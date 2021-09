Bendita tecnología: Brian May toca con su versión joven en el video de “Back To The Light”

No cabe duda de que la tecnología es una de las grandes aliadas de la industria musical. Gracias a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, un montón de bandas y artistas han podido hacer cosas extraordinarias y hasta concretar proyectos ambiciosos. Sin embargo, los músicos de antaño también saben utilizarla para dejarnos con el ojo cuadrado, tal como lo acaba de hacer el legendario Brian May en su nuevo videoclip.

Resulta que en 2022, cumple 30 años el disco debut en solitario del guitarrista de Queen, Back To The Light. Es por eso que para festejar con bombo y platillo el aniversario de este material discográfico, May decidió hacer algo sumamente especial y no como tal una reedición, que es lo que suelen hacer [email protected] artistas para esta clase de ocasiones –porque hace algunos años lo remasterizó–. En realidad se trata de un momento sumamente nostálgico.

Brian May toca con su versión joven en el video de “Back To The Light”

En unos cuantos días, Brian May relanzará la canción que le da título a su primer álbum solista. Además de estrenar una versión en vinilo de siete pulgadas y CD de este tema –que también incluirá la rola “Nothin’ But Blue”, la cual está inspirada en Freddie Mercury–, acaba de presentarnos un videoclip espectacular y melancólico, en el que podemos verlo tocando “Back To The Light” junto a su versión joven… así como lo leyeron.

Este video inicia con el May actual –con cubrebocas y toda la cosa– llegando a una sala de conciertos vacía. Sin embargo, en lugar de subirse al escenario, toma asiento para ver una visión de sí mismo y de la banda que lo acompañaba hace 30 años interpretando el tema principal de su álbum de 1992. Pero May de 2021 también comienza a interpretar la rola, antes de que ambas versiones del guitarrista de Queen se unen para tocar y terminen abrazados. Momentazo.

Un momento nostálgico para el guitarrista de Queen

Sobre la idea de hacer algo como esto y los sentimientos que le trae el videoclip, Brian declaró a Rolling Stone lo siguiente: “Me siento algo cariñoso mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás hace 30 años, un joven sin idea del increíble viaje que estaba por venir”. Y la verdad es que no podríamos estar más de acuerdo con él, porque nunca está de más echarnos un clavado al pasado para ver todo lo que hemos conseguido desde entonces.

El sencillo de “Back To The Light” estará a la venta en vinilo de siete pulgadas y CD el próximo 22 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue el día en que lancen esta joyita que cualquier fan del guitarrista de Queen debería tener en su colección, a continuación les dejamos el videoclip oficial de esta rola en la que Brian May viaja al pasado para tocar con su versión joven: