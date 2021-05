Oh sí: ¡Les regalamos pases para que disfruten del Glastonbury Virtual de 2021!

Ahora sí que se armen los fish and chips, raza. El pasado mes de marzo y ante la situación del COVID-19, el festival Glastonbury anunció su primera edición virtual para este 2021. Una que contará con la presencia de grandes actos musicales como Coldplay, Damon Albarn, las hermanas HAIM, Wolf Alice, IDLES, entre otros más.

Esta edición de Glastonbury se llevará a cabo el próximo sábado 22 de mayo desde la conocida Worthy Farm, donde podremos disfrutar de los shows que serán transmitidos desde lugares emblemáticos como el Pyramid Field y el Stone Circle, con lo cual el festival promete una experiencia íntima e inolvidable para los amantes de la música.

Glastonbury 2021 tendrá su primera edición virtual este 2021

Como los comentamos en ese entonces, la edición virtual de Glastonbury apoyará a los tres principales socios caritativos del festival: Oxfam, Greenpeace y WaterAid. También, los fondos recaudados irán directamente a Stagehand, un fondo de ayuda destinado al personal que trabaja en los shows en vivo y quienes se vieron tremendamente afectados este último año.

Si eso no es suficiente, los tickets para Glastonbury virtual –que aún se encuentran a la venta– ayudarán al regreso del festival en 2022, cuando se esperan ya se realice de manera presencial (como era antes de la pandemia de COVID-19) y permita que la industria de los shows en vivo se recupere.

Y si deseas ser parte de este especial streaming, tenemos buenas noticias

Sin duda la edición virtual del Glaston pinta para ser única en su tipo. No sólo porque algunas bandas como Coldplay y Wolf Alice están por estrenar disco (y seguro tocarán rolas nuevas en vivo), o porque siempre es un gusto ver a Damon Albarn sobre el escenario. También lo decimos por el hecho de que quizá sea la primera y única edición por streaming en su historia.

Dicho esto no dudamos que muchos se mueran por sintonizar el Glastonbury virtual 2021. Si ese es su caso, pero no quieren gastarse lo de la tanda, no se apuren que acá les vamos a regalar su acceso para este festivalazo. ¡Cortesía del tío Sopitas!

¡Te regalamos tu pase para el Glastonbury Virtual 2021!

Bueno, ahora sí a lo que vinieron. De una vez les decimos que la dinámica no va a estar fácil, pero tampoco les vamos a pedir que nos traigan un zapato rojo izquierdo (como los payasos en las fiestas de cumpleaños). Bastará con que sigan los pasos de la dinámica en tiempo y forma. ¿Están listos/as?

1.- Sigue a Sopitas y a SopitasFM en todas tus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Paso indispensable. Si no lo cumplen, pelas.

2.- Comparte esta nota en tu cuenta personal de Twitter (cuida que no tenga candadito) y dinos tres canciones (con las respectivas bandas) que quieres escuchar en el Glastonbury virtual de 2021. Menciona a @Sopitas @SopitasFM en tu respuesta y agrega el hashtag #GlastonburyXSopitas.

3.- En un segundo tuit cuéntanos por qué te gustaría ganarte un código para la edición virtual del Glastonbury. A este tuit también deberás agregarle el @Sopitas @SopitasFM y el hashtag #GlastonburyXSopitas.

4.- Ahora, ingresa la información que se te pide en este ENLACE. Ojo, asegúrate de contestar correctamente las preguntas (acá les dejamos una que otra pista, porque somos buena onda) y los datos que se te piden.

Y ya, eso es todo lo que deberás hacer para ganar una cortesía para el Glastonbury Virtual de este año . ¡Mucha suerte a todos y todas las participantes!

IMPORTANTE:

– Para participar, hay que haber dado like a Sopitas y a SopitasFM en Twitter, Facebook e Instagram.

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores de un boleto sencillo para el show.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza a las 6:00 p.m. del 19 de mayo de 2021 y termina el 21 de mayo de 2021 a las 3 de la tarde.

– Los ganadores serán notificados el 21 de mayo durante el transcurso de la tarde.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.