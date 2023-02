Un nuevo festival llega a México, se mira bastante bueno y sí, acá el tío Sopitas.com te trae la boletiza para que le caigas sin broncas. Ahora sí, agárrate querido sopilector, porque es hora de entrar a la dinámica para ganar boletos del The World Is A Vampire.

Line-up del The World Is A Vampire. Foto: OCESA.

Entra a la dinámica y gana boletos para el The World Is A Vampire

La agenda de conciertos del 2023 en México (que te dejamos completita por acá) viene a tope y entre los eventos que tenemos en el calendario, está The World Is A Vampire que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de marzo en el Foro Sol. Y sí: se va a poner bueno el asunto.

Smashing Pumpkins, Interpol, Peter Hook and The Light, Turnstile, The Warning… Para esta primera edición, se armó un cartelazo que nadie se quiere perder y por eso, aquí les traemos la boletiza para que te lleves sus boletos del festival The World Is A Vampire.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial Sopitas.com.

La dinámica para ganarse sus boletos al The World Is A Vampire está bien sencillita. Lee bien las siguientes instrucciones y sigue cada paso como se indica, que hasta una ayudadita te tiraremos por ahí. ¿Están listos?

1. Sigan a Sopitas (Facebook, Twitter, Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter, Instagram) en todas sus redes sociales. Paso súper indispensable.

2. Suscríbete al newsletter de Sopitas.com. En este link lo puedes hacer.

3. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #TWIAVxSopitas especificando que participas en esta dinámica. Debes tener tu cuenta pública, para que podamos verificar este paso.

4. Contesta la siguientes preguntas:

¿Cómo se llama la pareja que posiblemente inspiró “Evil” de Interpol?

¿Cuál fue la canción de la que In The Valley Below grabó su video oficial en México?

5. Entra a ESTE ENLACE y llena el formulario con el link de tuit del paso 3, las respuestas del paso4 y la información que se te pide.

¡Y listo! Ya estás concursando para ganarte tus boletos al The World Is A Vampire. Pssst, psst… No crea que se nos olvidaba. Si quieren encontrar las respuestas de las preguntas antes que todos, aquí les dejamos la info sobre Interpol y acá encuentran la respuesta de In The Valley Below. Ahora sí, rífense como los grandes.

Importante sobre la dinámica de los boletos de The World Is A Vampire

– Esta dinámica es solo para mayores edad.

– Debes seguir las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM, y suscribirte al Newsletter como lo mencionamos en las instrucciones.

– Al momento de participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito a nuestro Newsletter.

– Esta dinámica inicia el lunes 27 de febrero de febrero a las 8:00 PM y termina el martes 28 de febrero a las 4:00 PM.

– Notificaremos a los ganadores vía correo electrónico con las instrucciones para recoger sus boletos, pero también dejaremos sus nombres al final de esta nota.

– Los boletos se entregarán en una dirección de la Ciudad de México que les proporcionaremos por correo electrónico; no hacemos envíos de boletos. En caso de que el ganador no pueda recoger sus boletos personalmente, podrá mandar a otra persona para que los recoja. Este apoderado deberá traer su identificación oficial y foto de la identificación oficial de la persona que ganó en la dinámica.

– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.