Desde que el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arrancó su campaña como político ha hecho de todo con tal de ganarse al pueblo estadounidense. Pero quizá una de las movidas bastante inteligentes del preciso ha sido utilizar muchas canciones de artistas que todos aman, haciendo que todos esos músicos se enojen, y el último en andar enchilado por esto es el vocalista de Panic! At The Disco, Brendon Urie.

Resulta que el señor Trump –y así como ocurrió recientemente con una rola de Tom Petty–, usó durante uno de sus mitines en Phoenix, Arizona, “High Hopes”, una de las rolas más famosas de la banda que Urie y compañía lanzaron en 2018. Por supuesto que esto no pasó desapercibido y el frontman de Panic! At The Disco entró a Twitter para sacar todo su coraje contra el presidente y su campaña.

Donald Trump, Jr. takes the stage in Phoenix, Arizona, to “High Hopes” by Panic! At the Disco, further proof I will never escape “High Hopes” by Panic! At the Disco. pic.twitter.com/YzobIH7UZl — DJ Judd (@DJJudd) June 23, 2020

Sin pelos en la lengua y evitándose tanto rodeo, Brendon Urie se le fue a la yugular al presidente Trump, diciéndole tal cual: “J*dete, no estás invitado. Deja de tocar mi canción. No, gracias”. Más tarde, el cantante compartió un enlace de la organización no apartidista HeadCount, que utiliza el poder de la música para registrar a los votantes y promover la participación democrática en los jóvenes.

Para terminar y por si a nadie le había quedado claro que Trump no es del agrado de Urie, etiquetó al presidente como un monstruo y dijo que no representa nada por lo que luchan en Estados Unidos, así que esperaba que todos aquellos que tampoco están de acuerdo con él, vayan a las urnas en noviembre para que no se repita otro mandato.

Esta no es la primera vez que usan “High Hopes” en el aspecto político, pues en 2019 el alcalde de la ciudad de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, la utilizó durante su campaña por la nominación del Partido Demócrata rumbo a la presidencia. Y claro que el coraje de Urie hacia Trump no empezó de la noche a la mañana, ya que en 2018 el cantante dijo en una revista británica que el presidente era un “un j*odid@ idi8ta que está invadiendo los derechos de la gente”.

Brendon Urie junto a Tom Petty (a través de su familia) se unen a la larga lista de artistas como The Rolling Stones, Adele, R.E.M. y Queen, que le han pedido ‘amablemente’ a Donald Trump que deje de utilizar sus canciones para promocionarse –de nueva cuenta– a la presidencia de los Estados Unidos.

Parece que este señor nunca entenderá, ¿ahora cuál será la próxima rola que el preciso usará sin el permiso del artista?