Coldplay dará un concierto en TikTok y acá les contamos cómo verlo

Desde que comenzó el encierro por la pandemia y se cancelaron los festivales y conciertos en vivo, la industria musical tuvo que reinventarse y así llegaron a nuestras vidas los shows en línea. Afortunadamente las cosas están cambiando para el entretenimiento presencial, pero hasta que la situación esté totalmente controlada, estas presentaciones seguirán en nuestro día a día. Y ahora, Coldplay le entra a esta tendencia por una buena causa.

Hace unos días, la banda comandada por Chris Martin volvió y por la puerta grande. Luego de una enorme y essstraña campaña publicitaria por todo el mundo y tras el lanzamiento de su último álbum de estudio, Everyday Life en 2019, estrenaron una nueva rola llamada “Higher Power”. Sin embargo, parece que aún tienen algunas sorpresas para nosotros y eso incluye un show sumamente especial para apoyar con su música.

Coldplay le entra a los shows en línea en TikTok

Resulta que el pasado 17 de mayo, Coldplay anunció que darían un concierto virtual en TikTok. Todo esto es para apoyar al Red Nose Day de la organización benéfica Comic Relief, que se encargan de reunir dinero para intentar acabar con la pobreza infantil. Esta no es la primera vez que el grupo se suma a esta causa, pues en 2015 se sumaron con Game of Thrones: The Musical, un sketch cómico de 12 minutos con el reparto de la serie de HBO.

De acuerdo con Billboard y a través de un video, Chris Martin comentó que están felices por unirse a esta campaña una vez más e invitaron a sus fans y no tanto a ver la presentación especial que grabaron para este día tan especial: “El Red Nose Day hace cosas increíbles en todo el mundo para mantener a los niños seguros, sanos, educados y empoderados. Estamos muy contentos de poder apoyar su trabajo con esta actuación”.

¿Cómo le hago para ver este concierto?

Ahora bien, para todos los que están interesados en ver el concierto de Coldplay en TikTok, les contamos que podrán verlo completito el próximo lunes 24 de mayo a la 1 de la tarde (hora del centro de México) a través de la cuenta oficial de la banda en la plataforma de videos. Hasta el momento, lo único que sabemos es que la presentación tendrá lugar en Londres e incluirá cuatro canciones de toda su discografía.

Para ir calentando motores y esperar a que llegue ese el Red Nose Day, es momento de escuchar a continuación a Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion tocando su nuevo sencillo en los BRIT Awards 2021, “Higher Power”: