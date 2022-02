Adele, Olivia Rodrigo y Little Simz: Estos son todos los ganadores de los Brit Awards 2022

Después de un montón de tiempo de incertidumbre, el mundo regresa a la normalidad, muy similar a lo que estábamos acostumbrados antes de la llegada del coronavirus. Eso se puede notar en casi todos los sectores económicos e industrias como la musical, pues además de que volvieron los conciertos y festivales en gran parte del planeta, también tenemos de nueva cuenta las ceremonias de premiación. Tal es el caso de los Brit Awards 2022.

Como recordarán, en 2021 sí se armaron estos premios tan importantes para la música en el Reino Unido. A pesar de que existía cierto nerviosismo porque las cosas todavía eran inciertas, reunieron a cerca de 4 mil invitados dentro de la arena O2 de Londres –con ciertas restricciones, claro–, los cuales vieron como Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish y Arlo Parks se llevaron la gran mayoría de los reconocimientos (ACÁ los ganadores del año pasado).

Los Brit Awards regresaron en 2022 con algunos cambios

Sin embargo, el 8 de febrero, los Brit Awards regresaron con todo a este mismo venue en 2022 con ciertos cambios. Para que se den una idea, en esta edición conducida por el comediante británica, Mo Gilligan, decidieron no entregar trofeos en categorías de género. En su lugar, se sustituyeron por las categorías de Artista del Año y Artista Internacional del Año, pero eso no fue lo único nuevo dentro de la ceremonia de este año.

Además, agregaron algunas ternas como artista alternativo/rock, artista hip-hop/grime/rap, artista dance y artista pop/r&b, que los fans pudieron votar a través de TikTok. Pero hablando de los premios, Adele, Little Simz, Sam Fender, Ed Sheeran y Dave fueron algunos de los nombres que se llevaron las categorías más importantes de toda la noche. De cualquier manera, acá les contamos quiénes fueron los ganadores en cada una de las nominaciones.

Artista del año

Adele

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Grupo del año

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice

Premio ‘Rising Star’ por parte de la crítica

Holly Humberstone

Bree Runway

Lola Young

Canción del año

A1 & J1 – “Latest Trends”

Adele – “Easy On Me”

Anne-Marie/KSI/Digital Farm Animals – “Don’t Play”

Becky Hill y David Guetta – “Remember”

Central Cee – “Obsessed With You”

Dave – “Clash (feat. Stormzy)”

Ed Sheeran – “Bad Habits”

Elton John and Dua Lipa – “Cold Heart”

Glass Animals – “Heat Waves”

Joel Corry/Raye/David Guetta – “Bed”

KSI – “Holiday”

Nathan Evans/220Kid/Billen Ted – “Wellerman”

Riton x Nightcrawlers – “Friday” (feat. Mufasa y Hypeman)

Tion Wayne y Russ Millions – “Body”

Tom Grennan – “Little Bit of Love”

Mejor artista nuevo

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz

Self Esteem

Mejor disco del año

Adele – 30

Dave – We’re All Alone In This Together

Ed Sheeran – =

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert

Sam Fender – Seventeen Going Under

Mejor artista rock/alternativo

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender

Tom Grennan

Wolf Alice

Best artista hip-hop/grime/rap

AJ Tracey

Central Cee

Dave

Ghetts

Little Simz

Mejor artista dance

Becky Hill

Calvin Harros

Fred again…

Joel Corry

Raye

Mejor artista pop/r&b

Adele

Dua Lipa

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Mejor artista internacional

Billie Eilish

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Mejor grupo internacional

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson .Paak

The War On Drugs

Mejor canción internacional del año

ATB/Topic/A75 – “Your Love”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Ckay – “Love Nwantiti (Ah Ah Ah)”

Doja Cat – “Kiss Me More” (feat. SZA)

Galantis/David Guetta/Little Mix – “Heartbreak Anthem”

Jonasu – “Black Magic”

Kid Laroi y Justin Bieber – “Stay”

Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)”

Lil Tjay & 6lack – “Calling My Phone”

Måneskin – “I Wanna Be You Slave”

Olivia Rodrigo – “Good 4 U”

Polo G – “Rapstar”

Tiësto – “The Business”

The Weeknd – “Save Your Tears”

Compositor del año

Ed Sheeran

Productor del año

Inflo