Bon Jovi estrena álbum denunciando la injusticia social en ‘2020’

Olvídense de ‘These Days’, ‘Have a Nice Day’ o ‘Cross Road’, que Bon Jovi acaba de lanzar el mejor álbum en sus 30 años de trayectoria. Para hacer honor a un año totalmente inusual, la banda de New Jersey hizo a un lado las baladas y canciones de amor, para unirse –desde su trinchera- a los reclamos de la injusticia social, para dar aliento a personal en primera línea contra el COVID y tratar de ‘mantener la fé’, todo esto en su más reciente disco “2020”.

El álbum disponible en tiendas físicas y digitales desde el pasado dos de octubre del 2020, es completamente distinto a lo que hemos visto de Bon Jovi desde su debut en 1983 más que de fondo que de forma, pues la banda sigue siendo fiel a los mismos ritmos de siempre, destacando el pop, un poco de glam y hard rock.

Pero al mismo tiempo, el nuevo disco es el resultado del crecimiento y maduración que ha tenido la banda en todos los sentidos. “Soy un testigo de la historia”, dijo el líder de la banda, Jon Bon Jovi en un comunicado. “Creo que el mayor regalo de un artista es la capacidad de usar su voz para hablar sobre temas que nos conmueven”, aseguro.

‘2020’, definitivamente logrará incomodar a más de una persona y tal vez, pensando positivamente, este álbum sea una aportación para que algunas personas hagan conciencia sobre la narrativa racial y de odio. Al menos, eso es lo que la bada pretende con temas como “Lower The Flag”, que aborda la violencia con armas de fuego, así como “American Reckoning”, que habla sobre la muerte de George Floyd en Minneapolis y el impacto que han tenido las protestas de ‘Black Lives Matter’ en todo el mundo.

De política y pandemia

Además, al álbum se añadió una pista más para hablar sobre la pandemia y el confinamiento. “Do What You Can”, habla de la capacidad de resilencia del personal sanitario que se la ha rifado en primera línea. De hecho, el video de esta canción fue grabado en Nueva York, mientras que la ciudad permanecía en el “Gran Encierro”, Bon Jovi dijo en un programa de televisión que filmar el video en Central Park de día y sin una persona en el lugar fue algo ‘surreal’.

Y Rumbo a las elecciones presidenciales estadounidenses, la banda no iba a dejar pasar la oportunidad de dedicar una canción al actual ambiente electoral y lo hace con “Blood in the Water”, mientras que con “Unbroken”, invitan a reflexionar sobre la vida de los soldados del mundo y el trastorno de estrés postraumático que sufren al regresar de conflictos bélicos.

Seguramente, los fans de Bon Jovi, ya han añadido el álbum ‘2020’ a su playlist favorita, mientras que los amantes del pop rock, deberían darle una oportunidad y ver si los convence. Si no, también pueden echarle un vistazo a su más reciente producción vinícola.