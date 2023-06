Para que no digan que aquí no se le consiente con boletos, caray. El festival Machaca 2023 ya está a la vuelta de la esquina y con un cartel cargado de nostalgia, pues el 24 de junio reunirá a artistas para todos los géneros y para público de todas las edades.

Y es que el festival Machaca se ha destacado de otros grandes eventos en Monterrey por ser un lugar donde el público puede disfrutar de bandas y artistas actualmente conocidos, así como otros que en su momento fueron grandes y siguen en el gusto de la gente.

Este 24 de junio se realizará la edición 2023 del festival Machaca. Foto: Machaca (Facebook)

Este mes de junio se realizará el festival Machaca 2023

La edición de Machaca 2023 no es la excepción, pues artistas como Hanson, Porter, Caloncho, Siddhartha, Gran Sur, Ruido Rosa y otros más darán a miles de personas un dominguito lleno de música a través de los tres escenarios del festival.

Pero también debemos decir que muchas personas irán al festival Machaca para presenciar regresos importantes como el de Nelly Furtado, quien regresará a México después de 10 años y de paso, dará su primer show en Monterrey lleno de exitazos.

Foto: Getty Images

Korn, Nelly Furtado y más artistas nos darán un día lleno de nostalgia

Otro de los actos esperados del festival Machaca 2023 también es Korn, quienes no pisan un escenario mexicano desde el 2017 y en esta ocasión regresan para promocionar su séptimo disco de estudio, ‘The End, So Far‘, que lanzaron en septiembre de 2022.

En fin, el Machaca 2023 tendrá una variedad de artistas que no imaginaríamos ver en un festival de música común y es precisamente por eso que muchos no buscan perdérselo por nada del mundo. Si ese es su caso y aún no tienen boleto, entonces les recomendamos seguir leyendo.

Escenarios del festival Machaca. Foto: Machaca (Facebook)

Nosotros les regalamos el boleto para que se lancen al festival Machaca 2023

Sabemos que la inflación anda cañona y con tanto anuncio de conciertos uno ya no sabe ni a cuál darle prioridad. Sin embargo, es muy cierto que nosotros siempre buscamos cómo rifamos el físico por ustedes y en esta ocasión les traemos boletos gratis para el festival Machaca 2023.

Así es, nosotros les pichamos la entrada para que se lancen al festival Machaca 2023 y lo único que deben hacer es realizar una dinámica bien fácil, más que prepararte cereal con leche, así como estar disponibles para recoger los boletos acá en nuestras oficinas de CDMX.

Te pichamos los boletos para el festival Machaca 2023. Foto: Machaca (Facebook)

Acá la dinámica para ganar boletos para el festival Machaca 2023

Si ya leyeron todo eso y dijeron “Sí, estoy dentro” entonces a continuación les dejamos los pasos a seguir para ganarse sus boletos al festival Machaca 2023 en Monterrey:

1. Sigue todas las redes de Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram). Paso muy indispensable.

2. Suscríbete a nuestro newsletter. Si no estás suscrito, aquí puedes completar este paso.

3. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #MachacaXSopitas y menciona que participar en esta dinámica. Recuerda tener tu cuenta de Twitter libre (o sea sin los tuits protegidos) para que podamos verificar este paso.

4. Contesta correctamente las siguientes dos preguntas:

5. Entra a este enlace y llena el formulario con la información que se te pide: tu nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, el link de tu tuit del paso 3 y las respuestas de las preguntas del paso 4.

Y pues ya está. Con eso ya le entraste a la dinámica de la boletiza de Sopitas.com para ganar boletos del festival Machaca 2023. ¡Mucha suerte, nos andamos viendo por allá!

Este es el cartel completo de Machaca 2023/Foto vía Instagram: @machacafestival

MUY IMPORTANTE

– La boletiza para el festival Machaca 2023 es solo para personas que vivan en CDMX, pues ahí deberán recoger sus boletos.

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad

– Debes seguir las redes de Sopitas y Sopitas FM, y suscribirte al newsletter como se indica en las instrucciones de la dinámica.

– Al participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito a nuestro newsletter.

– Esta dinámica comienza el martes 20 de junio a las 6 p.m. y termina el miércoles 21 del mismo mes por la tarde.

– Pondremos los nombres de los ganadores al final de esta nota y también los contactaremos por correo electrónico para la entrega de boletos.

– El premio no incluye ningún tipo de transporte al festival ni para recoger sus tickets en caso de resultar ganadores.

– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.