¿Compraste boleto para ver a Foals en México? Te dejamos la información de tu reembolso

Oh sí… el 2020 y la pandemia del coronavirus lo hicieron de nuevo. Si algo nos dolió a todos los que amamos la música en vivo fue ver como cada uno de los festivales y conciertos programados para este año se cancelaron o pospusieron. El COVID-19 no discriminó a nadie pues tanto bandas nacionales como internacionales tuvieron que detener los planes que tenían de tocar en nuestro país y una de ellas es Foals.

Como recordarán, Yannis Philippakis y compañía volverían a México para promocionar la segunda parte del Everything Not Saved Will Be Lost, después de aquella épica presentación que tuvieron en la edición 2019 del festival Vive Latino. Por supuesto que los fanáticos de la banda de Oxford se emocionaron por completo y casi de inmediato comenzaron a comprar boletos porque para ser honestos, nadie se puede cansar de verlos en un escenario.

Foals nos deja con las ganas de verlos de nuevo en México

Las ciudades elegidas para ver el regreso de Foals fueron Guadalajara, Monterrey y por supuesto la Ciudad de México, con conciertos programados en el Pepsi Center de la capital chilanga el 13 de mayo, el 15 de mayo tocarían en el Showcenter de la tierra de la carnita asada para cerrar el 16 de mayo como uno de los headliners del Corona Capital Guadalajara.

Sin embargo, las cosas se complicaron muchísimo y algunas fechas de su gira tuvieron que ser reagendadas por obvias razones, entre ellas las presentaciones que darían por acá. Pero lamentablemente para todos los que ya estaban afinando la garganta para cantar a todo pulmón “Spanish Sahara”, “Olympic Airways”, “What Went Down” y más, tenemos que decirles que esos conciertos quedaron cancelados.

Hace algunos días, Foals publicó en su página oficial un comunicado donde le informaba a sus fanáticos mexas que por causas de fuerza mayor, no pudieron encontrar nuevas fechas en su calendario así que no les quedó de otra mas que darle cuello a esas presentaciones: ·Estamos destrozados por cancelar formalmente nuestros shows en Ciudad de México y Monterrey. Desafortunadamente no podemos reprogramar estos conciertos”.

¿Y qué onda con los reembolsos?

Además de darnos esta triste noticia, no sin antes prometer pronto volverían para reponer esas presentaciones en México, Foals también dio información sobre los reembolsos. De acuerdo con lo que mencionaron, todos los que compraron boletos con tarjetas de débito o crédito para verlos en el Pepsi Center WTC de la CDMX, recibirán un reembolso automático que verán en sus cuentas bancarias de 2 a 3 hábiles a partir del pasado 20 de agosto.

Pero si tú llegaste a la taquilla con toda la morralla, el reembolso para aquellos que adquirieron sus entradas en efectivo será directamente con Ticketmaster y a través de sus distintos canales. Para más información puedes consultarla justo POR ACÁ. Por otro lado, los regios que pensaban verlos en el Showcenter, la banda pidió que estuvieran pendientes a las redes sociales del venue pues ahí publicarán todos los detalles para la devolución del dinero.