebración ante todo ello se tradujo no solo en la reunión de Blink-182 pues la banda, que reapareció en la edición de Coachella 2023, también lanzó un nuevo material discográfico titulado One More Time… Así que ahora vienen a México con el arsenal de rolas clásicas y música nueva.

Dinámica 1 para ganar boletos de Blink-182 en el Palacio de los Deportes

Luego de todo esto, ¿tienen ganas de ir ver a Blink-182 al Palacio de los Deportes? Seguro que habrá varios fans que sí. Y en caso de que no tengan boleto, pues aquí llegó la boletiza para que participen y se lleven entradas al concierto del próximo 2 de abril. Va la dinámica:

1. Sigue las redes de Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram). Paso muy muy indispensable.

2. Suscríbete a nuestro newsletter. Aquí lo puedes hacer.

3. Comparte esta nota en tu cuenta de X/Twitter con el hashtag #Blink182XSopitas y cuéntanos qué canción de antaño de la banda te marcó y por qué. Recuerda tener tu cuenta de X/Twitter pública para que podamos verificar este paso.

4. Responde este par de preguntas:

¿En qué año vino Blink-182 a México por primera vez? Si quieren una pista, aquí la encuentran.

Si quieren una pista, aquí la encuentran. Menciona una teoría sobre el origen del nombre de la banda. Les echamos una manita, aquí pueden encontrar info.

5. Entra a este enlace y llena el formulario con la info que se te pide: nombre completo (con ambos apellidos, eh), teléfono, correo electrónico, link de tu tuit del paso 3 y las respuestas de las preguntas del paso 4.

¡Y listo! Ya estás participando en la dinámica para llevarte los boletos de Blink-182 en el Palacio de los Deportes. Mucha suerte.

Tendremos más dinámicas

Si participaron en la dinámica 1 y no se llevaron boletos, tranquilos que hay más chances de ganar. Solo deben estar atentos a las redes sociales y el newsletter de Sopitas.com para que se enteren cómo ganar.

Y de la misma manera, estén atentos a la emisión del lunes 1 de abril de nuestro programa de radio de Sopitas FM por Radio Chilango en el 105.3 de FM, que transmitimos de 9 a 11 AM. Ahí lanzaremos otra dinámica para que se lleven boletos.

IMPORTANTE

– Estas dinámicas son para mayores de edad.

– Debes seguir las redes de Sopitas y Sopitas FM, y suscribirte al newsletter como se indica en la dinámica.

– Al participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito a nuestro newsletter.

– Los premios de estas dinámicas solo incluyen los boletos del concierto de Blink-182. El premio no incluye traslado para recoger los boletos, ni transporte al venue

– La dinámica 1 empieza el jueves 28 de marzo y termina el lunes 1 de abril.

– Notificaremos a los ganadores de las dinámicas vía correo electrónico con las instrucciones para recoger sus boletos, y también pondremos sus nombres al final de esta nota.

– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

