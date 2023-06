El próximo domingo 24 de junio se llevará una nueva edición del festival Machaca y uno de los nombres que a muchos nos emociona ver en el cartel –y ya esperamos con ansias ver en vivo– es el de Nelly Furtado, quien será una de las artistas estelares del festival Machaca 2023.

El regreso de Nelly Furtado es especial para los fans de la cantante en México, pues en apenas en 2022 volvió a los escenarios después de una pausa de 5 años (que comenzó en 2017) y desde entonces sólo ha tenido un par de presentaciones en países como Australia, Suiza, Estados Unidos y Canadá.

Nelly Furtado regresará a México este 2023. Foto: Getty Images

Nelly Furtado regresará a México con el festival Machaca 2023

Por otro lado, este 2023 se cumplirán 10 años desde la última visita que Nelly Furtado dio un concierto en CDMX y Guadalajara como parte de ‘Mi Plan Tour’, con el cual la cantautora se presentó en el Auditorio Nacional y el Auditorio Telmex.

Desafortunadamente en esa gira Monterrey no figuró. Sin embargo, la espera de los regios finalmente llegará a su fin, pues este 2023 Nelly Furtado pisará por primera vez la llamada “tierra de la carnita asada” para deleitar a sus fans con rolones como “Say It Right”, “Meneater”, “Promiscuos” y más.

Nelly Furtado podría debutar nuevas canciones en el Machaca 2023

Seguramente son muchos los que quieren ver a Nelly Furtado en su regreso a México, el cual estamos convencidos será uno de los shows que más dará de qué hablar en el festival Machaca 2023. Sobre todo por la selección de canciones que la cantante haga.

Como mencionamos más arribita de esta nota, Nelly Furtado no sólo regresó a la música después de un rato de descanso, sino que en 2020 anunció que estaba trabajando en el que será su próximo disco donde probablemente haya hasta una colaboración con Bomba Estéreo.

Nelly Furtado será uno de los actos estelares del Machaca 2023. Foto: Getty Images

Será el primer concierto de la cantante canadiense en Monterrey

Si bien no se han dado más detalles sobre su próximo disco de estudio, los fans de Nelly Furtado creen es que la cantante debutará nuevas canciones en su show del festival Machaca. Esto agregado a otros éxitos que ha cosechado a través de los años.

Como nosotros –al igual que ustedes– queremos ir más que preparados para ver a Nelly Furtado en el Machaca 2023, acá les dejamos la lista de canciones que probablemente podremos escuchar por parte de la cantante canadiense en su regreso a México.

El posible setlist de Nelly Furtado en el festival Machaca 2023

Al igual que otras ocasiones, este posible setlist de Nelly Furtado está basado en otros que ha dado en shows anteriores de 2022 y 2023. Dicho esto, acá les dejamos la lista de canciones que podríamos escuchar el próximo 24 de junio en el Parque Fundidora:

1.- Say It Right

2.- Maneater

3.- I’m Like a Bird

4.- Give It to Me (Timbaland cover)

5.- Promiscuous

6.- Turn Off the Light

7.- All Good Things (Come to an End)

8.- Talk About Nelly Remix ft Rain Radio & DJ Craig Gorman

9.- No hay igual

10.- Fotografía

11.- Manos al Aire

12.- Más

13.- Fuerte

Esperamos escuchar varias canciones de Nelly Furtado en español

Rolas más o rolas menos, esperamos que Nelly Furtado nos sorprenda con esas canciones que siguen siendo un hit en la radio (y en plataformas como TikTok), así como que aproveche su visita a México para tocar varias rolas de su disco ‘Mi Plan’, el cual lanzó en 2009 y donde Nelly nos mostró 12 canciones completamente en español.

Habrá que esperar al 24 de junio para saber lo que ocurrirá en el show que Nelly Furtado de en el festival Machaca, aunque pinta para ser uno de los regresos musicales más increíbles que los fans mexicanos veremos este año. ¡Ya queremos estar ahí!

Este es el cartel completo de Machaca 2023/Foto vía Instagram: @machacafestival