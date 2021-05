Y el premio es para… ¡Estos son los ganadores de los BRIT Awards 2021! May 11th, 3:30pm May 11th, 4:23pm Andrés Vilchis Música

ACTUALIZACIÓN: Esta nota se irá actualizando conforme se anuncien los ganadores de las distintas categorías de los BRIT Awards

Los BRIT Awards 2021 por fin llegaron y es momento de conocer a los ganadores de la velada. Este martes 11 de mayo, se llevó a cabo la ceremonia desde el estadio O2 de Londres con más de 4 mil invitados quienes se congregaron para disfrutar de las acciones del día.

Con una entrega que se abrió al mundo entero a través del canal oficial de YouTube de los organizadores, le estamos siguiendo la pista minuto a minuto a las presentaciones y, desde luego, al anuncio de los ganadores. A continuación, vamos nombrando los artistas que se han llevado los premios en esta edición.

Foto: BRIT Awards

Mejor Álbum del Año

Dua Lipa – Future Nostalgia

Arlo Parks – Collapse In Sunbeams

Celeste – Not Your Muse

J Hus – Big Conspiracy

Jessie Ware – What’s Your Pleasure?

Mejor Sencillo Británico

Harry Styles – “Watermelon Sugar”

220 Kid & GRACEY – “Don’t Need Love”

Aitch & AJ Tracey feat. Tay Keith – “Rain”

Dua Lipa – “Physical”

Headie One feat. AJ Tracey and Stormzy – “Ain’t It Different”

Joel Corry feat. MNEK – “Head & Heart”

Nathan Dawe feat. KSI – “Lighter”

Regard & RAYE – “Secrets”

S1MBA feat. DTG – “Rover”

Young T & Bugsey feat. Headie One – “Don’t Rush”

Mejor Intérprete Británica Femenina

Dua Lipa

Jessie Ware

Arlo Parks

Celeste

Lianne La Havas

Mejor Artista Femenina Internacional

Billie Eilish

Taylor Swift

Cardi B

Miley Cyrus

Ariana Grande

Mejor Artista Nuevo Británico

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Mejor Grupo Británico

Little Mix

Bicep

Biffy Clyro

The 1975

Young T & Bugsey

Mejor Grupo Internacional

HAIM

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Run The Jewels

Mejor Artista Masculino Británico

J Hus

AJ Tracy

Headie One

Joel Corry

Yungblud

Mejor Artista Masculino Internacional

The Weeknd

Bruce Sprinsgteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

Premio ‘Rising Star’ por parte de la crítica

Griff

Pa Salieu

Rina Sawayama

Premio al Ícono Global 2021

Taylor Swift